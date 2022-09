Jubiläum: 71-jähriger Aargauer bestreitet seinen 250. Waffenlauf

Waffenlauf «Bei einem Lauf merkte ich, dass etwas mit meinem Körper nicht stimmt»: Der 71-jährige Fredy Bolliger bestreitet seinen 250. Waffenlauf Am Wochenende findet im Aargau der «5 Schlösserlauf» statt. Für den Oberentfeldner Fredy Bolliger wird es 250. und letzte Waffenlauf sein. Der Aargauer Zeitung zeigt er seine Erinnerungsstücke und gewährt Einblicke in die Höhen und Tiefen seiner Karriere als Waffenläufer. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Mit Tarnanzug und Laufschuhen rennt Fredy Bolliger am Wochenende seinen 250. Waffenlauf. Soraya Sägesser

Sturmgewehr, Tarnanzug, Laufschuhe – die drei wichtigsten Dinge im Waffenlauf. Für Fredy Bolliger gehören sie zum Lebensinventar. Der 71-jährige Oberentfeldner bestritt bereits etliche Waffenläufe und steht kurz vor seinem Jubiläum: dem 250. und letzten.

Bolliger ist sportlich und für sein Alter topfit. Aber das war nicht immer so. In jungen Jahren rauchte er. Doch der Aargauer entschied sich damals für den Laufsport und so für seine Gesundheit. Trotzdem machten sich vor ein paar Jahren Herz­probleme bemerkbar. Aber davon später.

Bolliger sitzt an seinem Küchentisch und blickt auf die Diplome, Startnummern, Fotoalben und Medaillen. Stolz zeigt er auf das erste Bild im Album, auf dem zwei junge Männer in Militäruniform abgebildet sind. «Das sind mein Bruder Werni und ich vor unserem ersten Lauf», sagt Bolliger.

Fredy Bolliger (rechts) mit seinem Bruder Werni vor der Teilnahme an ihrem ersten Waffenlauf. zvg

Das war 1989. Die Brüder wollten eigentlich bereits ein Jahr zuvor starten. Aber: «Der Einstieg mit dem Frauenfelder über die Marathondistanz von 42,2 km, also in der Königs­disziplin des Waffenlaufs, wäre für uns zu schwierig gewesen.» Deshalb entschieden sich die beiden, noch ein Jahr zu warten. «Dann hat mich das Waffenlauf-Virus gepackt», sagt er. Nach der Premiere habe er gleich 100 Waffenläufe nach­einander bestritten.

Ausdauer und Willen gehört zum Waffenlauf

«Ein guter Waffenläufer braucht Ausdauer und einen starken Willen», sagt Bolliger. Dazu kommt noch die passende Ausrüstung. Die besteht aus einem Tarnanzug und dem Rucksack samt Sturmgewehr. Bolligers Rucksack wiegt genau die geforderten 6,2 Kilogramm. Gelaufen wird in Laufschuhen.

Solche trägt er aber erst seit den 1990er-Jahren, da die Waffenläufer früher mit den Militär­stiefeln laufen mussten. Obwohl der Waffenlauf wenig mit dem Militär zu tun hat, verbindet sie trotzdem etwas: «Tradition», sagt der ehemalige Adjutant Unteroffizier.

Er zeigt seine Urkunde der 200. absolvierten Waffenläufe. Mathias Förster

Unter den vielen Diplomen und Auszeichnungen ragt das Magazin der Hirslanden-Klinik heraus. Bolliger nimmt es hervor und erzählt: «Bei einem Lauf merkte ich, dass etwas mit ­meinem Körper nicht stimmt.» Bolliger pausierte und nahm einen Schluck Apfelmost.

Erst nachdem er den Lauf beendet hatte, liess er sich untersuchen, wobei eine Schockdiagnose bekannt wurde: «Meine Bahnen zum Herz waren verstopft und ich musste mich operieren lassen.» Im April 2018 erhielt Bolliger vier Bypässe. Ein halbes Jahr später bestritt er den 20. Jungfrau-Marathon in Serie. Seine Leistung schaffte es ins Klinik-Magazin.

Nie aufgegeben, dank einem Schock

«Ich habe in meiner ganzen Zeit keinen einzigen Lauf aufge­geben», sagt Bolliger stolz. Einmal hätte er beinahe ein Rennen vorzeitig beenden müssen und wollte dies bereits im nächsten Sanitätszelt melden. Doch dazu kam es nicht. «Im Zelt habe ich einen Läufer mit einer Riesenblase an der Ferse auf dem Bauch liegend gesehen. Ich bin schockiert raus und weitergerannt.»

Insgesamt hat Bolliger bisher 249. Waffenläufe be­stritten und der 250. kommt am Wochenende mit dem «5 Schlösserlauf» dazu. «Das wird mein letzter Waffenlauf», sagt er und zeigt auf die Broschüre der Veran­stalter. Es sei schön, könne er in seinem Heimkanton den letzten Waffenlauf bestreiten: «Ich will es geniessen.»

Von Marathon, über Ultramarathon zum Gigathlon

Bolliger ist nicht nur Waffenläufer, er läuft auch Marathons und andere Rennen. Auf dem Küchentisch liegt unter dem Fotoalbum eine Medaille versteckt. «Diese ist vom New-York-City-Marathon», erzählt er. Auch den 78 Kilometer langen «Swiss Alpine» Ultra Marathon in Davos habe er bereits mehrmals bestritten, fügt Bolliger hinzu.

Beim Gigathlon habe er zehn Mal mitgemacht. Die ­Hälfte davon allein. «Dort bin ich gut 32 Stunden unterwegs gewesen», erzählt er und nimmt einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 2011 hervor. Ein schöner Moment sei ebenfalls gewesen, als er mit seiner Partnerin zusammen das Ziel eines Laufs erreichte.

Bolliger zeigt seine Urkunden und Andenken an die vergangenen Waffenläufe und Rennen. Soraya Sägesser

Trotz seinem Karriereende als Waffenläufer ist für ihn noch nicht Schluss. Der ehemalige Teamleiter Verlad der Migros hat noch weitere grosse Ziele. «Nächstes Jahr will ich die Marathonstrecke des Swiss Alpine absolvieren.» Dort dürfe er sich auch manchmal fünf Minuten eine Pause gönnen, weiss er. Bei anderen Läufen sei die Zeit eher knapp. Er sagt:

«Deshalb schaffe ich diesen Lauf auch noch mit 72 Jahren.»

33 Jahre lang bestritt Bolliger einen Waffenlauf nach dem ­anderen. Nächstes Jahr wolle er sich vermehrt auf das Velo­fahren fokussieren, sagt er: «Das tut den Gelenken gut.» Rund dreimal pro Woche fährt er mit dem Veloclub Suhr. «Ich habe sozusagen die Sportart ge­wechselt.»

Auf der Kommode steht ein Bild mit seinem Bruder Werni. «Hier sind wir beim Militärfahrrad-Rennen», sagt Bolliger mit einem Grinsen im Gesicht. Denn das 100 Jahre alte Gefährt zu fahren, habe wieder eine neue Leidenschaft in ihm entfacht.

