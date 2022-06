Die Revanche: TV Wettingen misst sich mit Spielverderber Wangen

Vereinswettkampf Die Revanche: Am Kantonalturnfest kommt es zum grossen Wiedersehen zwischen Wettingen und Spielverderber Wangen Am Eidgenössischen Turnfest 2019 wurde der TV Wettingen von Wangen entthront. Nun kommt es am Samstag zur grossen Revanche. «Natürlich hat man den Ausgang manchmal noch im Kopf», sagt Wettingens Oberturnerin Sina Frei vor dem prickelnden Wiedersehen. Martin Probst Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Der TV Wettingen, hier im Training, ist bereit für das Aargauer Kantonalturnfest. Valentin Hehli

Man kommt nicht darum herum. Zu aufregend ist die Ausgangslage: Der TV Wangen kommt als Gast ans Aargauer Kantonalturnfest. Und schon prickelt es. Kein Wunder: Die Schwyzer haben am Eidgenössischen Turnfest 2019 den Vereinswettkampf gewonnen – und den TV Wettingen nach drei Siegen in Serie entthront.

Sina Stocker ist Oberturnerin beim TV Wettingen und war vor drei Jahren in Aarau dabei. «Natürlich hat man das manchmal noch im Kopf», sagt sie. «Es wäre aber unfair, den Vereinswettkampf nur auf Wangen und uns zu reduzieren. Es gibt auch andere sehr starke Starter.» Und doch – und das weiss jede und ­jeder im Verein –: Startet der TV Wettingen an einem Turnfest, ist er Favorit.

Sina Stocker, Oberturnerin beim TV Wettingen. Valentin Hehli

An Aargauer Kantonalturnfesten ist Wettingen seit 1993 unbesiegt. Fünfmal in Serie gewann die Wettinger den Vereinswettkampf. Und jetzt kommt Wangen, ausgerechnet, und erst noch ans Wettinger Heimspiel. Die Revanche – natürlich ist sie in den Köpfen.

Trotz vollem Einsatz: Garantien gibt es nicht

Es ist Anspruch, Last und Ehre zugleich. Sina Stocker sagt: «Es macht uns stolz, dass wir in die Fussstapfen einer erfolgreichen Generation treten dürfen, um die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Auf der anderen Seite erwarten alle den Erfolg. Doch die Gegebenheiten haben sich verändert. Die Konkurrenz ist in den vergangenen Jahren stärker geworden.»

Das soll keine Ausrede sein. Der TV Wettingen hat den Anspruch, das Fest zu gewinnen. Dafür trainieren die Turnerinnen und Turner hart, wird Leistung und Einsatzbereitschaft vorausgesetzt und bereits im Juniorenbereich erstmals selektioniert. Nur Garantien gibt es keine. Daher tut etwas Demut ganz gut. Understatement ist es allerdings nicht.

Einige Verletzte – aber trotzdem keine Sorgen

Am Dienstag hat der Verein ehemalige Turnerinnen und Turner eingeladen, das Training zu besuchen. Geturnt wurden die Übungen, die am Samstag zum Erfolg führen sollen.

«Vor den Ehemaligen will man besonders gut auftreten», sagt Sina Stocker. Der Druck, der besonders hoch sein wird, wurde so ein wenig ­simuliert. Schliesslich sassen da einige ehemalige Turnfestsieger im Publikum und schauten, ob sich die Geschichte fortsetzten kann. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Zwar haben seit Aarau 2019 einige Turnerinnen und Turner ihre Karriere beendet und gab es auch sonst Veränderungen. Doch die Nachfolge funktioniert und ist Ausdruck der guten Arbeit, die im Verein geleistet wird. Einzig die Coronapandemie hat den Trainingsbetrieb selbstredend auch beim TV Wettingen beeinflusst.

«Als das Vereinstraining verboten war, trafen wir uns zweimal pro Woche virtuell für Kraft- und Beweglichkeitsübungen», sagt Sina Stocker. Dadurch sollten zumindest die körperlichen Voraussetzung beibehalten werden in der Phase, als das Training an den Geräten nicht möglich war.

Und doch häuften sich zuletzt die Verletzungen. Möglich, dass es damit zu tun hat, dass gewisse Automatismen an den Geräten während der Pause litten. Zwar konnte die Vorbereitung auf das Aargauer Kantonalturnfest wie gewünscht stattfinden. «Doch zuvor fehlten fast zwei Jahre mit normalem Betrieb», sagt Stocker.

Ablenkung hilft

Der TV Wettingen ist allerdings in der privilegierten Lage, aufgrund der hohen Leistungsdichte im Verein Ausfälle zu kompensieren. «Wir können das Programm jeweils anpassen», sagt Stocker. Und so ist die Zuversicht gross, dass die Übungen am Boden, beim Sprung und an den Schaukelringen am Samstag gelingen werden.

Nur etwas ist auch im erfolgsverwöhnten TV Wettingen wie anderswo: Die Nervosität vor dem Wettkampf. Als Co-Gastgeber des Fests sind aber fast alle als Helferinnen und Helfer im Einsatz. Ablenkung hilft. Der TV Wangen kommt so oder so.

