Seiler träumt an der Heim-WM vom ganz grossen Coup

Unihockey «Mit der Nati hatte es lange nicht so funktioniert»: GC-Shootingstar Noël Seiler träumt an der Heim-WM vom grossen Coup Lange Zeit wurde der Schöftler Noël Seiler in den Junioren-Nationalmannschaften übergangen, schaffte in diesem Sommer an den World Games aber doch noch den Durchbruch. Nun blickt der 21-Jährige voller Vorfreude auf das bisher grösste Highlight seiner Karriere und traut seinem Team grosses zu. Michael Höchner Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noël Seiler (r.) bestreitet mit der Schweizer Nationalmannschaft seine erste WM. Claudio Thoma / freshfocus

Am frühen Samstagabend um 17.00 Uhr startet die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft in die Heim-WM. Mit dabei ist auch der Aargauer Noël Seiler. Für den 21-Jährigen, der sich erst im letzten Sommer in der Nati etablieren konnte, werden es die ersten Spiele auf ganz grosser Unihockey-Bühne sein. Der Schöftler bleibt vorerst aber noch cool:

«Momentan ist es mehr Vorfreude als Aufregung. Ich bin mir fast sicher, dass sobald ich im Spielertunnel bin vor dem ersten Spiel, die Nervosität vorhanden sein wird. Deshalb geniesse ich noch die Ruhe vor dem Sturm.»

Während des Turniers ist die Nationalmannschaft in einem Hotel in Zürich untergebracht. Die letzten Tage vor der WM verbrachte der gelernte Logistiker Zuhause bei seinen Eltern in Schöftland.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Athleten der Schweizer-Nati konnte sich Seiler in den letzten zweieinhalb Monaten als ‹Quasi-Profisportler› ideal auf das Turnier vorbereiten. Dank dem Militärprogramm für Spitzensportler durfte der Stürmer über die letzten Monate flexibel seine WKs gestalten und sich voll dem Unihockey hingeben.

Der 21-jährige Schöftler gab erst im vergangenen Sommer sein Nati-Debüt. Fabian Trees/Swiss Unihockey

Unweit von Schöftland begann Seiler auch mit dem Unihockey. Im Alter von acht Jahren begann seine Karriere bei Unihockey Mittelland in Olten und Zofingen. Sein Talent blieb nicht unbemerkt und so führte ihn sein Weg über Floorball Köniz in die U18 von GC Unihockey.

Nach zwei Jahren in der U18 und U21 gelang ihm 2020 der Durchbruch in der ersten Mannschaft der Grasshoppers, wo er bei seinem NLA-Debüt direkt ein Tor erzielte und zum ‹Best-Player› ernannt wurde. Seither entwickelte sich Seiler zu einem Leistungsträger des amtierenden Schweizer Meisters und Cupsiegers.

Direkt in die A-Nationalmannschaft

In Zürich gelang Seiler nicht nur der Durchbruch im Erwachsenenunihockey, sondern mauserte sich der quirlige Flügelspieler dort auch zum Nationalspieler. «Der Trainer-Staff bei GC hat mich mit anderen Augen angeschaut und mir eine Rolle gegeben, die ich an einem anderen Ort nicht bekommen habe», erklärt Seiler seinen Aufstieg.

Dass Seiler im WM-Kader steht kommt nicht von ungefähr, durfte aber auch nicht zwingend erwartet werden, deutete in der Vergangenheit doch nur wenig auf eine grosse Nati-Karriere hin. Das weiss auch Seiler:

«Es ist eine Ehre, dass ich für die Schweiz spielen kann. Ich schätze das, weil es mit der Nati lange nicht so funktionierte wie ich es mir gewünscht habe. In den Junioren-Teams hat es mir meistens nie gereicht.»

Zwar wurde der Schöftler für die U23-Nati berücksichtig, da ausser Finnland aber kein anderes Land über eine solche Auswahl verfügt, wurden kaum Länderspiele ausgetragen. Im vergangenen Sommer löste sich der Knopf dann endgültig: Seiler durfte mit der Nati an die ‹World Games› in den USA reisen.

Am Olympia der Randsportarten nutze der ehemalige Unihockey Mittelland Junior seine Chance und wurde zum besten Schweizer Spieler des Turniers ausgezeichnet. In seinen bisherigen sieben Länderspielen erzielte er fünf Tore und lieferte einen Assist.

Seiler (l.) etablierte sich bei GC innert kürzester Zeit zum Schlüsselspieler. Claudio Thoma / freshfocus

Bereits in Birmingham an den World Games traf Seiler mit der Nati auf grosse Nationen, allerdings unter deutlich anderen Umständen, hat doch Unihockey in den USA keinen hohen Stellenwert. Wenn die Schweiz im Rahmen der Weltmeisterschaft (mindestens) zwei Spiele in der nagelneuen ‹Swiss Life Arena› in Zürich - im Idealfall vor 12'000 Zuschauern - austragen wird, ist das ein ganz anderes Kaliber.

Der grosse Traum vom Titel

Seiler ist mit 21 Jahren der jüngste Spieler im Kader von Trainer David Jansson und neben GC-Kollege Moritz Mock nur einer von zwei Debütanten. An seiner WM-Premiere will sich Seiler nicht damit zufriedengeben einfach dabei zu sein, sondern möchte auch grosses Erreichen. Der Flügelstürmer denkt gar an einen Exploit:

«Es ist ein extremer Weg, um Weltmeister zu werden, aber ich Träume auf jeden Fall davon. Wir sind überzeugt, dass wir zu den Teams gehören, die gewinnen können.»

An der Heim-WM träumt der Aargauer vom ganz grossen Erfolg. Fabian Trees/Swiss Unihockey

Wie weit es für das Schweizer Nationalteam an der dritten Heim-WM reichen wird, hängt auch davon ab, wie unbekümmert Noël Seiler auf höchster internationaler Stufe aufspielen kann. In der Vorrunden-Gruppe mit Norwegen, Finnland und der Slowakei ist ein Weiterkommen in Anbetracht der eigenen Ambitionen Pflicht und sollte sportlich kein Problem darstellen.

Diese Spieler mit Aargauer oder Solothurner Bezug sind auch an der WM mit dabei Schweiz: Deny Känzig (Solothurn), Stürmer SV Wiler-Ersigen Finnland: Jonas Pysly, Verteidiger SV Wiler-Ersigen Norwegen: Marius Pedersen, Stürmer UHC Lok Reinach Slowakei: Michael Dudovic, Stürmer SV Wiler-Ersigen Thailand: Alexander Rinefalk, Stürmer UHC Lok Reinach

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen