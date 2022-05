Red Boots Aarau greifen im Rückspiel nach der grossen Sensation

«Ich glaube an mein Team»: Die Red Boots Aarau wollen den Meister vom Thron stürzen

Nach einer beachtlichen 0:1-Niederlage gegen den amtierenden Meister Servette Chênois können die Red Boots Aarau im Rückspiel die grosse Sensation erzwingen. Am Samstag steht um 18:00 Uhr die Entscheidungspartie in Genf an. Für die Aufsteigerinnen ist klar: «Wir wollen das Unmögliche möglich machen.»