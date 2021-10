Hallwilerseelauf: 3000 Startende sorgen für eine schöne Ambiance

Volkslauf Glücksgefühle am Wasser: 3000 Startende sorgen für eine schöne Ambiance am Hallwilersee Es läuft rund am 47. Hallwilerseelauf: Rund 3000 Startende sorgen für eine schöne Ambiance in wunderbarer Umgebung. Peter Birrer Jetzt kommentieren 10.10.2021, 18.30 Uhr

Immer auf Achse: OK-Praesident Roland Mueller.

Unter der Woche sagt Roland Müller: «Ich hoffe, dass wir einen super Anlass erleben und alle, die zu uns kommen, zufrieden wieder nach Hause gehen.» Der Hallwilerseelauf steht an, und für Müller ist es nicht eine sportliche, sondern eine organisatorische Herausforderung: Er ist der OK-Präsident der populären Veranstaltung. Am Samstagabend zieht dann Roland Müller Bilanz: «Ich bin sehr zufrieden. Mega Stimmung, glückliche Leute - es hat alles prima geklappt.»

Der Tag beginnt früh und mit einem Kraftakt. Um 7 Uhr fährt ein Lastwagen mit sehnlichst erwarteter Fracht vor: 5000 Duffle Bags werden geliefert, Sporttaschen als Erinnerungspreise für die Teilnehmenden. Vor vier Monaten sind sie in China bestellt worden, aber lange ist ungewiss, ob sie rechtzeitig via Rotterdam in Beinwil am See eintreffen.

Der Hallwilerseelauf 2021.

Siegerin Petra Eggenschwiler. Patrick Benz läuft auf Rang 2.

Siegerin Petra Eggenschwiler (links) im Interview.

v.l.: Patrick Benz, zweiter. Sieger David Keller und Mohammad Alizada Noor, dritter.

Die Sieger Petra Eggenschwiler und David Keller.

Start zum Lauf über 10 Kilometer.

Start der Junioren.

Start der Juniorinnen.

Junioren kurz nach dem Start.

Junior in vollem Sprint vor dem Maisfeld.

Läufer vor dem Schloss Hallwyl.

Start zum 10 KM-Lauf.

Keine Probleme mit der Zertifikatspflicht

Das Strandbad ist das Gelände, in dem sich das Start und Ziel befinden, aber Zutritt erhält nur, wer am Eingang eines der drei «G» nachweisen kann. Ein Sicherheitsdienst übernimmt die Kontrolle, und Murren ist keines zu vernehmen. Rund 3000 Läuferinnen und Läufer passieren bis zur Mittagsstunde die Schleuse, und wenn es einmal zu kurzen Wartezeiten kommt, wird das gelassen hingenommen.

Der 47. Hallwilerseelauf hat zwar auch in diesem Jahr nicht die Dimension wie in der Zeit vor Corona. Die Zahl der Aktiven ist deutlich tiefer als gewöhnlich, entsprechend ist auch das Budget angepasst worden. Rund 350’000 Franken beträgt es noch - in früheren Jahren belief es sich auf gegen 600’000 Franken. Garderoben stehen keine zur Verfügung, Duschzelte genauso wenig. Aber das ist für jene, die sich angemeldet haben, nebensächlich. Sie geniessen die Volkslauf-Atmosphäre.

Sportlerinnen und Sportler prägen das Bild in der Gemeinde, in der einige Einheimische ihre privaten Parkplätze für einen Fünfliber vermieten und Kinder selbstgebackenen Kuchen oder Suppe verkaufen. An Kundschaft mangelt es nicht, für die meisten Teilnehmenden führt der Weg vom Dorfzentrum hinunter ins Strandbad und nach dem Wettkampf wieder zurück.

Ein Duo steht zum 47. Mal am Start

Um 9 Uhr machen sich die ersten daran, den See zu umrunden, der so genannte Erlebnislauf geht los. Darunter ist ein Duo, das eine spezielle Erwähnung verdient: Beat Bucher und Peter Ramseier, aus Hitzkirch der eine, aus Rheinfelden der andere. Zum 47. Mal sind sie am Start - sie sind die zwei einzigen, die keine Austragung des Laufes verpasst haben.

Für Bucher handelt es sich nicht um irgendein Ereignis, sondern um das sportliche Highlight des Jahres, für das er alles stehen und liegen lässt. 1978 heiratet er, das frischvermählte Paar möchte seine Flitterwochen auf den Seychellen verbringen. Allerdings gibt es da eine Terminkollision: Bucher möchte den Hallwilerseelauf bestreiten. Seine Frau willigt ein, erst zwei Wochen später abzureisen.

Die Faszination hat nie nachgelassen, nicht einmal schlechtes Wetter hat ihm je die Lust am Laufen geraubt. Und Bucher hat doch schon einiges mitgemacht, Anfang der Neunzigerjahre schneite es gar einmal. Früher, als er berufstätig war, musste der Bäcker-Konditor jeweils am Samstagmorgen noch arbeiten. Nach Feierabend fuhr er heim, hielt einen «Turbo-Schlaf», so nennt er das und war danach fit fürs Rennen.

Seine beeindruckende Bestzeit aus jungen Jahren liegt bei 1:12.52 Stunden - und das erst noch, als eine zusätzliche Schlaufe den Lauf um ein paar hundert Meter länger macht. An diesem Samstag ist für ihn die Zeit zweitrangig. Am Morgen sagt er sich: «Wenn ich unter zweieinhalb Stunden bleibe, bin ich zufrieden.» Das schafft er in 2:16.38,9 deutlich. Und ist darum erst recht glücklich. 2022 will er zum 48. Mal dabei sein. «Es gibt keinen Grund, auf einen Start zu verzichten, solange die Gesundheit mitmacht», sagt er.

Keller und Eggenschwiler sind die Schnellsten

Bucher lobt die «perfekte Organisation» des Laufevents mit dem breiten Angebot. Auch Nordic Walking, 7-km- und 10-km-Lauf gehören dazu - und natürlich: der Halbmarathon. Um 13 Uhr starten grössere Gruppen im Abstand von acht Minuten, rund 1500 nehmen die 21,1 Kilometer in Angriff. Wer sich einen Batzen verdienen möchte, müsste ziemlich schnell sein und einen Streckenrekord aufstellen. In dem Fall gäbe es 1000 Franken Bonus. Ansonsten steht kein Preisgeld bereit.

Die Bestzeit der Männer (1:02.47,1 Stunden) bleibt zwar ebenso unangetastet wie die der Frauen (1:13.01,1 Stunden). Dafür leben die Rennen von der Spannung. David Keller aus Menziken sichert sich den Triumph dank eines beeindruckenden Schlussabschnitts. In 1:11.42,2 erreicht er das Ziel, 32 Sekunden beträgt sein Vorsprung auf den Triathleten Patrick Benz. Das löst in ihm Glücksgefühle aus wie bei so vielen anderen an diesem Samstag: «Es ist einfach ein gutes Erlebnis, den Hallwilerseelauf zu bestreiten.»

Bei den Frauen fällt die Entscheidung hauchdünn aus. Die Solothurnerin Petra Eggenschwiler setzt sich in 1:20.08,9 durch - lediglich 2,4 Sekunden dahinter folgt die Ostschweizerin Sereina Scherzinger. Hart sei es gewesen, sagt Eggenschwiler, umso glücklicher sei sie, nun als Siegerin nach Hause zu fahren: «Der Lauf war megacool!»