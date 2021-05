Volleyball «Überraschend, aber sehr erfreulich»: Gleich vier Spielerinnen aus der Aarauer Talentschmiede verabschieden sich in die höchste Schweizer Liga Seit letztem August ist der Nationale Nachwuchsverein (NNV) des BTV Aarau Volleyball in der Talentförderung tätig. Neun Monate später zeigen sich bereits erste Erfolge: Mit Tabea Eichler, Lisa Contorno, Fabienne Payá und Jeanina Wirz wechseln vier NNV-Spielerinnen in die höchste Spielklasse. Nicolas Blust 25.05.2021, 14.22 Uhr

Mit der Gründung des Nationalen Nachwuchsvereins (NNV) des BTV Aarau Volleyball wurden im letzten August die Weichen dafür gestellt, dass junge Volleyball-Talente durch eine optimale Förderung vorbereitet werden auf den Sprung in die NLA. Nicht einmal ein Jahr später können die Verantwortlichen die ersten Früchte ihrer Arbeit ernten.

Auf die kommende Saison wechseln nämlich vier Spielerinnen des NNV in die NLA. Eine Entwicklung, mit der der Leiter Sport Harald Gloor nicht gerechnet hätte:

«Das ist tendenziell doch eher überraschend, aber natürlich sehr erfreulich.»

Er betont zwar, dass alle vier Spielerinnen bereits vor dem NNV in einem professionellen Umfeld trainiert haben, trotzdem machten in den letzten neun Monaten alle noch einmal einen grossen Schritt nach vorne. Diese Tatsache bestätigt Harald Gloor darin, dass man auf dem richtigen Weg ist. «Es zeigt mir, dass, wenn die Besten mit den Besten trainieren und in Ruhe arbeiten können, vieles möglich ist», sagt Gloor.

Tabea Eichler: 17-Jährige wagt den grossen Sprung

Die jüngste der vier künftigen NLA-Volleyballerinnen aus dem NNV-Lager ist Tabea Eichler. Sie wagt auf die kommende Saison den Sprung zur Profimannschaft von Sm’Aesch Pfeffingen. Und das trotz ihrem jungen Alter von gerade einmal 17 Jahren. «Es ist ein relativ grosser Schritt», sagt Eichler und fügt an: «Ich erhoffe mir vom Team und dem Staff in Aesch, dass ich gut aufgenommen werde, mich schnell einleben und von den vielen erfahrenen Spielerinnen profitieren kann.»

Hohe Ansprüche stellt sie indes noch nicht. «Ich weiss, dass ich in der ersten Saison sicher noch keine Stammspielerin werde.» Trotzdem erhofft sich Tabea Eichler einige Einsatzminuten in der höchsten Schweizer Spielklasse, um wertvolle Erfahrungen sammeln zu können.

Tabea Eichler spielt in der kommenden Saison für Sm'Aesch Pfeffingen in der NLA. BTV Aarau

Neben der sportlichen Laufbahn biegt die 17-Jährige auch auf die Zielgerade in der schulischen Ausbildung ein. Im August startet für sie das letzte Schuljahr in der Sportkanti Aarau. Harlad Gloor traut ihr den Spagat zwischen Sport und Schule jedoch zu: «Im letzten Schuljahr gibt es zudem weniger Präsenzunterricht.» Man habe mit der Spielerin lange abgewogen, ob sie bereit sei für den Schritt: «Wir haben gespürt, dass sie diesen Weg gehen will.»

Lisa Contorno: Volle Konzentration auf die Volleyball-Karriere

Lisa Contorno schliesst diesen Sommer ihre Ausbildung ab und will sich danach voll auf die sportliche Laufbahn konzentrieren. Die 20-Jährige spielt ab der kommenden Saison beim Volleyballclub Kanti Schaffhausen. «Ich will in der NLA Fuss fassen», sagt Contorno über ihren Wechsel.

Lisa Contorno wechselt auf die kommende Saison zum VC Kanti Schaffhausen. BTV Aarau

«Ich werde im ersten Jahr sicher hart arbeiten müssen. Aber ich bin optimistisch, dass ich mir einen Platz im Team erkämpfen kann.» Contorno fühlt sich gut vorbereitet auf den Schritt in die höchste Schweizer Volleyball-Liga: «Wir sind beim NNV technisch und auch physisch auf einem sehr professionellen Level betreut worden.»

Fabienne Payá: Dank Athletiktrainer geht es ins Tessin

Die 20-jährige Fabienne Payá wechselt im Sommer zu Volley Lugano in die NLA. Damit belohnt sie sich für die harte Arbeit der vergangenen Jahre. «Fabienne hat in den letzten Jahren hart an ihren mentalen und Volleyball spezifischen Skills gearbeitet und neben dem vollen Schulpensum des Gymnasiums, täglich trainiert und zusätzlich individuelle Krafteinheiten absolviert. Das zeigt sehr schön auf, dass harte Arbeit belohnt wird», sagt Harald Gloor über Payá.

Wechselt ins Tessin: Fabienne Payá spielt ab kommender Saison für Volley Lugano in der NLA. BTV Aarau

Nun wagt sie also den Sprung ins Tessin. Dabei erfährt die 20-Jährige die volle Unterstützung ihrer Familie: «Ich habe die volle Unterstützung meiner Eltern. Nach dem Abschluss des Gymnasiums ziehe ich ins Tessin in eine Spielerinnen-Wohngemeinschaft, konzentriere mich voll auf Volleyball und werde versuchen mich in der NLA zu etablieren.»

Der erste Kontakt zu Lugano fand über den Athletiktrainer Teemu Oksanen statt, der gute Beziehungen ins Tessin pflegt. Dieser fragte sie, ob sie sich einen Wechsel ins Tessin vorstellen könnte. Daraufhin wurde Payá zu einem dreitägigen Tryout ins Tessin eingeladen, wo sie auch einige der Spielerinnen und den Verein kennenlernen durfte. Das positive Feedback war dann auch ausschlaggebend, dass die 20-Jährige den Schritt ins Tessin wagt.

«Ich hatte auch andere Angebote, aber nach Rücksprache mit dem Verein sprach dann das meiste für einen Wechsel zu Lugano», sagt Payá. Ab August konzentriert sich Payá, die im Sommer das Gymnasium abschliesst, dann voll auf den Volleyball und die Herausforderung in der NLA bei Lugano: «Ich möchte diese Chance nutzen und mir den Stammplatz als Libera im Team erkämpfen.» Damit verlässt Payá, die seit 2010 beim BTV Aarau spielt, also den Verein nach über zehn Jahren.

Jeanina Wirz: Zwischen NLA und Wirtschaftsstudium

Die vierte Spielerin, die ab Sommer bei einem NLA-Klub unter Vertrag steht, ist Jeanina Wirz. Im Vergleich zu Eichler und Contorno konnte sie bereits ihre ersten Erfahrungen in der höchsten Liga sammeln. Sie besass seit Januar eine Doppellizenz mit Volley Genève und schnupperte dort erste NLA-Luft. «Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekam. Die Zeit in Genf gab mir ein gutes Bild, wie es in der NLA abläuft und wie der Alltag in der höchsten Liga aussieht», sagt Wirz über ihre Zeit in Genf. Nun wechselt sie aber zu Volley Toggenburg.

Jeanina Wirz spielt nächste Saison für Volley Toggenburg. BTV Aarau

Der Entscheid, zu Toggenburg zu wechseln, hat jedoch nicht nur sportliche Gründe. Denn Wirz beginnt im Herbst ihr Wirtschaftsstudium an der HSG in St.Gallen. Deswegen suchte sie nach einem Team in der Nähe der Universität.

Jeaninas Weg zeigt exemplarisch, wie beim NNV die Zukunftspläne der Spielerinnen bei der sportlichen Karriereplanung berücksichtigt werden. «Wir diskutieren mit den Spielerinnen ihre Wünsche und Ziele. Danach gehen wir mit diesem Vorwissen auf die NLA-Klubs zu und suchen die optimale Adresse für unsere Spielerinnen», sagt Harald Gloor.

Auch bei Tabea Eichler und Lisa Contorno gingen die Verantwortlichen beim NNV gleich vor. «Im Dezember sprach ich mit meinem Trainer Timo Lippuner und Harald Gloor über meine Karriereplanung, nachdem Sm'Aesch-Headcoach Andi Vollmer Kontakt zu mir aufgenommen hatte. Zusammen entschieden wir, dass für mich die Zeit reif ist, den Schritt in die NLA zu wagen», sagt Tabea Eichler über den Ablauf ihres Wechsels. «Ich bin mega dankbar, wie sie mich auf diesem Weg begleitet haben.»

Lisa Contorno fühlte sich ebenfalls bestens beraten beim NNV, was die Planung ihrer sportlichen Zukunft anbelangt: «Der NNV war eine Riesenhilfe. Vor allem Timo Lippuner kennt Kanti Schaffhausen sehr gut und konnte mich optimal beraten.»

Auch die Rückmeldungen der Spielerinnen zeigen, wie professionell beim NNV gearbeitet wird. Dieses Feedback schliesst nahtlos an das an, was Harald Gloor auch von den Eltern der Spielerinnen und von den NLA-Vereinen hört. Die erste Zwischenbilanz nach neun Monaten NNV ist also durchweg positiv.

Das zeigt sich auch darin, dass die Anfragen von Spielerinnen, die zum NNV wollen, nicht nachlässt. «Es ist erstaunlich. Zu Beginn des Projekts hatten wir Angst, dass wir nicht genügend Athletinnen finden, die diesen kompromisslosen Weg mit uns mitgehen wollen. Mittlerweile haben wir aber sogar eine Auswahlmöglichkeit, wen wir aufnehmen», sagt Gloor.

Die Weichen für die Zukunft sind also gestellt. Und es sollen in den nächsten Jahren weitere Spielerinnen folgen, die in die Fussstapfen von Tabea Eichler, Lisa Contorno, Fabienne Payá und Jeanina Wirz treten.