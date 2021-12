Volkslauf Mit Siegerehrungen wie an den Olympischen Spielen: Die Herausforderungen der Stauseelauf-Organisatoren Der traditionelle Stauseelauf in Gippingen schliesst die Aargauer Laufsaison ab – fast wie gehabt, aber mit deutlich weniger Teilnehmenden. Jörg Greb Jetzt kommentieren 30.12.2021, 21.09 Uhr

Läufer auf dem Damm rund um den Stausee. Alexander Wagner / Foto Wagner

Vor einem Jahr fiel der Stauseelauf der Pandemie zum Opfer, nun findet er am Silvester in annähernd herkömmlichem Rahmen statt: auf derselben attraktiven und topfebenen 7,53 km langen Strecke um das Naturreservat Gippinger Stausee, mit den verschiedenen Startfeldern für Kinder und Jugendliche, Joggerinnen und Joggern, Seniorinnen und Senioren, für Elite-Frauen und -Männer.

Nur der Rahmen ist den schwierigen Umständen entsprechend angepasst. Garderoben und Duschen sind geschlossen, Festwirtschaft gibt es keine und anstelle einer feierlichen Siegerehrung der verschiedenen Kategorien zusammen werden die Schnellsten nach ­jedem Rennen subito geehrt. Ehrenvoll geehrt. «Wie an den Olympischen Spielen oder an Weltmeisterschaften tun wir dies – mit Medaillen, Podest, würdig, aber coronakonform», wie es OK-Präsident Philipp Hauenstein formuliert.

Mit «den Läuferinnen und Läufern eine Chance zum Starten geben», umschreibt Hauenstein den Ansporn für die Organisatoren. Die 900 bis 1100 Teilnehmenden der letzten Austragungen dürften aber nicht erreicht werden – zumal die Maximalteilnehmerzahl auf 900 beschränkt werden musste. Schnell verzogen aber hat sich die Unsicherheit, ob überhaupt ein Interesse auf Startplätze besteht. So freute sich Hauenstein rund 40 Stunden vor dem ersten Start, dass die «500er-Grenze an Teilnehmenden bereits überschritten worden ist».

Mit den Nachmeldungen wird eine Teilnehmerzahl erreicht, welche den Mut und den Aufwand der Organisatoren honoriert. «Die Rechnung wird so aufgehen», sagt Hauenstein, «obwohl der Aufwand etwas grösser und die Einnahmen kleiner sein werden». Und was wird sein, wenn die Läuferinnen und Läufer in grosser Zahl plötzlich die Lust packt und sie von den herausragen- den Witterungsbedingungen – Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen – profitieren möchten?

«Bis eine Stunde vor dem Start sind Nachmeldungen möglich», sagt Hauenstein. Gewappnet ist das OK auch darauf, falls sich ein Run auf die Startplätze ergeben sollte und es plötzlich eng werden könnte mit der 250-Personen-Limite für einen einzelnen Startblock. «Wir sind vorbereitet und wir sind flexibel», sagt Hauenstein. Die betroffenen Kategorien würden in diesem Falle weiter gesplittet. Sehen lassen darf sich auch die Qualität der Elitefelder.

Angeführt werden diese von Adrian Lehmann und Nicole Egger – er, der fünftschnellste Schweizer Marathonläufer der Geschichte (2:12:34, Belp Marathon im April) und Halbmarathon-Team-Europameister, sie mehrfache Schweizer Meisterin auf der Bahn und der Strasse. Und ebenfalls auf der Startliste zu finden: Petra Kuri-kova, die im Zürcher Unterland lebende tschechische Olympia-Triathletin und die russische, OL-Weltmeisterin Natalia Gemperle aus Hallwil.

