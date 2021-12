Unihockey-WM: Vier Aargauerinnen schreiben mit Italien Geschichte

Unihockey-WM «Es war ein mega Erlebnis»: Wie vier Aargauerinnen mit Italien Sportgeschichte schreiben Die vier Aargauerinnen Deborah Wagner, Laura Bolt, Livia Dössegger und Sheila Ebinger schreiben mit der erstmaligen Teilnahme Italiens an der Unihockey-WM italienische Sportgeschichte. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.03 Uhr

Der Spass stand im Vordergrund: Deborah Wagner (r.) mit Livia Dössegger, Laura Bolt, Lorena Barbacetto, Alina Baioni und Torhüterin Sheila Ebinger. Michael Peter

Der Einmarsch in die riesengrosse Unihockeyhalle, die Scheinwerfer, die gewaltige Lichtshow, die Musik dazu – und danach erst recht das inbrünstige Singen der italienischen Hymne mit viel Leidenschaft und noch mehr Herz. Es sind diese emotionalen Momente rund um eine Weltmeisterschaft, welche das Aargauer Quartett auch rückblickend noch durchschütteln lassen und bei denen es Gänsehaut bekommt. Die Aargauer Unihockeyspielerinnen Deborah Wagner, Laura Bolt (beide Team Aarau, 1. Liga), Livia Dössegger (Lok Reinach, 1. Liga) und Sheila Ebinger (Baden-Birmenstorf/Rümlang, NLB) schreiben mit der erstmaligen WM-Teilnahme einer italienischen Auswahl in Italien Sportgeschichte. «Es war ein mega Erlebnis für uns alle. Das werden wir sicher nicht mehr vergessen», sagt Wagner nach einer aufregenden Woche im schwedischen Uppsala.

Sportlich gab es für die Italienerinnen in den fünf Spielen gegen Thailand, die USA, Dänemark, Estland und wiederum Thailand mit einem totalen Torverhältnis von 7:62 nichts zu gewinnen, aber das war eben auch vielmehr zweitrangig. «Es zählt das Erlebnis. Es ist unglaublich, dass wir überhaupt daran teilnehmen durften. Wir wussten, dass wir sportlich nicht viel holen werden, dann kann man sich auch ein wenig darauf einstellen», erzählt Wagner, wobei sie gerne festhält: «Ich bin stolz auf das Team. Wir haben immer unser Bestes gegeben und haben nie aufgegeben. Der Teamgeist war immer spürbar. Und beeindruckend war, wie man mitverfolgen konnte, wie sich jede Spielerin von Spiel zu Spiel steigern konnte.»

Die Italienerinnen im Klassierungsspiel gegen Thailand (5:10). iff

Das ist mit den ungleich herrschenden Kräfteverhältnissen auf der WM-Bühne als besonders positives Zeichen zu werten. Während etwa bei den Weltmeisterinnen aus Schweden einige mit dem Sport bereits Geld verdienen, sammelten die meisten Spielerinnen in Italiens Team gerade mal erste wertvolle Erfahrungen, wie es sich überhaupt anfühlt, fünf Partien in einer Woche zu bestreiten. «Es war eine grosse Herausforderung. Wir haben es im Verlaufe der Woche physisch zu spüren bekommen», sagt Wagner schmunzelnd.

Italiens Unihockey steckt in den Kinderschuhen

Dass sich Italien überhaupt einen Platz unter den besten 16 Teams der Welt ergattern konnte, hat viel mit der Pandemiesituation zu tun. Eine Qualifikation gab es nicht, weshalb eine Teilnahme über die Weltrangliste entscheiden musste. Und weil Japan und Australien nicht ausreisen konnten und Ungarn nicht wollte, rutschten Thailand und Italien nach. Wobei selbst bei den Italienerinnen bis zuletzt nicht klar war, ob sie tatsächlich nach Schweden reisen würden – vor allem auch in ­finanzieller Hinsicht. Denn jede Spielerin hatte den Grossteil der Reise selber zu berappen. Anfänglich war die Rede von 1000 Euro pro Person für Flug, Hotel, Essen und Ausrüstung. Dank eines grossen Engagements des italienischen Verbands in der Sponsorensuche konnte der Betrag noch auf rund 500 Euro runtergeschraubt werden, womit einer WM-Teilnahme nichts mehr im Wege stand.

Laura Bolt (l.) und Deborah Wagner verteidigen das italienische Gehäuse. Michael Peter

Der Unihockeysport steckt in Italien noch stark in den Kinderschuhen. So sehr, dass die Frauen etwa noch keine eigene Liga führen und mit den Männern mitpläuscheln müssen. Durch die erstmalige WM-Teilnahme erhofft sich der Verband, der in diesen Tagen in der Heimat viel Pressearbeit leistete, einen bedeutenden Wachstumsschub. Ohnehin gäbe es wohl den italienischen Unihockeyverband nicht in der heutigen Form, würde Jorgen Olshov – ein gebürtiger Schwede, wohnhaft in Italien – nicht wertvolle Aufbauarbeit leisten, um den Sport in Italien bekannter zu machen. Die Verbandsleute können es jedoch nach wie vor nicht unterlassen, jeweils einen Blick in die Schweiz zu werfen, um die eine oder andere Unihockey spielende Italienerin oder Doppelbürgerin für ihr Nationalteam begeistern zu können. So stiessen auch die vier Aargauerinnen dazu, die alle Wurzeln in Italien haben.

Dösseggers erstes Italien-Tor, Wagners Hattrick

Zwei- bis dreimal im Jahr treffen sich die Italienerinnen jeweils für einige Tage. Ob Venedig, Mailand, Winterthur oder Chur, der zeitliche Aufwand ist für die Spielerinnen, die viel Freizeit investieren und oft auch Ferientage opfern, beträchtlich. «Man muss es mit viel Freude und Leidenschaft tun», sagt Deborah Wagner, und Laura Bolt ergänzt: «Es ist eine Herzenssache.»

Freude bereitete den Italienerinnen die WM trotz Niederlagen auch im sportlichen Bereich. Allen voran Livia Dösseggers erstes WM-Tor Italiens im ersten Spiel gegen Thailand (2:5) sorgte im Team für grosse Emotionen. Und schliesslich war das abschliessende Klassierungsspiel wiederum gegen Thailand (5:10) ein kleines Erfolgserlebnis, weil man über weite Strecken mithalten konnte. Dies notabene, nachdem man in den Tagen zuvor mit 15 und 16 Gegentoren verloren hatte. Teamstütze Deborah Wagner gelangen drei Tore. «Das war ein versöhnlicher Abschluss», sagt sie. Und hofft, dass sie mit ihren Teamkolleginnen und ihren leidenschaftlichen Auftritten das eine oder andere Mädchen in Italien für den Unihockeysport begeistern konnte.

Grosse Emotionen nach einem Treffer gegen Thailand. Michael Peter

