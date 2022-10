Women's Super League Steck-Doppelpack zum glücklichen 2:1-Sieg: Die FC Aarau Frauen etablieren sich im Mittelfeld Die FC Aarau Frauen erkämpfen sich beim Schlusslicht Rapperswil-Jona trotz durchzogener Leistung einen 2:1-Sieg und festigen damit ihren Platz im Mittelfeld der Women’s Super League. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 16.10.2022, 09.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die FCA-Frauen gewinnen das Spiel beim Schlusslicht Rapperswil-Jona. Marc Schumacher / freshfocus

Als am Ende der Schlusspfiff ertönte, da hatten die FC Aarau Frauen kaum noch wirklich Energie dazu, ihren überaus wichtigen 2:1-Sieg zu feiern. Den zweiten Dreier im sechsten Spiel der Women’s Super League hatten sich die Aarauerinnen gegen das Schlusslicht Rapperswil-Jona, das zuvor in fünf Spielen mit einem Torverhältnis von 3:24 gegen die Konkurrenz chancenlos blieb, über 90 Minuten hinweg erkämpfen müssen. «Das war ein glücklicher Sieg nach einer eher enttäuschenden Leistung. Heute hat es von hinten bis nach vorne nicht wirklich zusammengepasst. Obwohl wir früh in Führung gehen konnten, hatten wir unseren Plan überhaupt nicht so umsetzen können, wie wir uns das vorgenommen hatten», bilanzierte Trainer Charly Grütter etwas enttäuscht, der aber dennoch erleichtert war, dass sein Team die Herausforderung kämpferisch annahm und den Sieg letztlich souverän ins Trockene schaukelte.

Die FCA Frauen gingen bereits in der dritten Minute in Führung. Und dieser Führungstreffer kam überhaupt erst durch einen Ausrutscher von Sina Reinschmidt auf der offensichtlich rutschigen Unterlage zustande, welchen einen Einwurf für Rapperswil zur Folge hatte. Doch auf diesen leistete Fabia Reinschmidt vorbildliche Störarbeit, worauf sich die Rapperswilerinnen einen kapitalen Fehlpass leisteten. Joy Steck kam aus aussichtsreichster Position am Strafraum an den Ball – und nach einem Doppelpass mit Sara Nilsson lag der Ball im Tor.

Nach einer ausgeglichenen halben Stunde pfiff der Schiedsrichter ein Allerweltsfoul von Red-Boots-Verteidigerin Sina Siepe nahe des eigenen Corners ab, worauf Rapperswils Rexhepi per Kopf ausglich. Das Tor schien die Rapperswilerinnen zu beflügeln, sie agierten fortan viel aufsässiger, womit sich die Aarauerinnen mit deutlich mehr Defensivarbeit konfrontiert sahen. Diese Aufsässigkeit gipfelte sich in einer Szene just nach der Pause, als die St. Gallerinnen auf einen kurz ausgeführten Abstoss der FCA Frauen derart hoch pressten, dass sie damit Aaraus Torhüterin Noemi Benz stark in Bedrängnis brachten.

Das glückliche Lob-Tor von Joy Steck

Nach zwei nennenswerten Abschlüssen der Gastgeberinnen aus der Distanz erholten sich die FCA Frauen und konnten das Spiel nach gut einer Stunde wiederum ausgeglichen gestalten. Und schier aus dem Nichts, ja einem glücklichen Zufallstor, gingen die Red Boots eine Viertelstunde vor Schluss wieder in Führung: Einen weiten Benz-Abstoss verlängerte Nilsson per Kopf auf die eingewechselte Mujela, die das Spiel schnell machte und Joy Steck etwas weit nach aussen getrieben lancierte. Diese gewann den Zweikampf und – ob Flanke oder Schuss, sie traf den Ball derart exzellent, dass sie damit die Torhüterin überspielte und zum Erstaunen aller Teamkolleginnen mit dem Lob zum 2:1 traf.

Joy Steck trifft gegen Rapperswil-Jona doppelt. M.wuertenberg

Auf dieses Tor versuchten die St. Gallerinnen nochmals zu reagieren, doch die Aarauerinnen spielten die Partie mit einer Portion Cleverness nach Hause. Charly Grütter: «Irgendwie fehlte uns heute der Speed und der Spielwitz, wir liessen etwas das Gesamtauftreten vermissen. Nichtsdestotrotz muss man dieses Spiel auswärts auch erst mal gewinnen. Gegen St. Gallen führten wir bereits 2:1 und verloren noch 2:3. Heute konnten wir es halten», so der Cheftrainer weiter.

Mit dem Sieg etablieren sich die FC Aarau Frauen im unteren Mittelfeld und weisen nun ein stolzes 8-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze auf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen