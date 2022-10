Wie dieser Wettinger zwischen Handballhalle und Bauernhof pendelt

Wettingen «Auf dem Bauernhof mache ich gutes Krafttraining für Handball»: Wie dieser 17-Jährige seine beiden Leidenschaften unter einen Hut bringt Lino Wiederkehr (17) ist Handballer und steht rund zehnmal pro Woche in der Halle. Doch der Wettinger ist nicht nur Sportler, sondern auch angehender Landwirt und die restliche Zeit deshalb auf dem Bauernhof zu finden. Wir besuchten ihn beim Training und bei der Arbeit in Buchs. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

«Es ist schwierig einen Landwirt zu finden, der den Sport und die vielen Trainings akzeptiert», sagt Lino Wiederkehr, der den Handball und die Landwirtschaft unter einen Hut bringt. Bilder: Andrea Zahler

Das Geräusch der klebenden Bälle übertönt an diesem Morgen alles in der Handballhalle in Suhr. Eines von sieben Trainings in der Woche steht für Lino Wiederkehr auf dem Programm. Denn der 17-Jährige ist Handballer beim HSC Suhr Aarau und besitzt einen der begehrten Leistungssportverträge. Doch er ist nicht nur professioneller Handballer, sondern auch angehender Landwirt.

Die jüngsten Rinder auf dem Bauernhof in Buchs muhen um die Wette. Der Hahn kräht und wackelt für mehr Überblick auf seinen Beinen im Gehege herum. Im August startete Wiederkehr ins zweite von drei Lehrjahren als Landwirt. «Es ist schwierig einen Landwirt zu finden, der den Sport und die vielen Trainings akzeptiert», sagt er. Wiederkehr hatte Glück mit Roger und Sylvia Gysi, bei denen er seine ersten beiden Lehrjahre absolviert. Nun hofft er auf einen weiteren Platz für sein drittes und letztes Lehrjahr, um noch weitere Erfahrungen im Beruf zu sammeln.

Mit seiner Hand geht Lino Wiederkehr übers weiche Fell von Ochse Frosty... Andrea Zahler ... im Training halten seine Hände den klebrigen Ball. Andrea Zahler Zurück auf dem Hof werden seine Hände nach Handball-Harz-Rückständen untersucht. Andrea Zahler Als Handballer ist ein guter Überblick wichtig. Andrea Zahler Auch auf dem Hof hat der 17-Jährige meistens den Überblick... Andrea Zahler ... mit ein paar Ausnahmen im Kälberstall. Andrea Zahler Im Spiel ist das Ziel mit dem Ball beim Gegner durchzukommen, doch... Mathias Förster ... im Kälberstall ist ein Durchkommen manchmal unmöglich. Andrea Zahler Seit dem siebten Lebensjahr ist Wiederkehr passionierter Handballer. Andrea Zahler Der Traum Landwirt zu werden kam nur wenig später in seinen Kopf und heute darf er nicht nur seinen Traumjob ausüben. Andrea Zahler Sondern gleichzeitig seiner zweiten Leidenschaft, dem Handballspielen nachgehen. Andrea Zahler

Schon als Kind wollte er Landwirt werden

Bevor er seine Ausbildung als Landwirt startete, war Wiederkehr in der Sportschule. Dort erhielt er den Leistungssportvertrag und erfüllte alle Anforderungen um mit dem Vertrag eine Lehrstelle suchen zu können. Er habe sich Gedanken über eine Lehre im Büro gemacht, doch das sei nicht seins, erzählt er. «Ich wollte schon als Kind Landwirt werden.»

Doch der Traumberuf ging in seiner Kindheit durch den Handball ein wenig verloren. «Es gab Zeiten, da hatte ich nur noch Handball im Kopf», sagt er. Doch der Wunsch, Landwirt zu werden kam zurück und er machte seine zweite Leidenschaft zum Beruf.

Zurück in der Handballhalle wird ihm der gelbe Ball gepasst, mit einem Sprung und aller Kraft aus dem rechten Arm schiesst er ihn Richtung Tor. Er trifft. Es ist eines der sieben Trainings, die Wiederkehr pro Woche absolviert. Dazu kommen noch zwei Spiele, die er mit der U19-Elite und der 1.-Liga-Mannschaft des HSC bestreitet. Handball spielt er bereits seit seinem siebten Lebensjahr.

Der Handballer fliegt in der Luft zum Torschuss. Andrea Zahler

«Ich habe damals nach einem Hobby gesucht und wurde mit Handball fündig», erzählt er. Beim Probetraining habe es ihn gleich zu Beginn gepackt. «Handball ist ein schnelles Spiel mit viel Taktik und Körperkontakt.»

Mehrfacher Vizemeister, doch der Meistertitel fehlt

Bereits mehrere Male wurde er Vizemeister. Für einen Meistertitel hat es ihm noch nie gereicht. Obwohl der ewige Titel als Zweitplatzierter zu seinem grössten Erfolg gehört, sei er auch der bitterste. «Einmal haben wir im Final im Penaltyschiessen verloren», beginnt er zu erzählen. Er macht eine Pause und überlegt. Am Anfang sei es sehr bitter gewesen. Er fügt hinzu:

«Erst im Nachhinein realisiert man, was man eigentlich erreicht hat.»

Er ist fokussiert und sucht seine Anspielpartner im Training. Andrea Zahler

Seine Familie wohnt in Wettingen, Wiederkehr aber in seinem eigenen Zimmer auf dem Bauernhof im 25 Kilometer entfernten Buchs. «Am Anfang war es speziell», sagt er. Doch er habe sich in kurzer Zeit gut eingelebt. «Jetzt ist es hier wie bei meinen Eltern.» Wiederkehr hat auf dem Bauernhof nicht nur seine Berufung gefunden, sondern auch eine zweite Familie.

Die Tiere sind ihm wichtig

«Da ist die Weide», sagt er und zeigt mit dem Finger auf das grosse Feld mit den grasenden Kühen und Muni Golden. Zuhause in Wettingen habe er Katzen, Hunde, Meerschweinchen und Wachteln. In seinem zweiten Zuhause als angehender Landwirt sind es rund 40 Kühe und Rinder, die auf dem Bauernhof verteilt sind. Besonders mag er den Muni und die beiden Rinder-Zwillinge. Bei der Geburt der Zwillinge sei er auch dabei gewesen, erzählt er stolz. «Es war sehr speziell, als nach dem ersten Kalb noch ein zweites kam.» Denn dies sei eine Seltenheit, weiss er.

Der angehende Landwirt ist umzingelt von den Kälbern. Darunter sind auch die beiden Kälber-Zwillinge. Andrea Zahler

Auf dem Bauernhof erlebt er jeden Tag etwas anderes. «Ich mag und brauche Abwechslung.» Zu seinen liebsten Tätigkeiten auf dem Bauernhof würden das Arbeiten mit den Tieren, aber auch das Traktor fahren gehören. Doch das grosse Gefährt ist nicht das einzige Fahrzeug, mit dem er in seiner Ausbildung zu tun hat. «Im Winter warten und flicken wir jeweils alle Maschinen, damit wir diese im Sommer wieder benützen können», sagt er. Die Arbeiten, die er täglich auf dem Bauernhof verrichtet, brauchen Kraft: «Auf dem Bauernhof mache ich gutes Krafttraining für Handball», sagt er lachend.

Grosses Verständnis bei Trainer und Chef

Zwischen Handballhalle und Bauernhof bleibt dem 17-Jährigen wenig Zeit für anderes. Zeit mit Freunden verbringe er bei Computerspielen oder in der Handballhalle. Denn die meisten seiner Freunde würde er sowieso jeden Tag im Training sehen, sagt er. Sein Trainer und sein Chef haben Verständnis für den Beruf sowie den Sport. «Wenn wir Ernte haben oder eine Kuh kalbert, dann gehe ich später ins Training», sagt er.

Die Kühe freuen sich über seinen Besuch auf der Weide. Andrea Zahler

«Als Landwirt fühle ich mich frei. Ich mache viel mit der Natur und es ist schön zu sehen, wie die Felder wachsen.» Auch freue er sich jeweils, wenn die Ernte gut ist. Wenn Wiederkehr dies erzählt, leuchten seine Augen. Irgendeinmal würde es ihn reizen, nach Kanada zu gehen und dort verschiedene Bauernbetriebe zu sehen. «Aber ich weiss noch nicht einmal, was nach meiner Ausbildung ist», sagt er.

Doch der Traum vom eigenen Betrieb ist in seinem Kopf verankert, wie derjenige, einmal den Meistertitel im Handball zu gewinnen.

