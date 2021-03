Abstimmung Wer soll die Macht beim FC Basel bekommen? Stimmen Sie ab! Rund um den Verein tobt ein Chaos und ein riesiger Machtstreit. Derweil Bernhard Burgener seine Aktienmehrheit an ausländische Investoren verkaufen will, möchte David Degen von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Céline Feller 31.03.2021, 16.50 Uhr

David Degen oder Bernhard Burgener? Wer soll die Macht beim FCB bekommen?

Der Machtkampf um den FC Basel tobt: Bernhard Burgener gegen David Degen. Ersterer will seine Aktienmehrheit an die Dream & Vision AG und damit auch an ausländische Investoren verkaufen, Degen seinerseits will den FCB mittels seines Vorkaufsrechts übernehmen.