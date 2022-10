Thailändischer Nati-Spieler Rinefalk startet bei Reinach durch

UHC Lok Reinach «Ich bin mein grösster Feind»: Alexander Rinefalk verzaubert die NLB und nimmt mit Thailand an der WM teil Mehrjährige Erfahrung im schwedischen Spitzenunihockey und drei WM-Teilnahmen machen Alexander Rinefalk zum Hochkaräter im Kader von Lok Reinach. Der Schwedisch-Thailändische Doppelbürger will an der «Heim-WM» Geschichte schreiben – sofern er sich selbst nicht ausbremst. Michael Höchner Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Alexander Rinefalk kam im Sommer zum UHC Lok Reinach. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Als der UHC Lok Reinach im Juli des vergangenen Sommers die Verpflichtung von Alexander Rinefalk bekannt gab, versetzte dass noch kaum jemanden ins Staunen. Betrachtet man den Lebenslauf des 24-jährigen Centers, ändert sich das aber schnell.

Der in Schweden aufgewachsene Thai spielte fünf Jahre lang in den beiden höchsten Ligen Schwedens, gewann Titel mit Thailand und nimmt in wenigen Wochen bereits zum vierten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Äusserst überqualifiziert für einen Spieler der Nationalliga B. Daher passt es auch, dass Rinefalk von seinen Teamkollegen «Superstar» genannt wird.

Rinefalk im Video-Interview über die Anfänge seiner Karriere, Unihockey in Thailand und seine Schwächen. Michael Höchner

Beinahe hätte sein Weg aber nie nach Reinach geführt. Als Kind wollte der polysportive Rinefalk nämlich Eishockey-Profi werden und entschied sich erst mit 15 Jahren dazu, voll auf Unihockey zu setzen. Ausschlaggebend dafür war der bereits grosse Fortschritt im Unihockey. Bereits mit 15 Jahren spielte Rinefalk in der ersten Mannschaft von Tranas in der dritthöchsten Liga, ehe er einige Jahre später nach seinem Studium in der Swedish Super League auflaufen durfte.

Inmitten von Weltstars

Mit dem IBF Örebrö trat er in Schwedens Topliga gegen die besten Spieler der Welt an und sammelte Erfahrungen auf Topniveau. Auch bei Örebrös Abstieg blieb Rinefalk der Mannschaft treu und stürmte folglich in der Allsvenska weiter. «Es war gut für meine Entwicklung. Um besser zu werden, muss man mit den besten Spielern trainieren und sich mit ihnen messen», sagt Rinefalk. Den Wechsel in die zweithöchste Liga der Schweiz empfindet der Thai keineswegs als Abstieg:

«Die NLB ist nahe am Niveau der Allsvenska. Der grösste Unterschied ist vermutlich das Spielsystem. In Schweden wird schneller gespielt und die Leute haben ein anderes Spielverständnis.»

Rinefalk nimmt mit der thailändischen Nationalmannschaft an der WM in der Schweiz teil. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Dass der wirbelige Center den Weg in die Schweiz fand, hat auch mit auch mit ehemaligen Wegbegleitern zu tun. «Einige meiner alten Teamkollegen spielten in Köniz und Winterthur. Von ihnen habe ich nur gutes erzählt bekommen. Ich wollte etwas Neues ausprobieren und im Ausland auf ein Abenteuer gehen», erzählt Rinefalk.

Der Thai macht allerdings auch kein Geheimnis daraus, dass die anstehende Unihockey Weltmeisterschaft in der Schweiz ein Mitargument war für den Wechsel. Damit ist die WM in Zürich und Winterthur auch für den Thai eine Art «Heim-WM».

Aufstieg der Thailändischen Nati

Mit Thailand an die vierte Unihockey-WM zu gehen, kommt einem Märchen gleich. Erst seit einigen Jahren existiert eine thailändische Landesauswahl, die sich zudem extrem schnell entwickelt hat. «Sieben Jahre zuvor waren wir ein unbekanntes und nicht klassiertes Land. Jetzt sind wir die Besten in Asien und Ozeanien», erklärt Rinefalk.

In der Tat ist Thailand mittlerweile Stammgast an Weltmeisterschaften, hat sich das Team doch für die letzten drei Austragungen qualifiziert und ist auch in diesem Jahr mit von der Partie.

Mit Reinach will er den Sprung in die Playoffs schaffen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Nach dem Gewinn des AOFC Cup 2017 (Asienmeisterschaft) und den SEA Games 2019 (Südostasiatische Olympiade) will das Team ein neues Kapitel in seiner noch jungen internationalen Geschichte schreiben. Rinefalk möchte mit Thailand zum ersten Mal die Gruppenphase überstehen und sich für die Ko-Phase qualifizieren.

Mit dabei im Thai-Kader ist auch Rinefalks Vater Urban. Er fungiert als «Team-Official» und kümmert sich um organisatorische Angelegenheiten und das Scouting. Für Alexander Rinefalk ist es eine Bereicherung die Familie im Team zu haben:

«Es ist lustig mit meinem Vater im selben Team zu sein. Wir haben eine grossartige Buddy-Beziehung. Für mich gibt es aber keine Vorteile, im Gegenteil, manchmal ist er kritischer mit mir als mit anderen Spielern.»

Der grösste Feind

Rinefalk ist ein begnadeter Dribbler mit feinen Händen und arbeitet sowohl offensiv wie auch defensiv zuverlässig. Der Center liefert viel, erwartet aber noch mehr von sich selbst. «Ich bin sehr oft unzufrieden mit mir. Innerlich werde ich wütend, zeige dass aber meist nicht auf dem Feld», sagt der 24-Jährige. Doch nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Platz steht sich Rinefalk manchmal selbst im Weg, wie der Stürmer offen erzählt:

«Ich bin ausserhalb des Spielfelds mein grösster Feind. Mein Schlafrhythmus ist nicht gut und ich esse nicht richtig. Schon als Kind konnte ich den ganzen Tag nichts essen, einfach weil ich mich nicht danach gefühlt habe.»

Der Center überzeugt auch mit seinen defensiven Fähigkeiten. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Ein Grund für das Essensproblem ist die mangelnde Freude am Kochen. In der WG mit Teamkollege Marius Pedersen, welcher für die norwegische Nationalmannschaft an der WM teilnimmt, avanciert der Thai aber zum regelmässigen Koch. «Ich koche die ganze Zeit für uns beide, da mein Mitbewohner nie kocht», sagt Rinefalk.

Auch trotz teils fehlender Disziplin neben dem Platz wird Rinefalk dem UHC Lok Reinach auf der Mission Playoff-Qualifikation in der NLB von grossem Wert sein. Dasselbe gilt für die Auftritte im Dress der Thai-Nati an der Unihockey-WM, beginnend mit dem Duell gegen Kanada am 5. November in Zürich.

