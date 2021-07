Weissenstein-Schwinget: Die Nordwestschweizer Kranzgewinner

Weissenstein-Schwinget Starke Nordwestschweizer: Döbeli knapp am Festsieg vorbei und ein überraschender Kranzgewinner Vier Kränze durften die Nordwestschweizer Schwinger von ihrem Heim-Bergfest auf dem Weissenstein nach Hause nehmen. Die drei Aargauer Eidgenossen erfüllten ihre Pflicht. Und dazu gabs noch einen überraschenden Beitrag aus dem Baselbiet. Marcel Kuchta 18.07.2021, 11.12 Uhr

Die Nordwestschweizer Kranzgewinner auf dem Weissenstein (v.l.): Andreas Döbeli, Roger Erb, Joel Strebel und Patrick Räbmatter. Claudio De Capitani / freshfocus

Es hätte wenig gefehlt, und Andreas Döbeli hätte eine knapp sieben Jahre dauernde Durststrecke des Nordwestschweizer Schwingerverbands (NWSV) beendet. Der Freiämter stand im Schlussgang des Weissenstein-Schwingets. Mit einem Sieg wäre er der erste Bergfest-Gewinner des NWSV gewesen, seit im August 2014 Mario Thürig auf der Schwägalp triumphiert hatte. Im selben Jahr hatte sich übrigens Christoph Bieri zusammen mit Kilian Wenger und Matthias Sempach den Festsieg auf dem Weissenstein geteilt.

Sowohl Döbeli als auch Strebel scheitern am Festsieger

Lang ists her. Und das warten geht weiter. Denn Andreas Döbeli fand im Schlussgang gegen den Nordostschweizer Überraschungsmann Damian Ott keine Mittel. Der 21-jährige St. Galler bodigte den Sarmenstorfer mit einem Münger. Auch Joel Strebel, der zweite Freiämter Topschwinger war im vierten Gang an Ott auf dieselbe Weise gescheitert und sah sich damit seiner Chancen auf eine Schlussgang-Teilnahme beraubt.

Auch Joel Strebel (unten) hatte gegen Damian Ott das Nachsehen. Claudio De Capitani / freshfocus

Weder Döbeli noch Strebel sahen gegen den unkonventionellen Schwinger aus der Ostschweiz Land. «Die Rezept wäre eigentlich einfach gewesen: Er darf einen nicht an den Boden bekommen. Oder man sollte ihn am besten selber bodigen, was bei seiner Grösse aber nicht einfach ist», befanden die beiden Aargauer Eidgenossen unisono. Und doch landeten beide hurtig in der Bredouille - und konnten sich nicht mehr aus ihr befreien.

Döbeli trotz verlorenem Schlussgang happy

Während sich Strebel mit zwei weiteren Siegen doch noch souverän in die Kränze rettete, sah sich Döbeli auf der Zielgerade Richtung Festsieg noch abgefangen. Was überwiegt denn nun: Die Freude über einem insgesamt überaus gelungenen Auftritt an einem sehr gut besetzten Bergfest? Oder doch der Ärger über den im letzten Augenblick entglittenen Triumph? «Keine Frage. Wenn man mir so einen Verlauf vor dem Fest angeboten hätte, dann hätte ich sofort unterschrieben», sagte Döbeli, nachdem er sich von den Strapazen des Schlussgangs erholt hatte.

Ungemütlich: Andreas Döbeli fand gegen Damian Ott im Schlussgang kein Rezept. Marcel Bieri / KEYSTONE

Nach den beiden letzten Schwingfest-Auftritten des 23-Jährigen durfte man tatsächlich nicht unbedingt mit so einem Topresultat rechnen. Beim Rigi-Bergfest vor einer Woche war er mit nur zwei Siegen in der Rangliste unter ferner liefen gelandet. Ebenso vor zwei Wochen beim Innerschweizer-Verbandsfest. Auch darum nutzte Döbeli die Tage vor dem Weissenstein, mal das ganze System herunterzufahren und den Kopf zu lüften.

«Die Pause hat mir gut getan. Ich bin ruhig geblieben, habe den Glauben an meine Fähigkeiten nicht verloren, auch wenn es zuletzt nicht so gut gelaufen ist»

befand Döbeli. Belohnt wurde mit dem ersten Bergkranz-Gewinn seiner Karriere. Und mit der Gewissheit, dass er dem weiteren Saisonverlauf zuversichtlich entgegenblicken darf. Schon am kommenden Sonntag steht auf dem Brünig das nächste Bergfest auf dem Programm.

Strebel und Räbmatter im Rahmen der Erwartungen

Dort werden auch Joel Strebel und Patrick Räbmatter an den Start gehen. Auch sie mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen im Gepäck. Strebel zog gegen Festsieger Ott den Kürzeren und stellte gegen den Innerschweizer Verbandssieger Joel Ambühl, gewann aber seine restlichen vier Kämpfe. Räbmatter unterlag zwar gegen die beiden Eidgenossen Reto Nötzli und Armon Orlik, erledigte den Rest seiner «Pflichtaufgaben» aber souverän und rettete sich mit vier Siegen knapp in die Kränze.

Gegen Armon Orlik (oben) hatte Patrick Räbmatter das Nachsehen. Marcel Bieri / KEYSTONE

Dort landete aus Nordwestschweizer Sicht auch ein Mann, den man nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. Der im solothurnischen Metzerlen wohnhafte, für die Baselbieter Schwinger an den Start gehende Roger Erb (Schwingklub Oberwil) kämpfte sich klammheimlich in die Kränze. Zum Auftakt bodigte er den Nordostschweizer Routinier Stefan Burkhalter. Dann gabs für Erb gegen den Innerschweizer Roman Betschart einen empfindlichen Rückschlag, gefolgt von einem Gestellten gegen der Zürcher Beda Arztmann.

Zum Auftakt besiegte Roger Erb (r.) den Eidgenossen Stefan Burkhalter. Claudio De Capitani / freshfocus

Erbs Ausrufezeichen gegen Ambühl

Aber Erb fand einen zweiten Atem und beendete das Fest mit drei Siegen in Serie, wobei er vor allem im entscheidenden Kampf um einen Kranz mit einem Plattwurf gegen Joel Ambühl ein Ausrufezeichen setzte. «Man muss sich einfach in die Ausgangslage bringen, im letzten Kampf um einen Kranz zu schwingen. Dann ist immer alles möglich», befand der glückliche Erb, der seinen vierten Weissenstein-Kranz holte.

Unter dem Strich war das Fest auf dem Solothurner Hausberg für den NWSV ein Erfolg. Der technische Leiter Guido Thürig befand, «dass ich für so ein Resultat sofort unterschrieben hätte. Uns ist eine gute Reaktion auf den unbefriedigenden Auftritt am Rigi-Schwinget gelungen. » Dort hatte die knapp 20-köpfige NWSV-Delegation vor Wochenfrist nur einen Kranz erschwungen (Patrick Räbmatter).

Kropf baute ab, Schmutz scheiterte an Innerschweiezr Koloss

Für die Schwinger des Solothurner Kantonalverbands verlief das Heimfest im erwarteten Rahmen. Der Mümliswiler Marcel Kropf startete mit zwei Siegen gegen den Eidgenossen Tobias Krähenbühl und den späteren Kranzgewinner David Dumelin vielversprechend in den Wettkampf. Danach ging bei ihm aber nicht mehr viel. Mit drei Niederlagen und einem Gestellten blieb Kropf chancenlos in der Ausmarchung um die Kränze. Dorthin hätte es dem Mümliswiler Simon Schmutz gereicht, wenn er seinen sechsten Gang gewonnen hätte. Doch dort erwies sich der starke Luzerner Eidgenosse Sven Schurtenberger als unüberwindbare Hürde.