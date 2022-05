Vor dem Aufstiegskracher Ex-FCA-Captain Gianluca Frontino vergleicht die Spitzenteams: «Sorry, liebe Aarauer – Schaffhausen gewinnt 4:3» In Schaffhausen lancierte er die Karriere, in Aarau beendete er sie: Gianluca Frontino analysiert vor dem Spitzenkampf die beiden Kontrahenten – und sieht Vorteile für die Heimmannschaft. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Gianluca Frontino, ehemaliger FC Aarau- und Schaffhausen-Spieler, arbeitet jetzt als Versicherungsagent. Severin Bigler

Er hat seine Profikarriere in Schaffhausen lanciert und in Aarau nach dem Barrage-Trauma 2019 beendet. Gianluca Frontino war über Jahre eine grosse Figur in der Challenge League. Heute trainiert der 32-Jährige die Spielvereinigung Schaffhausen (2. Liga Inter), arbeitet als Versicherungsberater und analysiert für den TV-Sender Blue die Challenge League. Vor dem Gipfeltreffen Schaffhausen – Aarau (Samstag, 20.15 Uhr) seziert Frontino die beiden Aufstiegsanwärter.

Mit Schaffhausens Keeper Francesco Ruberto habe ich beim FC Thun noch zusammengespielt. Auch Nicholas Ammeter kenne ich aus meiner Zeit in Aarau. Warum Ammeter und nicht Simon Enzler? Ich denke, dass Aaraus Nummer 1 nach seiner Gehirnerschütterung noch nicht vollständig einsatzfähig sein wird. Alles andere würde mich überraschen. Ruberto hat im Gegensatz zu Ammeter die gesamte Saison gespielt, ist voll drin und hat sich als sicherer Rückhalt erwiesen. Deshalb: Punkt für Schaffhausen. 1:0

Aarau hatte in dieser Saison immer wieder negative Ausreisser mit drei oder vier Gegentoren. Schaffhausen agiert in der Defensive konstanter. Das Ganze wirkt synchronisierter. Es spielen ja praktisch immer die gleichen Vier in der Abwehr. Mit Jetmir Krasniqi und Bujar Lika hat der FCS zwei sehr gute, erfahrene Aussenverteidiger.

U21-Nationalspieler und FCS-Innenverteidiger Serge Müller (links) ist für Gianluca Frontino eine der Entdeckungen dieser Saison. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Und Innenverteidiger Serge Müller ist geradezu durchgestartet. Er ist für mich eine Entdeckung dieser Saison und zurecht U21-Nationalspieler geworden. Aarau hat im Winter mit Aleksandar Cvetkovic einen Top-Mann verpflichtet. Auch auf Léon Bergsma halte ich grosse Stücke. Aber im gesamten Verbund verteidigt Schaffhausen solider. Punkt für Schaffhausen. 2:0

Die beiden Teams spielen unterschiedliche Systeme. Mit Allen Njie und Imran Bunjaku hat Aarau zwei Sechser der gehobenen Klasse. Und mit Randy Schneider den besten Zehner der Liga. Er ist für mich der Mann der Saison.

Vorkämpfer und Taktgeber im Mittelfeld: Aaraus Imran Bunjaku (links). Marc Schumacher / freshfocus

Warum? Weil Schneider Ästhetik mit Effizienz und Skorerpunkten kombiniert – besser geht’s nicht. Schneider ist in Beringen aufgewachsen und hat in Schaffhausen als Junior gespielt. Aber ich glaube nicht, dass der Spitzenkampf für ihn besonders emotional ist. Schliesslich ist er früh zu GC und hatte mit dem FC Schaffhausen nie viel am Hut.

Bei Schaffhausen gefallen mir Valon Hamdiu und Augustin Gonzalez. Und nicht zu vergessen: Danilo Del Toro. Er ist in Topform, hat in den letzten zwei Partien ein Tor erzielt und fünf vorbereitet. Ihm wünsche ich den Aufstieg in die Super League. Denn er ist mittlerweile die letzte Identifikationsfigur des Vereins. Unentschieden. 2:0.

Mit Liga-Topskorer Joaquin Ardaiz (20 Treffer) und Raul Bobadilla hat Schaffhausen die besten Mittelstürmer der Challenge League. Schaffhausen ist eh ein gutes Pflaster für Skorer. Rossini, Demhasaj, Tadic, Cicek, Sessolo, Pollero – alle haben sie in den letzten Jahren um die 20 Saisontore erzielt. Ardaiz reiht sich in die Liste ein.

Mit Joaquin Ardaiz (20 Treffer) hat der FC Schaffhausen den Liga-Topskorer in seinen Reihen. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Und Winterzugang Bobadilla hat gleich viel bewirkt. Mit seiner Ankunft in Schaffhausen ist nochmals ein Ruck durchs Team. Aaraus Offensive ist breiter aufgestellt. Das Spiel nach vorne ist variabler und unberechenbarer. Mit Donat Rrudhani, Kevin Spadanuda, Liridon Balaj und auch Shkelzen Gashi verfügt der FCA über sehr viel Offensivpower. Punkt für Aarau. 2:1

Schaffhausen ist zu Hause eine Macht, hat von 17 Heimspielen nur eines verloren. Und am Samstag gegen Aarau werden vielleicht auch mal ein paar Zuschauer kommen. Warum die Resonanz in Schaffhausen bislang so klein ist, kann ich nicht erklären.

Ausserdem ist Schaffhausen Leader und behält diese Position auch nach einem Unentschieden. Da spielt es für mich keine Rolle, dass der FCS in der letzten Runde bei Stade Lausanne-Ouchy antreten muss, gegen das er zwei von drei Partien verloren hat. Punkt für Schaffhausen. 3:1.

In Aarau hat man vor Saisonbeginn den Aufstieg als Zielsetzung definiert. Wenn man über die ganze Spielzeit damit konfrontiert ist, gewöhnt man sich an den Leistungsdruck. Dann wird es normal, jeweils als Favorit ins Spiel zu gehen. Die Erwartungshaltung in Aarau ist zweifellos grösser als in Schaffhausen. Das ist Normalzustand.

Sie leben für ihren FCA. Urs Lindt / freshfocus

Viele sehen im FC Aarau einen Super-League-Klub, auch wenn er letztmals vor sieben Jahren oben war. Für Schaffhausen spricht das Momentum. Niemand hat damit gerechnet, dass der Klub im Aufstiegskampf mitmischen wird. Und jetzt, nach zehn Spielen ohne Niederlage, wird das Team von der Euphorie getragen. Weil die beiden Mannschaften auch punkto Erfahrung auf ähnlichem Niveau sind, sage ich: Unentschieden. 3:1.

Wenn die Teams mit gleich vielen Punkten an der Spitze sind, machen die beiden Trainer definitiv einen super Job. Aaraus Stephan Keller steht mit 42 eher am Anfang seiner Karriere, während Martin Andermatt mit 60 im Fussball schon alles erlebt hat, was man als Trainer erleben kann. Aber den Aspekt Erfahrung würde ich nicht überbewerten.

Stephan Keller: Lieber den Schuh verlieren als ein Fussballspiel. Marc Schumacher / freshfocus

Wichtiger ist, wie ein Trainer die Spieler erreicht. Wie er mit ihnen kommuniziert, wie er sie auf den Gegner einstellt und vor allem welchen Matchplan er verfolgt. Keller hat den Vorteil, dass er schon zwei Jahre mit diesem Team arbeitet. Andermatt kam während der Saison neu dazu, weil Hakan Yakin die Diplome fehlten. Eine heikle Situation, weil beide als gleichberechtigte Chefs galten. Aber die Rollenaufteilung funktioniert. Unentschieden. 3:1.

Der FC Aarau ist bei Fans und Sponsoren beneidenswert breit abgestützt. Und der neuen Klubführung um Präsident Philipp Bonorand und Sportchef Sandro Burki ist es gelungen, Super-League-Strukturen aufzubauen.

Präsident Philipp Bonorand (links) und Sportchef Sandro Burki (rechts) leisten in Aarau hervorragende Arbeit (in der Mitte Donat Rrudhani). Marc Schumacher / freshfocus

So weit ist man in Schaffhausen noch nicht. Trotzdem finde ich es bemerkenswert, was Präsident Roland Klein in zweieinhalb Jahren bewirkt hat. Der Verein stand finanziell nicht gut da. Jetzt ist der FCS wieder eine mehr als solide Adresse. Punkt für Aarau. 3:2.

Schaffhausen ist seit zehn Spielen ungeschlagen. Aarau hat sich aus einer negativen Phase mit fünf Niederlage aus sechs Spielen herausgekämpft. Beim Gipfeltreffen am Samstag wird aber nicht entscheidend sein, was war. Relevant ist die Tagesform.

Entscheidend sind die Fragen: Wer bringt Top-Leistung? Wer ist am Samstag ab 20.15 Uhr bereit? Wer kann mit Druck umgehen? Welches Team agiert als Einheit besser? Hat man die mentale Stärke, um auf einen Rückstand zu reagieren?

Als Trainer würde ich in der Vorbereitung nichts verändern, den Spielern ihre Routinen lassen. Denn jede Veränderung erzeugt zusätzlichen Druck. Davon spüren die Spieler schon genug. Jeder von ihnen weiss, was auf dem Spiel steht. Die sind heiss genug. Dieser Punkt geht unentschieden aus. 3:2.

Natürlich ist Fussball ein Teamsport. Trotzdem reduziere ich bei diesem Punkt mal nur auf einen einzigen Spieler: Randy Schneider. Er ist das grösste Talent der Liga. Ich galt auch mal als Talent, bevorzugte es wie Randy, zentral hinter den Spitzen zu agieren. Randy kann Dinge, die ich nicht konnte. Und Randy kann Dinge, die sonst keiner in dieser Liga kann. Er ist ein aussergewöhnlicher Kicker und Zauberer und dazu noch äusserst diszipliniert und mannschaftsdienlich. Punkt für Aarau. 3:3.

Randy Schneider (vorne) ist für Gianluca Frontino der «Mann der Saison». Marc Schumacher / freshfocus

Schaffhausen hatte einen schwierigen Saisonstart, kam nur mit Mühe in die Gänge. Aber das Team ist immer drangeblieben. Auch dank Spielern wie Bujar Lika, der ein wahres Mentalitätsmonster ist. Schaffhausen hat in dieser Saison grosse Nehmerqualitäten bewiesen, hat mehrere Partien noch gedreht, was auf eine gute Mentalität zurückzuführen ist.

Bei Aarau gefällt mir vor allem Imran Bunjaku. Er hat in seiner Karriere etliche Rückschläge erlitten und ist doch immer wieder zurückgekommen. Wenn er auf dem Platz steht, ist das Spiel der Aarauer stabiler und strahlt das Team mehr Dominanz aus. Sowieso stimmt die Mentalität bei Aarau. Trotzdem: Punkt für Schaffhausen. Total: 4:3

Punkteverteilung in der Übersicht FC Schaffhausen: Goalie, Verteidigung, Ausgangslage und Mentalität. FC Aarau: Offensive, Klubführung und Talent.

