Diese Aargauerinnen und Aargauer holten Medaillen an World Games

World Games So haben die Aargauer Athletinnen und Athleten an den World Games abgeschnitten An den World Games vom 7. bis 17. Juli im amerikanischen Birmingham war der Aargau mit 15 Athletinnen und Athleten vertreten. Zehn von ihnen holten eine Medaille, der Orientierungsläufer Matthias Kyburz gewann sogar zweimal Edelmetall. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Matthias Kyburz holte sich als einziger Aargauer zwei Medaillen an den World Games. Jean-Christophe Bott / keystone

Die World Games 2022 sind Geschichte. Sie waren ein Event mit mehreren Sportarten wie die Olympischen Spiele, nur mit Disziplinen, die eben nicht oder nicht mehr zu Olympia gehören. Und bei diesen Disziplinen war die Schweiz zwar nicht die grosse Abräumerin, doch holte sie im US-Bundesstaat Alabama immerhin zwölf Medaillen. Von den 15 Aargauerinnen und Aargauern konnten zehn im Einzelwettkampf oder mit dem Team Edelmetall holen.

«Ich bin sehr zufrieden mit meinem Auftritt»

Orientierungsläufer Matthias Kyburz sicherte sich als einziger Aargauer sogar zwei Medaillen. «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Auftritt», sagte Kyburz. Zunächst holte er sich in der Mitteldistanz den zweiten Platz. Einzig der Norweger Kasper Harlem Fosser war in dieser Disziplin schneller. Mit einem Vorsprung von sieben Sekunden gewann dieser Gold. Doch in der gemischten Sprintstaffel konnte dann niemand das Schweizer Team schlagen, was die Goldmedaille für Kyburz und die drei Schweizer Läuferinnen und Läufer bedeutete.

Für Kyburz waren die World Games ein grosses Erlebnis. Kurz vor der Heimreise in die Schweiz sagte er:

«Wir haben bei den World Games Amerika so richtig erlebt.»

Damit meinte er die Speaker, die jeweils mit Inbrunst die Wettkämpfe kommentierten. Doch auch sonst beeindruckte ihn der Event: «Es hat mir Spass gemacht, auch bei den anderen Wettkämpfen zuzuschauen.»

Schweizer Faustballteams auf dem zweiten Platz

Im Faustball mussten sich das Frauenteam und die Männermannschaft im Final Deutschland geschlagen geben. Beide Teams verpassten die Goldmedaille, holten aber den zweiten Platz. Auch bei den letzten World Games vor fünf Jahren verlor das Schweizer Männerteam den Final gegen Deutschland.

Für das Frauenteam war es die erste Teilnahme überhaupt an den World Games. In den letzten Jahren gab es nämlich lediglich ein Männerteam im Faustball. Zu den beiden Silbermedaillen-Teams gehörten auch Athleten aus dem Aargau: Noemi Egolf sowie Tim Egolf und Luca Flückiger.

Tim und Noemi Egolf sowie Luca Flückiger (von links) aus Aargau gewannen an den World Games in Birmingham USA Silber. zvg

Flückiger konnte bereits an den World Games 2017 Silber gewinnen. Er ist sehr zufrieden mit dem diesjährigen Auftritt: «Ich freue mich über unsere Medaille, aber noch mehr freue ich mich für die Frauen.» Die World Games seien für Amateursportler ein grosses Highlight. «Es waren zehn Top-Tage», sagte Flückiger mit einem breiten Grinsen.

Luca Flückiger gewann mit den Faustballern die Silbermedaille. Valentin Weber

Erfolgreiche Seilziehende aus Sins

Neben Orientierungsläufer Kyburz holte auch die Schweizer Seilziehmannschaft der Männer Gold. Mit dabei Johannes und Emanuel Zumbühl aus dem Seilziehclub Sins. Auch Elena Beier sowie Melanie, Sarah und Jasmin Villiger aus dem Sinser Seilziehclub waren erfolgreich. Sie holten sich mit dem Frauenteam die Bronzemedaille. Das gemischte Team verlor gegen die Niederlande im Bronzespiel und verpasste so knapp das Podest.

Die Aargauer Teilnehmenden und wie sie an den World Games abgeschnitten haben Noemi Egolf (Faustball) - Silber

Tim Egolf (Faustball) - Silber

Luca Flückiger (Faustball) - Silber

Noël Seiler (Unihockey) - 5. Platz

Elena Quirici (Karate) - 5. Platz

Matthias Kyburz (Orientierungslauf) - Gold, Silber, 4. Platz

Marco Steger (Inline Hockey) - 8. Platz

Jasmin Villiger (Seilziehen) - Bronze

Elena Beier (Seilziehen) - Bronze

Melanie Villiger (Seilziehen) - Bronze, 4. Platz

Sarah Villiger (Seilziehen) - Bronze, 4. Platz

Emanuel Zumbühl (Seilziehen) - Gold

Johannes Zumbühl (Seilziehen) - Gold

Adrian Moser (Rollstuhl-Rugby) - 5. Platz

Benjamin Alexander Müller (Wushu) - 6. Platz

