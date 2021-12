Die FC Aarau Frauen Red Boots suchen ein passendes Zuhause

Women's Super League «Haben eine schlechtere Infrastruktur als 2.-Liga-Klubs»: Red Boots Aarau suchen nach einem Zuhause Die Frauen des FC Aarau überwintern in der Super League auf Platz sechs. Trainieren müssen sie aber wie Amateure. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sensationelle Aufsteigerinnen: Julia Höltschi und die FCA Frauen überwintern in der Super League auf Rang sechs. Urs Lindt / freshfocus

Der Frauenfussball in der Schweiz befindet sich nicht erst seit der EM-Qualifikation des Nationalteams im Aufschwung. Seit Jahren schreitet die Professionalisierung voran und das Interesse am Sport steigt gleichermassen.

Auch bei den Frauen des FC Aarau zeigt die Entwicklung steil nach oben. Im Sommer gelang den Red Boots der Aufstieg in die höchste Schweizer Spielklasse. Am Wochenende fand das letzte Pflichtspiel des Jahres statt und die Hinrunde ist damit abgeschlossen. Beim Blick auf die Tabelle reibt sich so manch einer verwundert die Augen. Denn die unbezahlten Kickerinnen aus Aarau grüssen von Platz sechs und lassen somit vier Teams hinter sich.

«Wunder von Aarau» war der Höhepunkt der Hinrunde

Und das nach einem doch eher holprigen Saisonstart. Denn bis zum ersten Sieg mussten sich die Aargauerinnen lange gedulden. Die ersten sechs Ligaspiele blieben sie nämlich sieglos. Doch dann folgte ein Spiel, das man gut und gerne als «Wunder von Aarau» betiteln darf. Gegen die bis dahin noch ungeschlagenen Spitzenreiterinnen des FCZ holen die FCA Frauen den ersten Saisonsieg. Und der 2:1-Heimsieg war keinesfalls gestohlen. Seither folgten zwei weitere Vollerfolge gegen YB und Yverdon. In der Endabrechnung bedeutet das Platz sechs und acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

«Wir hätten es uns nie erträumt, als Aufsteiger die Vorrunde auf Platz sechs abzuschliessen», sagt Co-Präsident Walter Berli glücklich. Schon vor dem ersten Sieg hatte Berli aber ein gutes Gefühl:

«Von Spiel zu Spiel war eine Entwicklung im Team zu sehen.»

Co-Präsident der FC Aarau Frauen: Walter Berli Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Diese Entwicklung liegt einerseits an den lernfreudigen Spielerinnen, andererseits auch am Staff. Das Team mit und um Trainer Selver Hodzic leistet hervorragende Arbeit. Innerhalb weniger Wochen formten die Trainer das Team zu einem unangenehmen Gegner, gegen den niemand spielen möchte. «Die Chemie zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam stimmt», bestätigt auch Berli. Damit holen die FCA Frauen momentan das Optimum aus ihren Fähigkeiten.

Trotz der mehr als erfolgreichen Hinrunde laufen im Hintergrund bereits die Planungen für das kommende Jahr. Eventuell verstärken sich die Red Boots noch punktuell, fix sei aber laut Berli noch nichts.

«Eine Verstärkung ist nicht zwingend notwendig. Aber falls es eine Möglichkeit gibt, schlagen wir vielleicht noch zu», sagt Berli. Das Ziel sei aber nicht, einfach nur die besten Spielerinnen zusammenzukaufen:

«Wir wollen uns auf Spielerinnen aus der Region konzentrieren. Zusätzlich haben wir einige Nachwuchs-Nationalspielerinnen, die wir langsam an das Team heranführen möchten.»

Infrastruktur entspricht nicht den Anforderungen

Nicht umsonst investieren die Verantwortlichen viel Zeit und Mittel in den Nachwuchs. Die Gründung des U14-Teams ist hier nur als jüngstes Beispiel zu nennen. Die Zunahme an Nachwuchs-Teams wie auch die stetige Professionalisierung des Super League Teams führen aber auch dazu, dass die FC Aarau Red Boots immer mehr Infrastruktur benötigen, um den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Eigentlich sollten die FCA Frauen in der Sportanlage Winkel im Stadtteil Rohr ein festes Zuhause mit genügend Trainingsplätzen erhalten. Aufgrund von Beschwerden der Anwohner verzögert sich dieses Projekt aber. Eine Lösung ist bei weitem noch nicht in Sicht. Eine mehr als unbefriedigende Situation für die Red Boots. «Es ist sehr frustrierend. Wir spielen zwar in der Super League, haben aber eine schlechtere Infrastruktur als 2.-Liga-Klubs», sagt Co-Präsident Berli frustriert.

Dabei wäre diese Infrastruktur dringend notwendig, um die Professionalisierung, wie sie auch der Schweizer Fussballverband fordert, voranzutreiben. Bis dahin gilt es, weiter sportlich Argumente zu sammeln, damit die Frauen des FC Aarau irgendwann die benötigte Infrastruktur erhalten. Berli mahnt bei all der aufkommenden Euphorie aber zur Vorsicht:

«Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht anfangen zu träumen. Das Ziel ist und bleibt der Ligaerhalt.»

Mit Zwischenrang sechs ist dieses Ziel bislang mehr als erreicht. Im Schachen darf man also bereits jetzt von weiteren Super-League-Saisons träumen. Hoffentlich bald auch mit der entsprechenden Infrastruktur.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen