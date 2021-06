Aargauer Kantonalschwingfest Kein Privileg, aber wie ein Sechser im Lotto: Christian Stucki kommt und alle schauen nach Lenzburg Am Eidgenössischen wurde Christian Stucki König, nun schreibt er erneut Geschichte: als Gast an der Schwingfestpremiere in Lenzburg. Zum Auftakt misst er sich mit Nick Alpiger. Es könnte ein nächster Gang für die Ewigkeit sein. Ein Duell als Zeichen für Normalität. Martin Probst 05.06.2021, 05.00 Uhr

Christian Stucki musste 652 Tage warten, bis er erstmals als König ein Schwingfest bestreiten darf. Marcel Bieri

Christian Stucki kommt ein paar Minuten zu spät. «Tut mir leid, ich musste noch die Kinder für die Schule bereit machen und dann das Chaos im Haus beseitigen», sagt der 36-Jährige. Auch ein ­König hat ganz normale Elternprobleme: Es bleibt immer etwas liegen.

Am Sonntag bestreitet Stucki das Aargauer Kantonalschwingfest in Lenzburg. Und das Drehbuch könnte nicht besser sein. Am 25. August 2019 stand der Berner im Schlussgang des Eidgenössischen in Zug und wurde König. Dann kam Corona – und seither fand kein Kranzfest mehr statt.

Stucki war also Teil der ungewollten Derniere, des letzten Gangs, bevor so vieles anders wurde. Nun ist er auch bei der ersehnten Premiere dabei, die ein Anfang sein soll, ein Weg zurück in die Normalität.

Die Krönung: Christian Stucki gewinnt 2019 den Schlussgang am Eidegnössischen Schwingfest in Zug und wird König. Alexandra Wey / KEYSTONE

Und vielleicht wird es ein nächster Gang für die Ewigkeit. Nicht königlich gekrönt, wie jener in Zug, aber ebenso historisch. Ein Gang stellvertretend für die Rückkehr der Schwinger, angeführt vom König.

In Stuckis Komfortzone wären viele über dem Limit

Am Freitagmorgen ist das noch ziemlich weit weg – und doch in den Köpfen. Stuckis Kinder sind zu Hause in Lyss in der Schule. Er selbst ist im luzernischen Gunzwil eingetroffen und mischt sich ein isotonisches Getränk. Tommy Herzog hat hier, nicht weit von der Aargauer Kantonsgrenze entfernt, eine Trainingshalle eingerichtet.

Trainer Tommy Herzog.

Alexander Wagner

Stucki vertraut seit Jahren auf das Wissen von Herzog. Im Bereich von Athletik, Kraft und Ausdauer ist der 44-Jährige, der in Hägglingen aufgewachsen ist, ein sehr gefragter Mann. Stucki nimmt regelmässig eine Stunde im Auto in Kauf, um bei Herzog zu trainieren.

Der Erfolg gibt beiden recht. «Chrigu bewegt sich gerne in der Komfortzone», sagt Herzog. Und ergänzt:«Er braucht auch mal einen Tritt in den Hintern.» Stucki bindet sich da gerade die Schuhe. Zuvor sagte er: «Heute nehmen wir es nicht zu streng.»

Tönt nach Gemütlichkeit. Ist es aber nicht. «Wenn ich von der Komfortzone spreche, meine ich die eines Spitzensportlers», sagt Herzog. Viele hätten schon längst kapituliert, wenn Stucki im Wohlfühlmodus trainiert.

56'000 Zuschauer weniger als vor Corona

Und doch: Eine Liebe wird die Schinderei ausserhalb des Sägemehls nicht. Als Stucki im vergangenen Jahr, als Corona die ganze Schwingsaison verhinderte, nicht jeden Sonntag bereit sein musste für ein Fest, genoss er es. «Es gab mir einen Vorgeschmack, wie es sein könnte, wenn ich nicht mehr schwinge. Und diese Erfahrung war nicht nur von Vorteil, wenn es darum ging, doch ins Training zu gehen.»

Aber eines war immer klar: Aufhören würde er nicht. Stucki will als König zurück ins Sägemehl. Und so trainierte er weiter. Zu Hause, als alles andere verboten war. In Gunzwil, seit dies wieder möglich ist. «Ich finde das stark», sagt Herzog und ergänzt:

«Er hätte einfach sagen können, das war’s. Schliesslich ist er bereits 36 und hat vieles erreicht.»

Stucki sagt: «Ich habe gut trainiert, hatte aber ein paar Probleme mit dem Rücken. Da wird das Aargauer ein wichtiger Test.»

Am Sonntag ist es endlich so weit. Stucki schwingt erstmals als König. 652 Tage musste der Berner darauf warten. Am Eidgenössischen in Zug siegte er vor 56'500 Zuschauern im Schlussgang, in Lenzburg werden es nur wenige hundert sein, wenn er im ersten Gang auf Nick Alpiger trifft.

Der Mann, der fast alles gewonnen hat

«Natürlich ist das sehr speziell», sagt Stucki. Das Fest ist die erste Grossveranstaltung seit Corona. Die Auflagen sind streng, das Schutzkonzept auch. «Aber wenn man mal wieder ein Schwingfest sehen kann, geht man das gerne ein», sagt Stucki. «Selbst Leute, die sonst eher freiheitsliebend sind.»

Aargauer Kantonalschwingfest Am Sonntag kommt es in Lenzburg zur Premiere: Erstmals seit August 2019 findet ein Kranzfest statt – und das erst noch mit Zuschauern. Möglich macht dies eine Bewilligung als Pilotveranstaltung. Die Aargauer Zeitung tickert das Fest live. Tele M1 überträgt die Schwingfestpremiere in voller Länge.

08.30 Uhr: Wettkampfbeginn

11.30–13.00 Uhr: Mittagspause

15.00 Uhr: Festakt

16.40 Uhr: Schlussgang



Er selbst ist vor allem froh, dass es losgeht, «dass dann vielleicht bald auch wieder grössere Feste mit mehr Zuschauern möglich sind». Zum Beispiel das Kilchberger, das Saisonhighlight am 25. September.

2008 hat er den Anlass mit eidgenössischem Charakter gewonnen, genau wie 2017 das Unspunnen. Überhaupt muss man lange suchen, bis man grössere Lücken in Stuckis Erfolgsbilanz findet: 128 Kränze, 42 Kranzfestsiege.

2008 hat Christian Stucki schon einmal das Kilchberger gewonnen. Im September hat er die Chance, es noch einmal zu tun. Keystone

Ein Sieg am Aargauer Kantonalen würde es sportlich wohl nicht in seine Topliste schaffen. Emotional ist es aber ein ganz besonderes Fest. Das erste als König, das erste seit Corona.

Dass Stucki bei der Premiere dabei sein kann, ist übrigens kein Privileg des Königs. Er wurde von den Veranstaltern, lange bevor klar war, dass das Aargauer Kantonalschwingfest das erste nach der Krise sein wird, eingeladen. Der Rest ist Zufall. Ins Drehbuch passt der Auftritt des Königs perfekt.

Die Spitzenpaarungen im 1. Gang Alpiger Nick*** - Stucki Christian***

Räbmatter Patrick*** - Bieri Christoph***

Strebel Joel*** - Erb Roger**

Döbeli Andreas*** - Kropf Marcel**

Vieira Tiago** - Stoll Simon**

Hermann Oliver** - Kocher Remo**

Klausner Yanick** - Henzer Andreas**

Leuthard Reto** - Brun Samuel**

Schmid Samuel** - Brand Christian**

Hügli Kaj** - Burch Jonas* ***Eidgenosse, **Teilverbandskranzer, *Kranzer