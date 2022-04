Unihockey Mission B erfüllt: Lok Reinach kehrt nach zehn Jahren wieder in die NLB zurück Der Kanton Aargau hat ab der kommenden Saison wieder ein NLB-Team. Der UHC Lok Reinach machte mit einem 6:4-Sieg gegen Davos-Klosters das Ticket für die zweithöchste Spielklasse gesichert. Für Präsident Riccardo Belluz ging eine lange Leidenszeit zu Ende. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 03.04.2022, 09.54 Uhr

Der Jubel nach dem entscheidenden Sieg: Die Spieler von Lok Reinach im Freudentaumel. Alexander Wagner / FOTO Wagner

In der Pfrundmatthalle tobte längst die Aufstiegsparty, als Riccardo Belluz etwas abseits auf dem Spielfeld stehend, selig lächelnd die Jubeltraube der Reinacher Spieler beobachtete. In der Hand ein Bier. Auf dem Kopf eine blau-weisse Irokesen-Perücke. Um den Hals einen Fan-Schal. Der Präsident des UHC Lok Reinach fand in diesem Moment kaum Worte für das, was er empfand: «Es ist einfach nur schön, dass wir nach diesen schier endlosen, zehn Jahren wieder zurück in der NLB sind», sagte er schliesslich.

Die Reinacher Jubeltraube nach der Schlusssirene. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Ja, genau zehn Jahre ist es her, dass der Reinacher Unihockeyklub von der zweithöchsten in die dritthöchste Liga abgestiegen war. Seither nahm man Jahr für Jahr vergeblich Anlauf für eine Rückkehr in die Nationalliga B. Die «Mission B», wie man sie im Wynental nannte, erwies sich als kaum erfüllbar. «Es ist so unglaublich schwierig, das zu schaffen. Deshalb bin ich unglaublich erleichtert, dass es diesmal gereicht hat», freute sich Belluz inmitten des enormen Lärmpegels in der Reinacher Heimhalle.

Über 450 Zuschauer hatten die Pfrundmatt an diesem Samstagabend in einen wahren Hexenkessel verwandelt. Es wurde getrommelt, trompetet und geschrien, was das Zeugs hält. Und entsprechend gross war die Erwartungshaltung. Nach zwei klaren Siegen in den ersten beiden Duellen der Auf-/Abstiegsplayoffs gegen die Iron Marmots Davos-Klosters (10:4 und 10:7) brauchten die Reinacher nur noch einen Erfolg vor heimischem Publikum, um den Aufstiegssack zuzumachen. Angesichts der beiden klaren Verdikte konnte die Promotion doch nur noch Formsache sein.

Tatsächlich gelang Lok Reinach ein absoluter Traumstart. Nach 34 Sekunden stand es 1:0, nach 5 Minuten 2:0, nach deren 13 3:1. Die Tormaschinerie der Aargauer schien wieder wie geschmiert zu laufen. Doch dann war es mit der Leichtigkeit vorbei. Während sich bei den Reinachern, im Kopf wohl schon den Aufstieg vor Augen, Nervosität breitmachte, kämpften die Davoser mit dem Abstiegsgespenst im Nacken und dem Mute der Verzweiflung und glichen das Spielgeschehen bis zum Ende des zweiten Drittels aus. 4:4 stand es auch noch bis weit in den letzten Abschnitt hinein, die Partie bewegte sich auf des Messers Schneide, ehe Patrick Krebs in der 50. Minute die Weichen Richtung Aufstieg stellte. Als kurze Zeit später Vojtisek zum 6:4 traf, da waren die Davoser zu keiner Reaktion mehr fähig. Die Lok dampfte endgültig Richtung Aufstieg.

Die Mannschaft von Lok Reinach feiert mit den Fans den Aufstieg in die Nationalliga B. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Was nun? Für Präsident Belluz ist der Schritt in die NLB für den ganzen Verein enorm wichtig. «Wir wollen als Klub für die ganze Region interessant sein» und zeigte dabei auf die vollen Zuschauerränge in der Pfundmatt und die zahlreichen Kids, die inmitten der Feierlichkeiten auf dem Feld mit Stock und Ball herumwuselten. Die «Mission B», die Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse, war nun während Jahren die Triebfeder des Klubs. Jetzt, da die Mission erfüllt ist, stehen neue Herausforderungen vor der Tür.

Einerseits muss der Verein auf ein noch breiteres Fundament abgestützt werden. Es ist noch nicht lange her, da richtete sich Riccardo Belluz in einem verzweifelten Appell an die Öffentlichkeit und drohte mit dem Rückzug, wenn sich nicht mehr ehrenamtliche Helfer finden lassen, die den Klub unterstützen. Andererseits stehen nun auch sportlich vermutlich komplizierte Zeiten an. Das Trainerteam um Pascal Meier und Roger Remund wird auch in der kommenden Saison auf ein eingespieltes Team zählen können. «Ich gehe davon aus, dass wir bis auf die Spieler, die zurück- oder kürzertreten, mit derselben Mannschaft in die NLB gehen», sagte Meier. Klar ist aber auch: Man wird sich nach zwei, drei Verstärkungen umsehen, um die Mannschaft für die kommenden Aufgaben kompetitiv zu machen.

Loks Trainer Pascal Meier grübelt während der Partie über die Taktik. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das alles war an diesem Samstagabend in Reinach noch Zukunftsmusik. Die Aufstiegsparty war in vollem Gang. Auch wenn Pascal Meier nach einem intensiven Playoff-Monat meinte: «In den letzten Wochen erlebten wir alle sehr viel Unihockey. Momentan fühle ich mich etwas leer.» Sagts, und blickt lächelnd auf seine feiernden Spieler.

