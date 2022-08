Womens Super League Die Grasshoppers eine Nummer zu gross für die Red Boots Aarau Die Red Boots Aarau kassieren in ihrem zweiten Saisonspiel die erste Niederlage. Bei den Zürcher Grasshoppers setzte es am Ende eine (zu) hohe 1:5-Schlappe. Es war eine Partie, in welcher den Aarauerinnen die logischen Limiten aufgezeigt wurden. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 28.08.2022, 06.58 Uhr

Red-Boots-Torfrau Noemi Benz musste fünfmal hinter sich greifen. Henry Muchenberger

Am Ende wurde es ein wenig brutal: In der Nachspielzeit kassierten die Frauen des FC Aarau noch zwei weitere Gegentreffer. 5:1 lautete das Resultat zu Gunsten der Zürcher Grasshoppers, als der Schiedsrichter die Partie abpfiff. Gerecht wäre wohl eine 1:3-Niederlage gewesen, nach der es auch lange ausgesehen hatte.

Klar ist so oder so: Die Zürcherinnen waren für die Red Boots unter dem Strich ganz einfach eine Nummer zu gross. Das ist auch angesichts der personellen Besetzung der beiden Equipen alles andere als überraschend. Umso höher ist es den Aarauerinnen anzurechnen, dass sie dem klaren Favoriten lange Paroli boten und auch dank des Anschlusstreffers zum 1:2 durch Rita do Sul Almeida kurz vor Pause lange Zeit in Schlagdistanz zu den Grashüpferinnen zu bleiben vermochten.

In der zweiten Halbzeit wurde die Überlegenheit der Zürcherinnen jedoch immer grösser. Auch weil die Aarauerinnen mit dem Pressing ihrer Gegnerinnen zunehmend weniger zurecht kamen und bereits im Spielaufbau viele Fehler fabrizierten. Auch hier machte sich der qualitative Unterschied nun immer wieder bemerkbar. Was sich schliesslich auch aufs Schlussresultat auswirkte. Zumal Celia Hofer in der 81. Minute auch noch mit Gelb-rot vom Platz musste.

Für die Red Boots, die die Meisterschaft mit einem tollen Punktgewinn gegen die Frauen des FC Basel einläuteten, bleibt die Erkenntnis, dass man sich die Zähler normalerweise gegen andere Teams erkämpfen muss, die sich eher auf Augenhöhe bewegen.

Das meinte Trainer Charly Grütter; «Auch dieses Mal konnten wir lange das Spiel gegen ein gutes GC offen gestalten. Leider unterliefen uns zwei, drei individuelle Fehler, die das mit vielen Top Spielerinnen gespickte Kader von GC gnadenlos ausnützte. Nachdem wir wiederum eine gelb-rote Karte kassiert haben, mussten wir gegen Ende der Partie noch zwei späte Gegentreffer zugestehen. Fazit: Eine Niederlage gegen ein besseres Team, welche am Ende zu hoch ausfällt.»

