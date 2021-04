Wadenverletzung Pechvogel Gashi: Warum der Ausfall des Stürmers für den FC Aarau so bitter ist Die Leidensgeschichte von Shkelzen Gashi scheint kein Ende zu nehmen. Mit einer Wadenverletzung, zugezogen im Spiel gegen Chiasso, fällt er nun zwei Wochen aus. Das ist für das Team ein Rückschlag im Barrage-Rennen. Weil Gashi als Leithammel fehlt. Ruedi Kuhn 19.04.2021, 16.16 Uhr

Im Spiel gegen Chiasso zwickte es Shkelzen Gashi in der linken Wade. Marc Schumacher / freshfocus

Die Bilanz des FC Aarau nach den vergangenen vier Spielen in der Meisterschaft und im Cup: Vier Erfolge, acht Tore erzielt, zwei Tore kassiert!

Die Mannschaft von Trainer Stephan ­Keller siegt und siegt und siegt und siegt. Und ist damit sieben Runden vor Schluss der Meisterschaft nur noch drei Punkte vom Barrage-Platz entfernt und darf vor dem Cup-Halbfinal im Brügglifeld gegen den FC Luzern vom Endspiel am 24. Mai im Berner Wankdorf träumen.

Die Ausgangslage im Schlussspurt dieser Saison ist also vielversprechend. Doch trotzdem ist nicht alles Gold, was glänzt. Vor den beiden Auswärtsspielen gegen Wil und Winterthur muss Shkelzen Gashi erneut eine Zwangspause ein­legen.

Kurz nach seiner Einwechslung im Heimspiel gegen Chiasso (3:1) zog sich der Pechvogel eine Zerrung in der linken Wade zu und wird wohl zwei Wochen ausfallen. Der siebenfache Torschütze dieser Saison wird also bis Ende April nicht einsatzfähig sein. Das ist insofern bitter, als dass Trainer Keller ­immer wieder betont, wie wichtig Gashi auf und neben dem Spielfeld ist.

Verliert mit Gashi einen wichtigen Mann: Trainer Stephan Keller. Pascal Muller/Freshfocus

Gashi ist der Leithammel. Er ist der grenzenlose Optimist, der die Mitspieler auch in heiklen Situationen mitzieht und bei Laune hält.

Haben sich die Götter gegen ihn verschworen?

Die Leidensgeschichte von Gashi ist heftig – und sie scheint kein Ende zu nehmen. Man muss sich die Frage stellen, ob sich die Fussballgötter gegen den Mittelstürmer verschworen haben.

In der ersten Hälfte dieser Meisterschaft brauchte Gashi mangels Spielpraxis Monate, um in Form zu kommen. Als der 33-Jährige endlich wieder traf, schlug im November Corona zu. Gashi musste in die Quarantäne. Nach zehntägiger Zwangspause und einer weiteren Untersuchung war klar: Gashi litt an einer heimtückischen Krankheit und war monatelang zum Nichtstun verurteilt.

Und jetzt, wo er endlich fit und gesund war und sich seiner Bestform näherte, zwickte es ihn in der linken Wade.

Bleibt die Frage, ob der FC Aarau nach Gashis Pech in den entscheidenden Phasen der Meisterschaft und des Cups von weiterem Verletzungspech verschont bleibt.

Ein gesunder Konkurrenzkampf und wichtige Alternativen

Mit Ausnahme des aktuellen Ausfalls von Gashi, des dauerverletzten Linksver­teidigers Bryan Verboom und kleinerer Blessuren anderer Spieler hatte man diesbezüglich während der Rückrunde wenig Grund zum Klagen.

Weil der Grossteil des Kaders voll im Saft ist, herrscht derzeit ein gesunder Konkurrenzkampf. Gegen Chiasso waren mit Kevin Spadanuda, Liridon Balaj, Elsad Zverotic, Silvan Schwegler und Randy Schneider gleich fünf Spieler auf der Ersatzbank, die von der Qualität her durchaus in der Startformation spielen können. Anderseits sind Marco Aratore, Bastien Conus, Raoul Giger, Jérôme Thiesson und ­Donat Rrudhani gelbgefährdet: Das heisst, dass sie nach der nächsten Verwarnung für ein Spiel gesperrt sind.

Bleibt zu guter Letzt ein Blick auf die eindrückliche Rück­rundenbilanz des FC Aarau: In elf Spielen gab es 21 Punkte! Gewinnt er am Dienstag gegen Wil, ist der Schnitt pro Partie exakt bei zwei Zählern.

Von den nächsten vier Partien gegen Wil, Winterthur, GC und Schaffhausen finden drei auswärts und auf Kunstrasen statt. Das ist für die vielen Techniker im Team sicherlich kein Nachteil. Nur drei Tage nach dem Wil-Spiel trifft die Mannschaft an gleicher Stätte auf Winterthur. Mit dem Gewinn von vier Punkten aus diesen zwei Spielen würde der FC Aarau im Barrage-Rennen bleiben.