Warum wird man heute noch Waffenläufer? Das ist die Antwort

Zukunftssorgen Warum wird man heute noch Waffenläufer? Ein junger Aargauer weiss die Antwort Michael Schmidlin aus Lenzburg kann am Sonntag Schweizer Meister werden. In einer Sportart, die viele Gleichaltrige nicht einmal kennen. Der Waffenlauf war einst ein nationales Grossereignis und die Besten wurden zu Stars. Und heute? Da fehlt besonders der Nachwuchs. Martin Probst Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Michael Schmidlin fasziniert am Waffenlauf vor allem die Kameradschaft. zvg

Früher waren sie Helden, kannte sie jedes Kind. Erzählt Michael Schmidlin Gleichaltrigen, was er in seiner Freizeit macht, erhält er nicht selten ein «Bitte was? » zu hören. Schmidlin ist 22 und als er geboren wurde, war der Waffenlauf maximal noch eine Randnotiz.

Das war einmal ganz anders. Bis zum Ende der 1980er-Jahre nahmen bis zu 10'000 Läufer an den Wettkämpfen teil, wurde am Sonntagabend im «Sport­panorama» ausführlich über die besten Athleten in Militärkleidung berichtet und wurden Albrecht Moser oder Fritz Häni zu Stars. Und zu Sportlern so bekannt wie Skifahrer Pirmin Zurbriggen.

Am Sonntag kann Schmidlin in Niederbipp Schweizer Meister werden. Doch selbst sollte ihm das gelingen, wird er weiterhin auf fragende Blicke treffen, wenn er von seinen Erfolgen erzählt.

War ein nationaler Volksheld: Waffenläufer Albrecht Moser. Keystone

«Natürlich wäre es schön, hätte der Sport noch die Popularität von früher», sagt der Aargauer. Aber dem Sport fehlt der Nachwuchs. Und damit auch die Zukunft.

Noch 13 Läufer, früher waren es mehrere Hundert

Die Vereine und Veranstalter bemühen sich zwar sehr, dies zu ändern – ein kurzer Blick auf die Ranglisten zeigt aber, wie weit entfernt der Waffenlauf davon ist, einen Aufschwung zu erleben. In Schmidlins Kategorie M20, in der Männer bis 29 Jahre starten, sind in diesem Jahr nach drei von vier Meisterschaftsläufen 13 Läufer klassiert.

Wie kommt man als junger Mensch dazu, einen Sport zu wählen, den kaum noch jemand macht? Oft ist die Antwort einfach: durch die Familie. Doch bei Schmidlin war dies anders.

«Ich wurde von einem OK-Mitglied des Lenzburger Laufs gefragt, ob ich nicht Lust hätte, es zu probieren.» Und da der leidenschaftliche Läufer, der er schon damals war, Herausforderungen liebt, sagte er spontan zu. «Mich reizte der Gedanke, mit Gepäck zu laufen.»

Ein Gemeinschaftsgefühl, das ihn nicht mehr losliess

Mindestens 6,2 kg muss die sogenannte Packung – also Rucksack und Ordonnanzgewehr – bei den Männern wiegen. Frauen müssen mindestens 5,0 kg Zusatzgewicht tragen. Gelaufen wird im Tarnanzug und nur bei den Schuhen dürfen die Starter nicht militärisches Material verwenden. Fast alles ist schnellem Laufen also hinderlich, aber auch gerade deshalb für manche reizvoll.

Schmidlin ging also an den Start. «Und schnell merkte ich, dass Waffenläufer anders sind als Volksläufer. Das Gemeinschaftsgefühl ist wichtiger, man schaut gegenseitig auf sich.» Vor allem darum ist der Lenzburger seit seiner Waffenlauf-Premiere im Jahr 2018 dabeigeblieben.

Früher starteten bis zu 10'000 Läufer an einem Waffenlauf, heute sind die Teilnehmerfelder überschaubar geworden. Keystone

Und der Aargau bietet ihm gute Voraussetzungen. Von elf Läufen der Meisterschaftsserie – sieben wurden in diesem Jahr aufgrund der Corona abgesagt – finden gewöhnlich vier im Kanton statt. In Wohlen, Lenzburg, Kaisten und Muri.

Meist nur noch ein Anhängsel der Volksläufe

Mit Ausnahme des Frauenfelder Militärwettmarschs, dem Highlight in der Saison, finden die Waffenläufe im Rahmen von Volksläufen statt. Auch das ist ein Indiz dafür, wie sehr sich die Sportart gewandelt hat. Reine Waffenläufe, wie sie früher stattfanden, sind für Veranstalter ein zu grosser Aufwand geworden, besonders gemessen am kleinen Interesse.

«Ich sehe es aber als Chance, an den Volksläufen dabei zu sein», sagt Schmidlin. «So werden wir wahrgenommen und können vielleicht Interesse wecken.»

Am Sonntag hat mit Monica Biedermann aus Lupfig auch eine Aargauerin noch Chancen, Schweizer Meisterin zu werden. In der Gesamtwertung belegt sie derzeit Rang zwei. Anders als Schmidlin hat die 54-Jährige die Glanz­zeiten des Waffenlaufs selbst erlebt.



Monica Biedermann aus Lupfig ist begeisterte Waffenläuferin. Hier als strahlende Siegerin am «Wiedlisbacher »2016.

