Unihockey Eiserne Murmeltiere als letzte Hürde: Wie Lok Reinach Richtung Aufstieg dampft Die Unihockeyaner von Lok Reinach haben in den Playoffs der 1. Liga drei Runden erfolgreich überstanden. Zum krönenden Abschluss gehts für die Aargauer nun gegen den B-Ligisten Iron Marmots Davos-Klosters um den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Im Wynental glaubt man fest daran, dass die ersehnte Promotion geschafft werden kann. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 25.03.2022, 15.12 Uhr

Zitterpartie: Lok Reinach (l.) musste zum Playoff-Auftakt gegen Unihockey Mittelland ans Limit. Pascal Kamber / Oltner Tagblatt

Die Geduldsprobe hätte sich um ein Haar verlängert. Der Aargauer Unihockey-1.-Ligist Lok Reinach hatte seine Aufstiegsambitionen wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre auf Eis legen müssen. Nun ging es anfangs Februar endlich wieder um die Wurst. Nach einem Meisterschaftsunterbruch von sieben Wochen startete die 1. Liga Grossfeld direkt mit den Playoffs zurück in den Meisterschaftsbetrieb.

Ein Kaltstart, der es in sich hatte. Vor allem für ein favorisiertes Team wie die Wynentaler. Die hatten unmittelbar vor der Sistierung der Meisterschaft im Dezember ihren ersten Tabellenplatz mit einer Niederlage gegen Unihockey Mittelland aus der Hand gegeben. Nun stand man im Playoff-Viertelfinal ausgerechnet demselben Gegner gegenüber.

Und so kam es, wie es kommen musste: Der Favorit hatte Mühe, gab im ersten Duell der Best-of-3-Serie eine 4:0-Führung aus der Hand und verlor vor eigenem Publikum mit 6:7. Und nach der Hälfte der zweiten Begegnung in Olten lang man ebenso im Hintertreffen. Zu jenem Zeitpunkt wäre die Saison der Reinacher also schon fast vorbei gewesen.

«Wir waren im Kopf bereit»

Aber es kam zum Glück für die Aargauer alles ganz anders. Man entschied das zweite Duell am Ende doch noch zu seinen Gunsten und zog mit einem weiteren Sieg in der heimischen Pfrundmatthalle schliesslich in den Halbfinal ein. Dort räumte man Schüpbach ebenso aus dem Weg wie in der Finalserie Konolfingen. Co-Trainer Roger Remund erzählt: «Wichtig war, dass wir durch den Verlust des ersten Rangs im Dezember wussten, dass es mit dieser Speilweise in den Playoffs nicht reichen wird. Das hat auch unsere Vorbereitung geprägt. Wir waren im Kopf bereit. Und dann sind wir immer mehr in Schwung gekommen. »

Jetzt sind die Reinacher noch einen Playoff-Seriengewinn vom ersehnten Aufstieg in die Nationalliga B entfernt. Gegner wird ab Samstagabend der UHC Iron Marmots Davos-Klosters sein. Die «Eisernen Murmeltiere» schlossen die Qualifikation auf dem 10. Platz ab, verloren aber dann die Playouts gegen Unihockey Langenthal-Aarwangen. «Es wird ein starker Gegner sein», sagt Roger Remund. «Sie haben 23 Punkte geholt und viele Spiele nur knapp verloren.»

Siegerphase gegen negativer Strudel

Remund erhofft sich vor allem einen psychologischen Vorteil gegenüber dem Gegner aus dem Bündnerland: «Wir kommen aus einer Siegerphase. Für sie steht der Kampf um den Klassenerhalt im Fokus, sind also mental sicher eher in einem negativen Strudel.» Trotzdem gehen auch die Reinacher nicht ganz unbelastet in dieses Duell. Denn der Aufstieg in die NLB (vor genau 10 Jahren ist man in die 1. Liga abgestiegen) ist seit geraumer Zeit das Ziel des Klubs.

Nach zwei Meisterschaftsabbrüchen wegen Corona hat man nun das grosse Ziel vor Augen. Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich verkrampft? Remund winkt diesbezüglich ab: «Wir sind nun seit mehreren Wochen in einer intensiven Phase, bewegen uns immer im selben Rhythmus. Es ist gar nicht möglich, die Spannung immer auf höchstem Level zu halten.»

Bleibt noch die Corona-Thematik, die wie ein Damoklesschwert über jeder Sportmannschaft schwebt. Remunds Trainerkollege Pascal Meier legte es in den letzten Tagen mit Fieber ins Bett. Ansonsten wurde das Team aber bisher von einer Krankheitswelle verschont. «Wir haben unsere Spieler dazu angehalten, sich in der Freizeit vorsichtig zu verhalten», gibt sich Roger Remund einigermassen gelassen. Ein drittes Mal soll die Pandemie den Reinachern die Suppe nicht mehr versalzen.

Die Best-of-five-Serie gegen die Iron Marmots Davos-Klosters beginnt am Samstag in Reinach (Pfrundmatthalle, 15 Uhr). Bereits am Sonntagabend kommt es in Davos um 20 Uhr zum zweiten Duell.

