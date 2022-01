FC Aarau: Aufstiegstauglich oder nicht? Das Streitgespräch

Vor der Rückrunde «FC Aarau erster Aufstiegsanwärter» - «Vernebelte Sinne»: Zwei Reporter, zwei Meinungen Am Freitag beginnt die zweite Saisonhälfte der Challenge League, zum Start empfangen die Aarauer im Brügglifeld Xamax (20.15 Uhr, im AZ-Liveticker). Aktuell liegt die Mannschaft auf Rang 2 - gelingt am Ende der zum Ziel ausgerufene Aufstieg? Eine Prognose ist extrem schwierig - wir wagen es trotzdem. Sebastian Wendel und Frederic Härri Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

«Aarau erster Aufstiegsanwärter»

Was ist schwieriger vorauszusagen? Das Ende von Corona oder die Schlusstabelle der Challenge League? Antwort: Beides gleich schwierig.

Neun Punkte trennen den Tabellenführer und denn Neunten – bei 18 ausstehenden Partien ein Klacks. Die Spitzengruppe dürfte in den kommenden Wochen zwar schrumpfen, jedoch werden sich bis zum Ende der Saison mehr als zwei Teams um den Direktaufstieg und den Barrageplatz balgen. Prognose extrem schwierig, aber Hochspannung ist garantiert. Tipp: Ein Blick auf die zweithöchste Liga lohnt sich in den kommenden Monaten mindestens genauso wie jener auf den Titelkampf in der Super League.

Was spricht für den FC Aarau? Für die Rückkehr ins Oberhaus nach siebenjähriger Absenz?

Die Mannschaft ist in der Winterpause zusammengeblieben. Nicht etwa, weil es kein Interesse an Spadanuda und Co. gibt, sondern weil die Topspieler bei ihren Beratern frühzeitig deponiert haben, dass ihre Mission im Brügglifeld noch nicht beendet ist. Wenn die fussballerische Qualität in etwa ausgeglichen ist, werden Identifikation und Erfolgshunger umso wichtiger – Vorteil FC Aarau.

Weniger rosig ist die Situation in Vaduz und Winterthur, wo neue Cheftrainer das Sagen haben; bei anderen Konkurrenten sind Teamstützen abgesprungen. Beides empfindliche Eingriffe mitten in der Saison, während es im Brügglifeld praktisch nahtlos weitergeht. Keine Abgänge und die Rollen der zwei Neuzugänge sind klar definiert: Aleksandar Cvetkovic ist im Abwehrzentrum erster Ersatz für den verletzten Marco Thaler, Shkelqim Vladi entschärft die Personalknappheit im Sturm. Dass Letzterer für Tore gut ist, hat er mit deren vier in zwei Testspieleinsätzen angedeutet.

Zum Schluss der grösste Pluspunkt des FCA: Das Steigerungspotenzial. Von den Spitzenklubs war Aarau in der Vorrunde am weitesten entfernt vom Leistungslimit – und liegt trotzdem auf Rang 2. Vorausgesetzt, die Mannschaft ruft ihr ganzes Können ab, ist der FC Aarau erster Aufstiegsanwärter.

«Vernebelte Sinne»

Der FC Aarau kommt selbstbewusst aus der Winterpause. Die drei abschliessenden Vorrundenspiele wurden gewonnen, in der Tabelle ist die Mannschaft auf den zweiten Rang vorgerückt, mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenplatz. Alles bereit für den Durchmarsch in die Super League also? Nicht so schnell.

Die jüngsten Resultate laden ein, die Sinne zu vernebeln. Restlos überzeugt haben die Aarauer in diesen Spielen nicht. Weder gegen das formschwache Xamax, noch gegen den desillusionierten FC Winterthur oder den abgeschlagenen SC Kriens. Nie fand der FCA zu seiner Souveränität. Glück und das beherzte Eingreifen von Torhüter Simon Enzler verhinderten Schlimmeres.

Die drei Siege folgten auf eine Schwächephase im Herbst, mit der sich der FC Aarau schon einiges hätte verspielen können. Von sieben Partien gewann man nur deren zwei. Hätte sich die Konkurrenz nicht Woche für Woche gegenseitig Punkte abgenommen, läge man schon weiter zurück. Probleme im Angriff traten zutage, die grosse Abhängigkeit von Topskorer Kevin Spada­nuda wurde offenbar. Der Offensivschwäche versucht man nun mit dem Transfer von Shkelqim Vladi entgegenzuwirken. Vladi ist ein junger Stürmer, 21-jährig, der Zeit brauchen wird. Doch Zeit hat der FC Aarau nicht. Er braucht Tore, damit er Spiele gewinnt.

Vor der Mannschaft von Stephan Keller liegt ausgerechnet der ausgebuffte FC Vaduz. Trainer Mario Frick mag weg sein, doch im Ländle schlägt das Kämpferherz weiter. Die Liechtensteiner wissen, wie man aus wenig viel macht. Wie man die Duelle gegen direkte Konkurrenten für sich entscheidet. Diesen Beweis sind die Aarauer noch zu oft schuldig geblieben.

Will der FCA aufsteigen, muss er schauen, dass er Vaduz ­überholt. Den Umweg über die Barrage sollte er tunlichst vermeiden. Dort warten Gegner, die noch einmal abgeklärter sind als eine Liga tiefer. Noch sind Gedanken an dieses Szenario müssig. Vorerst hat man in der Challenge League genug zu tun. Leichter wird es nicht.

