Turnfest Wettingen: Nasse Resultate und ein turnender Elektriker

Wettingen 2022 Nasse Resultatblätter, ein turnender Elektriker und ein spontanes Nachtlager – ein Tag am Aargauer Kantonalturnfest Der erste Wettkampftag im Vereinsturnen der Aktiven wurde eine nasse Angelegenheit. Dank Improvisationstalent und vielen freiwilligen Helfern wurde es trotzdem ein wunderbarer Turnfesttag in Wettingen. 24.06.2022

Froh, wer ein trockenes Plätzchen fand. Wettingen 2022 / Rolf Hunziker

Das beliebteste Accessoire am Turnfest? Der Regenschirm. Zumindest am Freitag in Wettingen. Weil der Schirm aber weder beim Hochsprung noch beim Steinheben eine Hilfe ist, wurden die Turnerinnen und Turner trotzdem nass. Glücklich, wer in der Halle turnen durfte. Um eine Turnfestgeschichte reicher, wer nach dem Wettkampf alles und sogar die Unterhose wechseln musste.