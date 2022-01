Finanzielle Unregelmässigkeiten im Aargauer Volleyball

Volleyball Gelder veruntreut? Der Aargauer Volleyballverband im Fokus der Justiz Bei der Tochtergesellschaft des Aargauischen Volleyballverbandes ist es in den vergangenen Geschäftsjahren zu finanziellen bzw. buchhalterischen Unregelmässigkeiten gekommen. Nach einer Strafanzeige werden nun die Vorgänge von der Staatsanwaltschaft unter die Lupe genommen. Melanie Gamma Jetzt kommentieren 14.01.2022, 16.41 Uhr

Ist die Swiss Volley Region Aargau GmbH Opfer von Veruntreuung geworden?

Dies gab der Verband Swiss Volley Region Aargau am Freitagnachmittag in einer Medienmitteilung bekannt. In diesem Zusammenhang sei bei der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm Strafanzeige eingereicht worden. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können keine weiteren Auskünfte erteilt werden, auch nicht dazu, gegen welche Person(en) sich die Anzeige richtet, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte. Es gilt die Unschuldsvermutung.