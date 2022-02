Unihockey Mit einem Kaltstart in die heisse Phase: Playoff-Derby zwischen Lok Reinach und Mittelland, Baden-Birmenstorf und Fricktal kämpfen gegen den Abstieg Lok Reinach und Unihockey Mittelland duellieren sich nach einem Saisonunterbruch von 7 Wochen in den 1.-Liga-Unihockey-Playoffs – Baden-Birmenstorf und Unihockey Fricktal kämpfen nach einer schwierigen Spielzeit gegen den Abstieg. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.03 Uhr

Daumen hoch: Lok Reinach steigt gegen Unihockey Mittelland als Favorit in die Serie. Zvg / zvg

Als gegen Ende des vergangenen Jahres die 2G-plus-Regel in der Coronapandemie eingeführt wurde, entschloss sich der Unihockeyverband zu einem Meisterschaftsunterbruch, um nicht zuletzt den Klubs genügend Zeit zu geben, damit sich die Spieler mit einer Booster-Impfung für eine Fortsetzung rüsten könnten. Am 19. Dezember hatte die 1. Liga deshalb ihre letzte Runde erlebt, womit die Teams bei 17 oder 18 Spielen in der 12er-Liga zu stehen kamen.

Nun, mit den Lockerungen der Coronamassnahmen, entschied man sich zur Wiederaufnahme der Saison, die restlichen Qualifikationsspiele wurden gestrichen, damit die Saison nicht allzu sehr in die Länge gezogen wird, stattdessen wird mit den Playoffs begonnen. Somit erlebt die 1. Liga am Wochenende ihren Kaltstart in die heisse Playoffphase – nach einer Pause von 7 Wochen.

Und dies notabene mit einem Playoff-Derby, in dem das ambitionierte Lok Reinach als Zweitplatzierter im gefährlichen Best-of-3-Modus auf Unihockey Mittelland trifft, welche die für beendet erklärte Qualifikation auf Platz 7 abschlossen.

Man ist sich nicht so recht einig, ob diese langwierige Corona-Pause von fast zwei Monaten nun den Favoriten in die Karten spielt oder doch eher den Aussenseitern zugutekommt. Klar ist bloss, dass es auf beiden Seiten nicht an der Motivation scheitern sollte: «Als bekannt wurde, dass die Saison weitergeht und wir erfuhren, dass wir gegen Lok Reinach spielen dürfen, stieg die Motivation im Team natürlich ins Unermessliche an», sagt Roman Pass, Spielertrainer von Unihockey Mittelland.

Kein Wunder: Just in der letzten Regular-Season-Runde vor Weihnachten gelang Mittelland mit einem 8:6-Heimsieg gegen Lok Reinach eine Überraschung, womit Reinach noch Platz 1 verspielte. «Damit haben wir ihnen natürlich zur Unzeit viel Selbstvertrauen geschenkt. Das ist schade», sagt Lok-Reinach-Co-Trainer Pascal Müller: «Aber das sollte uns nicht lähmen. Wir haben über die ganze Saison hinweg bewiesen, dass wir vorne mitspielen können. Nun müssen wir diese Leistungen in die Playoffs adaptieren. Können wir unsere Qualitäten abrufen, dann werden wir diese Serie gewinnen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass es wieder losgeht.»

Mittelland-Spielertrainer Roman Pass. Michael Wyss / Oltner Tagblatt

Lok sei klar im Vorteil, sagt auch ein realistischer Roman Pass:

«Eigentlich haben wir keine Chance – aber genau das wollen wir ausnutzen. Während der Druck bei Lok liegt, können wir frei aufspielen. Unser ­Saisonziel haben wir mit der Playoff-Teilnahme erreicht. Alles, was jetzt noch kommt, ist das Dessert. Wir werden es geniessen.»

Lok Reinachs Klubführung hingegen spricht seit Jahren davon, den Aufstieg in Angriff zu nehmen. Im Team selbst sei das kaum Thema, zumindest sei dieses Ziel in der Garderobe nicht krampfhaft präsent. «Wir wollen einfach möglichst lange Unihockey spielen, was gewissermassen ja deckungsgleich ist mit den Ansprüchen des Klubs», sagt Müller. Gewisse Ansprüche sind dennoch auch im Team auszumachen. So hätten sie stets geschaut, dass die Spieler auch während der Pause fit bleiben würden.

Mittelland trainiert derweil seit zwei Wochen wieder intensiv. In diesen Tagen kam es etwa zu einem Trainingsspielchen gegen den Tabellenletzten Unihockey Fricktal, das Mittelland trotz gutem 3:0-Start noch 5:7 verloren hatte. «Es war ein Mittwochabend-Spiel, das nicht die höchste Intensität hatte, aber es zeigte uns sicher auf, dass wir noch nicht bei 100 Prozent sind. Vieles wird sich ohnehin über das Mentale entscheiden, wir müssen bereit sein», sagt Pass, der von einer intakten Hassliebe zwischen Mittelland und Lok Reinach spricht. «Man kennt sich, die Rivalität ist gross. Zudem haben wir mit Marvin Richner und Philippe Grütter Spieler im Kader, die lange für Reinach gespielt haben. Da sind Emotionen im Spiel.»

Unihockey Fricktal. Zvg / Aargauer Zeitung

Optimismus im Abstiegskampf bei Baden-Birmenstorf und Unihockey Fricktal

Den Blick nach hinten werfen müssen derweil Baden-Birmenstorf und Unihockey Fricktal, die nach einer schwierigen Saison in den Playouts gegen den Abstieg ankämpfen. «Die Zielsetzung ist klar Ligaerhalt», sagen Pirmin Schmid, Trainer von Unihockey Fricktal sowie UHBB-Spielertrainer Martin Egloff unisono.

Schmid: «Die Saison ist bislang nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten ­viele enge Spiele, in denen wir oft über 40 Minuten gut mithalten konnten, aber es hat dann halt über ein ganzes Spiel hinweg einfach nicht gereicht.» Die Konsequenz aus 18 Partien: 0 Siege nach 60 Minuten, 3 Siege nach Verlängerung, 15 Niederlagen. «Auf dem Papier sieht das sehr heftig aus, aber an guten Tagen kann man in dieser Liga jedes Team schlagen», gibt Schmid zu bedenken.

Viele Faktoren hätten zu diesen Zahlen geführt, allen voran habe Corona eine grosse Rolle gespielt, aber auch sonst hätten sie mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt. «Es waren nie komplett alle in Form, wir kamen nie in einen Flow und fanden auch nie die ­nötige Kontinuität in den Trainings.» Schmid wünscht sich deshalb, dass die Entscheidung in der Playout-Serie gegen Luzern auf sportlichem Wege fällt, gegen die man immerhin einer der drei Overtime-Siege holen konnte. Erstmals in dieser Woche hätten sie mit drei kompletten Linien trainieren können. «Wir sind ­optimistisch», so Schmid.

Auf einem ähnlichen Kurs ­befindet sich Baden-Birmenstorf, welche die Quali auf dem vorletzten Rang beendet hatte und immerhin fünf Mal als Sieger vom Feld ging. «Die Situation war ja für alle gleich – aber wir hatten dennoch mit enorm vielen Ausfällen zu kämpfen und kamen auch nie auf das Fitnesslevel, das es für den Erfolg gebraucht hätte. Und so fehlte uns schlichtweg die Qualität», sagt Egloff. Sie hätten inmitten dieser verkorksten Saison mit einem Saisonabbruch leben können, doch nun würden sie sich auf die K.-o.-Spiele freuen.

Baden-Birmenstorf trifft im Best-of-5-Modus auf Worblental, gegen die Berner gewann man in der Quali das Direktduell. «Das Team liegt uns grundsätzlich sehr, aber sie sind Playout-erprobt. Das dürfen wir nicht unterschätzen», sagt Egloff. Klar ist: Wer die Playout-Serie verliert, wird es in einer weiteren Serie mit einem aufstiegswilligen Zweitligisten zu tun bekommen. Für Pirmin Schmid von Unihockey Fricktal ist klar: «Wir wollen es nicht darauf ankommen lassen.»

Baden-Birmenstorf im grossen Cupspiel gegen Wiler-Ersigen. Alexander Wagner

