Red Boots Aarau verlieren den Playoff-Viertelfinal gegen Servette

Women's Super League Die Red Boots Aarau verlieren das Playoff-Rückspiel gegen Meister Servette deutlich Die Favoritinnen liessen in der zweiten Affiche ihre Muskeln spielen und siegten verdient mit 4:0. Ein Doppelpack von Padilla Bidas in der ersten Halbzeit und ein weiterer von Peiro Gimenez in der Schlussphase kürten den starken Auftritt der Genferinnen. Aarau blieb über 90 Minuten chancenlos und muss sich aus dem Titelrennen verabschieden. Noah Born Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Die Red Boots Aarau strauchelten auf dem Weg zum Meistertitel bereits im Playoff-Viertelfinale. Martial Trezzini / KEYSTONE

Es war ein bitterer Abend für die Red Boots Aarau im Stade de la Fontenette. Der Meister Servette konnte von Beginn an das Spieldiktat in die eigene Hand nehmen und die Partie nach ihren Vorstellungen lenken. Aufgrund der 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel mussten die Red Boots Aarau in Genf mindestens mit einem Treffer gewinnen, um sich in eine allfällige Verlängerung zu retten. Dies gelang den Aarauerinnen nicht. Hingegen erhielten sie gleich vier Gegentreffer, welche den Playoff-Viertelfinal mit einem Gesamtscore von 0:5 besiegelten.

Optimismus nach der knappen Niederlage im Schachen

Nach dem Hinspiel fiel die Stimmung auf Aarauer Seite positiv aus. Eine 0:1-Niederlage gegen den Favoriten konnte als gute Ausgangslage für das Rückspiel betrachtet werden. Insbesondere die kämpferische Leistung der Aufsteigerinnen liess die Affiche aufleben.

Die Aarauerinnen kamen mit dem meisterlichen Angriff der Servettiennes nicht zurecht. Martial Trezzini / KEYSTONE

Servette startete mit dem Mut eines Meisters in die Partie. In der neunten Spielminute zirkelte Hinspiel-Torschützin Sandy Maendly einen Freistoss nur knapp über den Querbalken hinweg. FCA-Torfrau Seraina Friedli hatte von Spielbeginn an alle Hände voll zu tun. Ein Distanzversuch von Rebecca Storr segelte weit am Servette-Kasten vorbei, dennoch war es die gefährlichste Aktion der Gäste.

Führungstreffer spielte den Servettiennes in die Karten

In der 23. Minute fand eine halbhohe Flanke zur Strafraummitte den Fuss von Natalia Padilla Bidas, welche mit einer Direktabnahme zur 1:0-Führung vollstreckte. Friedli hatte beim Schuss in die linke untere Torwartecke keine Abwehrchance. Die Genferinnen, vom erlösenden Treffer beflügelt, lancierten weitere Angriffswellen Richtung Aarauer Gehäuse.

Nach einer halben Stunde gelang Padilla Bidas ein Kunstschuss von der Torauslinie. Die 19-Jährige lupfte das Spielgerät über Friedli hinweg und traf via Innenpfosten haargenau zum zweiten Genfer Torerfolg. Nur eine Zeigerumdrehung später rettete die Red Boots-Keeperin den nächsten Gegentreffer. Mit einer reaktionsschnellen Parade klärte Friedli den vermeintlich lupenreinen Hattrick Padilla Bidas.

Servette-Stürmerin Natalia Padilla Bidas war die schillernde Figur der ersten Halbzeit. Martial Trezzini / KEYSTONE

Ein schneller Vorstoss Rebecca Storrs in der Nachspielzeit konnte die sicher agierende Servette-Defensive bereinigen. Danach musste Stürmerin Julia Höltschi verletzungsbedingt ausgewechselt werden, wobei Sara Nilsson den Platz kurz vor dem folgenden Pausenpfiff betrat.

Nach der Pause plätscherte das Spiel vor sich hin

In der zweiten Hälfte bekamen die 270 Zuschauer wenig Spektakel geboten. Ein Kopfball Paula Serrano Castano schrammte, nach einer gespielten Stunde, nur knapp am Pfosten vorbei. Servette verwaltete das Spielgeschehen souverän und liessen keine Aarauer Torszene zu. Selver Hodzic reagierte mit zwei Doppelwechsel, doch auch die neuen Kräfte konnten keine Offensiv-Aktionen bewirken. Im Gegenteil: Servette Chênois entfaltete ihr ganzes Können und trickste sich zu weiteren Chancen.

Die Aarauerinnen waren auch nach der Pause meist einen Schritt zu spät. Martial Trezzini / KEYSTONE

Marta Peiro Gimenez konnte in der 82. Minute eine genaue Hereingabe zum 3:0 verwerten. Die kurz zuvor eingewechselte Spanierin wurde im Strafraum vergessen und vollstreckte eiskalt. Nach dem erneuten Anspiel verloren die Aarauerinnen den Spielfaden und liefen sogleich in den nächsten Angriff der Gastgeber hinein. Servette kombinierte sich ohne grosse Gegenwehr vor das FCA-Tor und Peiro Gimenez schnürte ihren Doppelpack, für welchen sie gerade einmal drei Minuten benötigte. Den Treffer zum 4:0 bekam die 24-Jährige auf dem Silbertablett serviert.

Der Traum von der grossen Sensation geplatzt

Den Red Boots Aarau gelang keine Reaktion auf die endgültige Entscheidung. Seraina Friedli musste gar den fünften Treffer des amtierenden Meisters verhindern. Der Schlusspfiff zementierte die klare Auswärts-Pleite, welche die Aarauerinnen aus dem Titelrennen wirft. Der Qualifikationssieger war im Playoff-Viertelfinale eine Nummer zu gross für die FCA Frauen. Nun stehen dem Team von Cheftrainer Selver Hodzic Klassierungsspiele bevor, während die Genferinnen um den Finaleinzug kämpfen.

