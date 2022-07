Basketballprofi Sylven Landesberg verzückt in Zofingen die Kids

Wilson Swiss Allstar Camp Ein Star zum Anfassen: Basketballprofi Sylven Landesberg verzückt in Zofingen Kinder und Organisatoren Basketballprofi Sylven Landesberg verzückt mit seinem Besuch beim Wilson Swiss Allstar Camp in Zofingen die Kinder und Organisatoren. Pascal Kamber Jetzt kommentieren 20.07.2022, 18.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Showmatch mit den Camp-Coaches liess Sylven Landesberg (l.) seine Klasse aufblitzen. Pascal Kamber

In der Mehrzweckhalle auf dem Gelände des BZ Zofingen liefern sich die Coaches des Wilson Swiss Allstar Basketball Camp ein Showmatch. Das weisse Team darf dabei auf prominente Unterstützung zählen: Sylven Landesberg, Basketballprofi in China, lässt seine Klasse immer wieder aufblitzen und erhält für seine teils spektakulären Dunks verdientermassen Szenenapplaus. Landesberg lächelt, klatscht mit seinen Mitspielern ab und macht keinen Hehl daraus, dass er den einwöchigen Aufenthalt in Zofingen geniesst. Er sagt:

«Es macht grossen Spass, hier zu sein. Die Organisatoren haben mich mit offenen Armen empfangen, die Kids sorgen für eine coole Atmosphäre und wir können Basketball spielen. Dieses Camp strahlt eine positive Energie aus.»

Der 32-jährige US-Amerikaner mit Wurzeln in Israel und Österreich ist der diesjährige Stargast in Zofingen. Sylven Landesberg setzt mit seinem Besuch bei Europas grösstem Basketball-Camp für Mädchen und Jungs zwischen 8 und 19 Jahren eine lange Tradition fort, befinden sich doch in der «Hall of Fame» illustre Namen wie Dirk Nowitzki und Steve Nash oder die beiden Schweizer Thabo Sefolosha und Clint Capela.

Starallüren sucht man bei Sylven Landesberg indes vergebens, sehr zur Freude von Campleiter Daniel Frey. «Sylven ist ein richtig cooler Typ, der viel mit den Kindern spricht. Mit dem Basketball verdient er in China Millionen, ist aber völlig auf dem Boden geblieben», lobt Frey den Small Forward und Shooting Guard, der seit 2021 bei den Beijing Royal Fighters unter Vertrag steht. Dass Landesberg aktiv beim Basketballspiel der Coaches mittut, rechnet er ihm hoch an. «Das ist nicht bei allen Stars selbstverständlich», so Frey.

Beeindruckt vom Land und vom Ehrgeiz der Kinder

Bereits in der ersten Campwoche stand Sylven Landesberg in der Turnhalle im Einsatz. Trotz leichter Müdigkeit infolge der Reisestrapazen blieb nebenbei genug Zeit, um auch die Gegend zu erkunden. «Zofingen hat eine nette Altstadt und das Land ist generell schön. Ich bin zum ersten Mal in der Schweiz und versuche, alle Eindrücke aufzusaugen», schwärmt Landesberg, der auch einen Ausflug nach Zürich unternahm.

Im Fokus seines Besuchs stand aber klar der Basketball. Landesberg zeigt sich beeindruckt vom Einsatz der Kinder. «Sie nehmen die Sache sehr ernst und sind ehrgeizig. Jeder Tag ist anstrengend, aber sie scheinen viel Spass zu haben», erzählt er. Dazu trägt auch Landesberg bei, indem er in aller Ruhe die Fragen der Kinder beantwortet oder Fotowünsche erfüllt. «Ich bin zum ersten Mal in einem Camp, bei dem derart viele Nationalitäten dabei sind. Wenn sich Kinder aus der ganzen Welt treffen, andere Kulturen kennenlernen und Basketball spielen können, ist das eine tolle Sache», sagt er.

Wie international Basketball sein kann, weiss Landesberg bestens. Der zweifache österreichische Nationalspieler hat in Israel, der Türkei und in China Körbe geworfen. Das Erfolgsgeheimnis des Euro-League-Champions und israelischen Meisters: der Glaube an sich selbst. «Lass dir von niemandem sagen, wer du bist. Nur du weisst, was du kannst.» Der Weg zum Basketballprofi sei mit viel harter Arbeit verbunden und man müsse einige Opfer erbringen, «aber das ist es wert».

Auch dank Sylven Landesberg zieht Daniel Frey ein positives Fazit der 39. Camp-Ausgabe. «Letztes Jahr hatten wir nach Corona 120 Kids in der ersten und 130 in der zweiten Woche. Jetzt sind es 250 und 150, womit wir in beiden Wochen bei rund 50 Kids unter den Vor-Corona-Werten liegen», freut sich Frey über das rege Interesse.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen