Aarau unterliegt Volley Luzern im Cup nach starker Leistung

Volleyball Cup Klassenunterschied: Trotz zwei guten Sätzen kann der BTV Aarau dem NLA-Team Volley Luzern kein Bein stellen Wie zu erwarten setzt sich der NLA-Club Volley Luzern im 1/8-Final des Volley Cup klar mit 3:0 gegen die Aarauer Volleyballer durch. Der 1.-Ligist BTV Aarau präsentierte sich in diesem Cup-Fight aber von seiner besten Seite und machte dem übermächtigen Gegner lange Zeit das Leben schwer. Michael Höchner Jetzt kommentieren 15.01.2023, 19.15 Uhr

Julian Paione Oleszuk (links) und Marco Paya vom BTV Aarau leisteten starke Gegenwehr. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Um 17.13 Uhr findet ein Blockversuch des Aarauer Mitte-Spielers Michael Murri seinen Weg nichts ins Feld, sondern ins Aarau. Durch diesen Punktgewinn sichert sich Volley Luzern auch den dritten Satz und zieht damit in den 1/4-Final des Cups ein. Nichtsdestotrotz verabschiedeten sich die Spieler des BTV Aarau erhobenen Hauptes von den Fans.

Der Cup-Knüller zwischen dem BTV Aarau und Volley Luzern fand in der prall gefüllten Turnhalle der Berufsschule Aarau statt. Rund 300 lautstarke Fans sorgten während der gesamten Affiche für eine grandiose Stimmung. Unter ohrenbetäubenden «Hopp-Aarau»-Rufen von allen Seiten pushten sie die Spieler in den roten Trikots stets nach vorne.

Kämpferischer Underdog

Die Aarauer auf dem Platz dankten es den Fans daneben mit einer starken Leistung. Vor allem in den ersten beiden Sätzen bot das Team von André-Pierre Schmidt dem NLA-Vertreter viel Gegenwehr. Schon von Beginn weg zeigten die Aargauer, dass sie mit den favorisierten Innerschweizern mithalten konnten. Beim Zwischenstand von 7:7 übernahm dann Volley Luzern das Zepter und erarbeitete sich vier Punkte Vorsprung. Die Schmidt-Truppe gab sich aber kämpferisch und liess sich nicht abschütteln.

BTV-Trainer Andre-Pierre Schmidt gibt Anweisungen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Mit zwei aufeinanderfolgenden Assen von Matthäus Lukaszczyk brachte man den NLA-Klub zwischenzeitlich so sehr in Verlegenheit, dass Luzern-Trainer Ignacio Verdi sich dazu veranlasst sah, ein Timeout zu nehmen. In der Folge gelang es den Gästen aber trotzdem, den ersten Durchgang mit 25:18, relativ deutlich ins Trockene zu bringen.

Kurze Hoffnung auf einen Satzgewinn

Der zweite Satz bot definitiv das grösste Spektakel am Sonntagabend. Lange Ballwechsel mit lang umkämpften Punktgewinnen brachten immer wieder Ektase in die Halle. Nach einem guten ersten Satz schöpften die Aarauer weiter Mut und erwischten erneut einen guten Start. Einen früh erarbeiteten Vier-Punkte-Vorsprung konnten die Aarestädter über lange Strecken verwalten und durften kurz gar vom grossen Coup - einem Satzgewinn - träumen.

Punktgewinne beim BTV Aarau wurden lautstark bejubelt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der Klub aus dem Schweizer Oberhaus liess sich das aber nicht gefallen und schaltete mühelos einen Gang hoch. Spätestens beim Stand von 16:16 wechselte das Momentum endgültig. Mit 25:22 entschieden die Luzerner auch den zweiten Durchgang für sich.

Der letzten Satz endete diskussionslos mit 25:13 zugunsten Luzerns. Zwar konnte Marco Payá mit einem sehenswerten Smash einen ersten Matchball noch abwehren. Der zweite Versuch brachte dann aber dem NLA-Team den Sieg.

Fokus auf die Meisterschaft

Die Niederlage vermochte die Freude bei den Aarauer Beteiligten aber in keinster Weise zu schmälern. Trainer Schmidt war nur des Lobes für seine Mannschaft: «Ich muss allen Spieler gratulieren. Das auf dem Platz Gezeigte widerspiegelt nicht den Zweiklassenunterschied.» Auch Routinier Lukaszczyk war begeistert: «Es war erstaunlich, dass wir so gut mithalten konnten. Jetzt gibt es ein wohlverdientes Bier.»

Nach zwei Partien in 48 Stunden (gestern 3:0 gegen Buochs) darf sich der BTV Aarau Volleyball nun über eine spielfreie Woche freuen. Die nächste Ligapartie bestreiten die Aarauer dann erst am 28. Januar zuhause gegen LK Zug Volleyball. Das Team von André-Pierre Schmidt liegt aktuell in der 1. Liga Gruppe C auf den zweiten Platz. Gegen die Zuger hoffen die Aargauer auf weitere wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Bereits früher wieder im Einsatz steht CONCORDIA Volley Luzern. Die Innerschweizer bekommen es bereits am kommenden Samstag mit dem nächsten Team aus der Region Aarau zu tun. Sie sind zu Gast bei Volley Schönenwerd in der NLA.

Telegramm BTV Aarau Volleyball – CONCORDIA Volley Luzern 0:3 (18:25, 22:25, 13:25) Aarau, Berufsschule BSA 1, 1. Schiedsrichter: Yves Kälin; 2. Schiedsrichter: Christian Peter Schmid. BTV Aarau Volleyball: Hächler (Libero), Caputo (Libero), Paione Oleszuk, Zoller, Lukaszczyk, Giger, Ernst, Künzel, Geiser, Payá, Müller, Gut, Murri, Leffler. CONCORDIA Volley Luzern: Gautschi (Libero), Peter (Libero), Harksen, Lengweiler, Jukic-Sunaric, Müller, Alessandrini, Listanskis, Broch, Lubina, Charpilloz, Ngange Fall, Suetterlin.

