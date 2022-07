Wasserspringen: Michelle Heimberg über ihren WM-Erfolg

Wasserspringen «Dass es gerade Platz sechs wird, hätte ich nicht gedacht»: Wie die Aargauerin Michelle Heimberg die Weltspitze aufmischt Die Fislisbacher Wasserspringerin Michelle Heimberg erreichte in Budapest ihr persönlich bestes WM-Ergebnis. Nun spricht sie über ihre Erfahrungen und das grosse Ziel Olympia 2024. Michael Höchner Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Nach der persönlichen WM-Bestleistung kann Michelle Heimberger ihr Glück kaum fassen Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Am vergangenen Sonntag ging die Schwimmweltmeisterschaft in Budapest zu Ende – mit einem erfolgreichen Resultat für eine Aargauer Sportlerin. Michelle Heimberg erreichte vom Drei-Meter-Brett den sensationellen sechsten Platz. Für die Fislisbacherin ist es die persönlich beste Platzierung an einer WM.

Für die 22-Jährige war es der erste Grossanlass seit den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Aus diesem Grund war vor der Abreise schwierig einzuschätzen, wo sie steht: «Ich habe es als Standortbestimmung gesehen.»

«Die Stimmung vor Ort habe ich sehr positiv wahrgenommen, man war froh, dass das Turnier überhaupt stattfinden konnte und Publikum vor Ort war.»

Die Athletin hatte beim Springen schon die ganze Woche ein sehr gutes Gefühl. Der Fokus lag zwar nicht auf den Resultaten, es war aber dennoch wichtig, gemeinsam mit der Trainerin die erreichten Fortschritte zu überprüfen. «Man weiss, dass die Resultate stimmen werden, wenn man das Programm der letzten Wochen abrufen kann», erklärt Heimberg. Das es gerade für den sechsten Platz reichen würde, hätte aber auch sie nicht für möglich gehalten.

Die Familie als Kraftspender vor Ort

Als Resonanz auf das hervorragende Resultat erhielt die Sportlerin zahlreiche Nachrichten und spürte enorm viel Wertschätzung für das Geleistete. Doch nicht nur virtuell, sondern auch direkt vor Ort war die Unterstützung gross. Das erste Mal seit drei Jahren wurde die Wasserspringerin von ihrer Familie an einem Grossanlass begleitet. «Sie geben mir externe Energie, die man zusätzlich bekommt und das spürt man sehr stark», so Heimberg.

«Es ist schön, wenn die Leute, die dich Zuhause Non-Stop unterstützen, dann auch vor Ort dabei sein können und dir viel Energie in den Wettkampf mitgeben können.»

Olympia 2024 in Paris vor Augen

In Folge der Corona-Pandemie und der um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio verkürzt sich die Vorbereitung auf die nächsten Spiele um ein Jahr. Die Drei-Jahres-Planung ist so ausgerichtet, dass alles auf Paris abgestimmt ist. Dazu gehören auch Wettkämpfe und Trainingslager. Nach wie vor benötigt man aber ein gesundes Mass an Flexibilität, da ungewiss ist, ob alle geplanten Events auch wie vorgesehen stattfinden können.

Mit ihrem Sprung vom Drei-Meter-Brett erreicht die Fislisbacherin an der WM in Budapest den sechsten Platz Petr David Josek / AP

Der Fokus auf die Olympischen Spiele beginnt hauptsächlich ein Jahr vor dem Turnier, wenn die Qualifikationswettkämpfe starten. «Es ist nun noch schwierig zu beurteilen, ob es in zwei Jahren zu einer Medaille reichen kann, da wir uns in einer Sportart bewegen, in der alles perfekt zusammenpassen muss», sagt die Aargauerin und fügt an: «Nach dem Abschneiden in Tokio und nun Rang sechs stimmt die Richtung aber sicherlich.» Wenn das Training weiterhin optimal laufe und die Entwicklung so weitergehe, sei «einiges möglich» in zwei Jahren.

Nächste Prüfung: Die Europameisterschaften in Rom

Vor der persönlich zweiten Olympia-Teilnahme stehen für Michelle Heimberg aber noch ein einige andere Prüfungen auf dem Programm: Zum Beispiel die Schwimm-Europameisterschaften in Italien. Am Wettkampf, welcher vom 11. bis zum 21. August in Rom stattfindet, versucht die Athletin in den Disziplinen Ein- und Drei-Meter-Brett wieder ganz vorne mitzumischen. Dann könnten sogar die Medaillenplätze ein Thema werden.

Wie man an Europameisterschaften erfolgreich ist, hat Heimberg schon in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. 2020 und 2017 gewann die Fislisbacherin jeweils die Silbermedaille vom Ein- resp. Drei-Meter Sprungbrett und würde ihre Kollektion nur zu gerne um ein weiteres Stück Edelmetall ergänzen.

