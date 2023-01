Zwischen Aufstieg und Abstieg: Die Aargauer Unihockey-BIlanz

Unihockey 1. Liga Von Aufstiegsträumen und Abstiegskandidaten: Die Zwischenbilanz der Aargauer 1.-Liga-Unihockeyteams Mit Unihockey Mittelland, Baden-Birmenstorf und Team Aarau ist der Kanton Aargau in der 1. Liga gleich dreifach vertreten. Während UM den Qualifikationssieg im Auge hat, kämpfen die anderen Teams um einen Platz in den Playoffs und allenfalls gegen den Abstieg. Michael Höchner Jetzt kommentieren 06.01.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unihockey Mittelland ist in dieser Saison das erfolgreichste Aargauer Team in der 1. Liga. Michael Wyss

Unihockey Mittelland ist derzeit die beste Aargauer Mannschaft. Das Team aus Olten und Zofingen spielt seine bisher stärkste 1.-Liga-Saison seit dem Abstieg aus der NLB im Jahr 2017. Mit 37 Punkten steht Mittelland auf Tabellenrang drei und ist damit bereits so gut wie sicher für die Finalrunde qualifiziert.

Während die Mittelländer in den letzten Jahren jeweils um die Playoff-Plätze kämpfen mussten und bestenfalls im Mittelfeld der Liga klassiert waren, gehören sie in diesem Jahr zur Ligaspitze und dürfen sogar auf den Qualifikationssieg schielen. An erster Position liegt derzeit Unihockey Limmattal. Mittellands Rückstand beträgt momentan vier Punkte. Am 24. Januar steht der Spitzenkampf gegen Limmattal an.

Der Grund für den Aufschwung bei Unihockey Mittelland ist die Professionalisierung der ersten Mannschaft. Massgeblich beteiligt am Umstrukturierungsprozess ist Spielertrainer Samuel Schneiter. Er bringt Erfahrung aus der NLA sowie Schweden mit und ist der Verantwortliche Mann an der Bande wie auch auf dem Spielfeld.

Professionalisierung bei Mittelland

Zusammen mit Sportchef Cyril Müller versucht er den Spagat zwischen Breiten- und Leistungssport zu meistern. Letzterer kommt bei UM immer mehr in den Fokus. Zielorientierte Spieler sollen die Identität dieser Mannschaft auszeichnen. «Im Vergleich zur letzten Saison haben wir einen Cut gemacht. Die Spieler wurden vor die Wahl gestellt, ob sie den Aufwand noch betreiben wollen oder nicht», erklärt Schneiter.

Samuel Schneiter (m.) steht bei UM nicht nur auf dem Feld, sondern auch an der Bande. SZ

Gepaart mit intensiveren Trainingseinheiten und einem dominanten Spielstil, bei welchem die gegnerische Mannschaft stets unter Druckgesetzt wird, ist Unihockey Mittelland in dieser Saison in die Spitzengruppe der 1. Liga aufgestiegen und will sich dort auch behaupten. «Mit unserem Potenzial muss es das Ziel sein, in den nächsten zwei bis drei Jahren den Aufstieg in die NLB zu schaffen», so Schneiter. Nachdem UM in den letzten Jahren aber nie über das Viertelfinale hinauskam, sei das wichtigste vorerst, sich in dieser Saison mindestens für die Halbfinals zu qualifizieren.

Generationenwechsel im Aargauer Osten

Von einem Playoff-Halbfinal können Aarau und Baden-Birmenstorf nur träumen. Beide Teams liegen aktuell unter dem Strich und sehen sich allmählich mit dem Abstiegskampf konfrontiert. Das beste Mittel, um diesem zu entkommen, ist der Sprung in die Playoffs. Das auf Platz zehn liegende Baden-Birmenstorf hat mit vier Punkten Rückstand auf die achtplatzierten Bern Capitals intakte Chancen.

Wie schon im letzten Jahr erlebt das Team von Spielertrainer Martin Egloff eine schwierige Saison, damals ging es etwas überraschend in die Playouts, nachdem man sich selbst weiter oben sah. Eine schmerzhafte Erfahrung für das Team. Bereits vor der Saison war den Verantwortlichen von Baden-Birmenstorf klar, dass man dieses Jahr kleinere Brötchen backen muss.

Bei Unihockey Baden-Birmenstorf wird ein Generationenwechsel angestrebt. Alexander Wagner

Die tiefere Erwartungshaltung hängt damit zusammen, dass der Generationenwechsel im Kader weiter voranschreitet. Was in den letzten Jahren langsam gestartet wurde, nimmt konkrete Formen an. «Der Umbruch und die Integration der eigenen Junioren läuft sehr gut», sagt Trainer Egloff.

Rote Laterne in Aarau

Noch weiter hinten liegt das Tabellenschlusslicht Aarau. Der Aufsteiger konnte in dieser Saison gerade einmal drei Siege einfahren und war bisweilen gegen die Topteams chancenlos. Trotz sechs Punkten Rückstand auf den Vorletzten ist das Team von Michael Hafner alles andere als beunruhigt. Die junge Aarauer Truppe, welche ohne externe Verstärkung auskommen muss, bezahlte in der ersten Saisonhälfte oftmals Lehrgeld und muss daran arbeiten die einzelnen starken Phasen, in welchen man mit dem Gegner mithalten kann, konsequenter durchzuziehen.

Aufsteiger Team Aarau konnte in dieser Saison nicht in jedem Spiel mit dem Gegner mithalten. Alexander Wagner

Hinzu kommt, dass mit Captain Dominic Studer und dem letztjährigen Topskorer Peter Byland zwei wichtige Mannschaftsstützen mehr als die Hälfte der bisherigen Saison verpasst haben. Mittlerweile sind sie wieder fit. Da das rettende Ufer Playoffs in weite fern gerutscht ist, bereitet man sich langsam auf die Playouts vor und das Ziel Klassenerhalt. «Seriöse und saubere Arbeit sowie eine gute Chemie in der Kabine sind unsere Doktrinen», erklärt Trainer Hafner.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen