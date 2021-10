Anina Wildi verpasst Kunstturn-WM auf der Zielgeraden

Verletzungspech «Es war pure Enttäuschung»: Aargauer Kunstturnerin verpasst WM auf der Zielgeraden Zwei Tage vor dem Start der Kunstturn-WM hat sich Anina Wildi im Training verletzt und sich einen Beckenbruch zugezogen. Trotz grosser Enttäuschung gibt es aber bereits Licht am Ende des Tunnels. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Anina Wildi an der Kunstturn-EM diesen Frühling. Claudio Thoma / freshfocus

Es sollte ihr bisheriges Karrierehighlight werden. Anina Wildi reiste mit Topform und grossen Erwartungen an die Kunstturn-WM in Kytakyushu (JAP). Auf der Zielgeraden wurde die Kunstturnerin aus Schafisheim jedoch von einer Verletzung ausgebremst.

Trainingssturz verhindert WM-Teilnahme

«Es war pure Enttäuschung», beschreibt Wildi ihre Gefühlslage kurz nach ihrem Trainingssturz zwei Tage vor dem Beginn der Weltmeisterschaft. Ein Tag nach dem Podiumstraining absolvierten die Schweizer Turnerinnen ein Training am Schwebebalken. Eine reine Routine-Übung eigentlich. Doch was dann passierte, gehört nicht zur Routine.

«Beim freien Überschlag bin ich auf dem Bein gelandet. Dabei ist mir am Becken ein Knochenstück weggerissen», erklärt die 18-Jährige den Unfall. Dabei habe sie gleich gemerkt, dass etwas passiert ist: «Ich habe ein Knacken gehört.» Die ersten Abklärungen bestätigen die schlimmsten Befürchtungen. Eine Fraktur am Becken verunmöglicht den Start an der WM. Das Jahr ist für Wildi von einer Sekunde auf die nächste gelaufen.

Entsprechend frustriert ist die Aargauerin auch noch eine Woche nach dem Zwischenfall. «Körperlich geht es mir zwar den Umständen entsprechend gut. Psychisch ist die Situation aber sehr schwierig für mich. Ich habe mich extrem auf den Wettkampf gefreut», sagt Wildi enttäuscht.

Trotz des Verletzungsschocks blieb die Kunstturnerin noch bis zur Qualifikation in Japan, ehe sie in die Heimat zurückflog. «Mir war wichtig, dass ich die Qualifikation am Montag noch schauen konnte», sagt Wildi. Sie habe ihre Teamkolleginnen unterstützen wollen.

Verletzung weniger schlimm als vorerst angenommen

Mittlerweile ist die «Schofiserin» aber wieder zu Hause bei ihrer Familie. Ihr familiäres Umfeld hilft ihr, den Rückschlag aufzufangen. «Zu Hause bei der Familie zu sein, tut mir richtig gut. Hier habe ich etwas Abstand zur Halle und kann mich gut ablenken», sagt Wildi.

Momentan muss die Aargauerin an Krücken laufen und darf ihr Bein nicht belasten. Die Schmerzmittel konnte sie aber weitestgehend absetzen. Nun gilt es, dem Körper Zeit zur Erholung zu geben. «Ich war Anfang Woche in Magglingen, um mit den Physiotherapeuten und Ärzten das weitere Vorgehen zu besprechen», sagt Wildi.

Entgegen der ersten Prognose, die noch in Japan gestellt wurde, fällt Anina Wildi nur zwei anstatt vier Monate aus. Ein erster Lichtblick am Ende des Tunnels seit der Verletzung. Entsprechend plant die 18-Jährige bereits ihren Formaufbau im kommenden Frühjahr: «Anfang nächstes Jahr sollte ich wieder trainieren können. Es kommt mir gelegen, dass die EM erst im Sommer stattfindet.» Dort peilt Wildi dann ihr Comeback auf der Wettkampfbühne an.

Bis dahin gilt es, Geduld zu bewahren, oder wie es Anina Wildi sagt: «Ich muss mich jetzt zusammenreissen und ruhig bleiben.»