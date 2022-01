Sinisha Lüscher vor seiner ersten Saison bei den Aktivschwingern

Schwingklub Olten Wie sich Schwing-Talent Sinisha Lüscher auf die erste Saison bei den «Bösen» vorbereitet Mit seinem Sieg am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag katapultierte sich der Aargauer in Diensten des Schwingklubs Olten, Sinisha Lüscher, im letzten August in den Mittelpunkt des Interesses. In diesem Jahr darf der 16-Jährige auch bei den Aktiven mitmischen. Er tut dieser voller Tatendrang und Enthusiasmus - mit einem grossen Ziel im Hinterkopf. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lernen von den Besten: Sinisha Lüscher während des Trainings im Schwingkeller Zofingen gegen den Eidgenossen Patrick Räbmatter. Michael Wyss

Es ist Mittwochabend. Im Übungslokal des Schwingklubs Zofingen haben sich zehn Schwinger versammelt und lauschen konzentriert den Worten des Leiters, dem ehemaligen Kranzschwinger Roger Schenk. Einer hat die Ohren besonders gespitzt: Sinisha Lüscher. Das 16-Jährige Schwingtalent des Schwingklubs Olten ist einmal in der Woche ein gern gesehener Gast bei den Zofinger Schwingern. Er saugt die Anweisungen und Erklärungen Schenks förmlich auf, fragt nach und lässt sich von seinen Sparringpartnern wie dem Eidgenossen Patrick Räbmatter bereitwillig Tipps geben.

Mit gutem Grund: Für den dunkelhäutigen Lüscher, der mit seinem Sieg im vergangenen August am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in Schwarzenburg landesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, steht ein spezielles Jahr auf dem Programm. Er darf sich heuer erstmals wettkampfmässig mit den «aktiven» Schwingern messen.

Lüscher, der in der vergangenen Saison auf Nachwuchsstufe nur ein einziges Mal als Verlierer aus dem Sägemehl gegangen ist, steht also vor einer besonderen Herausforderung. Wenn er über die kommenden Monate spricht, dann strahlt der Uerkner über beide Backen. Die Vorfreude tropft quasi aus jeder Pore. «Ich freue mich riesig!», unterstreicht Lüscher breit grinsend.

Angst? Übertriebener Respekt? Fehlanzeige!

Natürlich ist sich der Aargauer in Solothurner Diensten bewusst, dass er nun härteres Brot essen muss. «Es wird sicher eine Herausforderung und mental nicht einfach. Schon im Training habe ich es mit viel stärkeren Gegnern zu tun.» Der grösste Unterschied?

«Die Kraft und die Geschwindigkeit. Da erlebe ich Schwünge, die ich noch nie gesehen habe. Ich weiss manchmal gar nicht, wie mir geschieht. Aber es ist cool, das überhaupt erleben zu dürfen»

sagt Lüscher lächelnd. Angst? Übertriebener Respekt? Fehlanzeige! Im Gegenteil: «Ich liebe das. Genau deswegen investiere ich so viel in diesen Sport.»

Anstrengend: Sinisha Lüscher erholt sich von einer Übung. Michael Wyss

Patrick Räbmatter, einer der vier aktuellen «Eidgenossen» im Nordwestschweizer Schwingverband (NWSV), kennt Sinisha Lüscher aus vielen gemeinsamen Trainings bereits recht gut und kann beurteilen, was den Jüngling beim Schritt zu den «Grossen» erwartet: «Es ist einfach alles grösser, schneller, professioneller. Aber so, wie ich Sinisha kenne und sehe, mit welchem Fleiss er trainiert, habe ich keine Angst, dass er unter die Räder kommt.» «Räbi» schätzt Lüschers Potenzial als sehr hoch ein. «Man merkt, dass er ein sehr gutes Gespür für diesen Sport hat. Und auch sonst ist er sehr wissbegierig. Es macht Spass, sich mit ihm auszutauschen. Aber jetzt soll er erstmal seine ersten Schritte bei den Aktiven machen.»

Zusätzliche Kraft- und Yoga-Einheiten

Um möglichst optimal auf die schwierigen Aufgaben vorbereitet zu sein, scheut Sinisha Lüscher keinen Aufwand. Zusammen mit seinem Zofinger Schwingerkollegen Aaron Rüegger besucht er zusätzliche Kraft- und Yoga-Einheiten unter Leitung von Fitness-Coach Jürg Mannhart. Das bedeutet für den Teenager, der im Sommer die Schule abschliessen und danach eine KV-Lehre bei der Raiffeisenbank beginnen wird, ein strenges Pensum.

Am Montag absolviert er abwechselnd Kader-Trainings mit den NWSV-Spitzenschwingern und jenen des Kantons Solothurns. Am Mittwoch folgt eine Einheit in Zofingen, am Donnerstag eine im heimischen Schwingkeller in Olten. Dazu kommen fast täglich Kraft- oder Yoga-Trainings, die er auch teilweise während der schulischen Turnstunden absolvieren darf.

Seine zweite Leidenschaft, der Fussball - er spielt auch noch bei den Junioren des FC Kölliken - muss momentan etwas hintenan stehen. «Ich spüre natürlich die höhere Trainings-Intensität», bemerkt Sinisha Lüscher. «Entsprechend braucht mein Körper etwas mehr Regeneration.» Er hoffe aber, dass er spätestens im Frühling, wenn dann auch die Wettkampfsaison der Schwinger so richtig losgeht, er jeweils am Samstag auch wieder auf dem Fussball-Platz stehen darf. «Das ist mir einerseits wichtige als Ausgleich, andererseits auch wegen meiner vielen guten Kollegen.»

Der ehemalige Zofinger Spitzenschwinger Roger Schenk (l.) gibt Sinisha Lüscher Anweisungen. Michael Wyss / Oltner Tagblatt

Der Traum vom ersten Kranz - und vom «Eidgenössischen»

Und wie sieht es aus mit den Zielen im Hinblick auf seine erste Saison bei den «Bösen»? Sinisha Lüscher ist ehrgeizig. «Ich trainiere hart mit dem grossen Ziel, einen Kranz zu gewinnen. Ich weiss, das ist hochgesteckt und auch nicht einfach, aber ich verfolge diesen Traum», unterstreicht er. Am liebsten würde er an jedem Schwingfest teilnehmen, sagt er lächelnd. Doch sein persönlicher Schwing-Trainer Gregor Bucher und auch Mutter Petra haben bei der Planung ein gewichtiges Wörtchen mitzureden und werden ihren Schützling bei Bedarf auch etwas bremsen müssen.

Ganz am Horizont schwebt dann noch der ganz grosse Traum von Sinisha Lüscher. Die Teilnahme am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln Ende August. Natürlich sind die Chancen für einen 16-Jährigen Neuling minim, selbst wenn er so talentiert ist wie der Uerkner. Trotzdem will er die Hoffnung a priori nicht aufgeben: «Wer weiss. Vielleicht reicht es mir, wenn ich vorher einen Kranz gewinne. Aber jetzt schaue ich erstmal, wie die Saison beginnt.» Und wenn er es nicht schafft? «Natürlich wäre ich frustriert. Gleichzeitig wäre es für mich ein Antrieb, im kommenden Winter noch härter zu arbeiten.» Man glaubt es ihm aufs Wort.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen