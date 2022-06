Team AFV verpasst Quali für den Uefa Region's Cup knapp

Uefa-Regionenpokal Teuer verkauft, aber trotzdem gescheitert: Team AFV verpasst die Quali für den Regionenpokal knapp Bei der Qualifikation für den Uefa Region's Cup gewinnt die Aargauer Auswahl die ersten beiden Partien, verpasst im Entscheidungsspiel jedoch wegen eines Penaltys das Ticket für den Regionenpokal. Trainer Ranko Jakovljevic findet nach dem Turnier kritische Worte. Nik Dömer Jetzt kommentieren 26.06.2022, 17.15 Uhr

Kein Durchkommen: Die Aargauer Auswahl verzweifelt im letzten Spiel an der Genfer Defensive. Gerry Frei

Da steht er nun: Ranko Jakovljevic. Vorerst zum letzten Mal als Trainer auf dem Rasen im Badener Stadion Esp. Nebenbei sitzen die Spieler der Aargauer Auswahl mit enttäuschtem Blick auf dem Kunstrasen. Es sind emotionale Momente, schon wieder hat das Team AFV die Qualifikation für den Uefa Regionenpokal haarscharf verpasst.

Enttäuschung bei den Spielern der Aargauer Auswahl. ndö

Team AFV und Team Genf dominieren

Ein Rückblick: Der Aargauer Fussballverband hatte sich am vergangenen Samstag gemeinsam mit Ranko Jakovljevic Grosses vorgenommen: Mit einem Sieg beim Blitzturnier wollte sich die «Aargauer Nati» das Ticket für den Uefa Region's Cup lösen. Die Gegner hiessen dabei Bern-Jura, Waadt und Genf. Es gab für jedes Team drei Spiele à 45 Minuten.

Die Aargauer starteten erst mit einem umkämpften 2:1-Erfolg gegen das Team Bern-Jura (dank Toren von Joel Brack und Esat Balaj), im Folgespiel gegen das Team Waadt präsentierte sich auch die zweite Garde (Jakovljevic rotierte die Mannschaft fast komplett durch) erfolgreich und gewann dank Treffern von Luca Merendino und Jan Schneider mit 2:0.

Mit viel Selbstvertrauen im Rücken ging es in das letzte und alles entscheidende Finalspiel gegen das Team Genf. Die Ausgangslage war dabei besonders brisant, auch die Genfer hatten sich zuvor mit dem gleichen Torverhältnis zweimal durchgesetzt.

Luca Merendino netzt gegen das Team Waadt ein. Gerry Frei

Ärgerlicher Penalty sorgt für die Entscheidung

Rund 450 Zuschauer waren um 15:30 Uhr im Stadion Esp bereit für ein packendes Endspiel. Die Genfer erwischten den glücklicheren Start und gingen durch einen Penalty in der 9. Minuten in Führung. Christian Chirulli sprang zuvor der Ball unglücklich an die Hand.

Yves Weilenmann musste zuletzt wegen einer Verletzung beim FC Baden pausieren, nun gab er beim Team AFV sein Comeback. Gerry Frei

Anschliessend wirkte das Team von Ranko Jakovljevic platt. Zwar waren die Aargauer das deutlich aktivere Team, doch die Genfer Defensive brachten sie damit nicht in Bedrängnis. Sinnbildlich dafür: Nach 28. Minuten gelang Joel Brack der erste Abschluss aufs Tor, es war ein harmloser Schuss, der dem Torhüter praktisch in die Arme fiel.

Auch die sonst überragenden Akteure Yves Weilenmann und Esat Balaj konnten an diesem harmlosen Auftritt in der Offensive nichts mehr ändern. Es war ihnen im entscheidenden Moment anzumerken, dass sie zuvor sämtliche 90 Spielminuten absolviert hatten. Und so mussten sich die Aargauer schlussendlich nach 45 Minuten mit 0:1 geschlagen geben.

In der Defensive zeigte die Aargauer Auswahl einen stabilen Auftritt, nur gegen Bern musste sie einen Gegentreffer aus dem Spiel hinnehmen. Gerry Frei

«Die Amateur Liga hat falsch kommuniziert»

Damit verpasst das Team AFV die Qualifikation für den Regionenpokal nach 2019 zum zweiten Mal in Folge äusserst knapp im letzten Spiel. Stattdessen reisen die Genfer im September nach Spanien, um dort die Schweiz beim Region's Cup zu vertreten. Die Enttäuschung war dem Team nach dem Schlusspfiff deutlich anzumerken. «Wenn du zweimal gewinnst und den ganz grossen Erfolg riechst, dann ist eine solche Niederlage besonders hart», betonte Dauerläufer Esat Balaj.

Trotz grosser Enttäuschung fand Trainer Ranko Jakovljevic viel Lob für den Auftritt seiner Mannschaft: «Es war eine unglückliche Niederlage, Genf hat wenig fürs Spiel gemacht. Aber schlussendlich dürfen wir stolz auf unsere Leistung sein, wir waren nicht der Favorit bei diesem Turnier und haben uns dennoch teuer verkauft. Wir hatten nicht 14 Spieler aus der 1. Liga im Kader, wie das bei Genf oder Team Waadt der Fall war. Bei uns waren hingegen Spieler bis zur 3. Liga in der Auswahl.»

Gerade im letzten Spiel sei es ein grosser Faktor gewesen, dass die Genfer neun Spieler vom Erstligisten CS Chênois im Kader hatten. Das sorgt bei Jakovljevic auch für Ärger: «Die Amateur Liga hat falsch kommuniziert. Wir wussten nicht, dass wir unbegrenzt Spieler aus der 1. Liga oder der Promotion League ins Kader nehmen dürfen. Bei uns hiess es mal, das dürfe man nicht. Aber anscheinend geht das schon.»

Gut möglich also, dass die Aargauer im nächsten Jahr mit etwas mehr Power aus der 1. Liga und der Promotion League antreten werden. Jakovljevic würde es dabei begrüssen, wenn künftig auch der FC Wohlen seine Spieler freigeben würden, mit Ausnahme von Balaj (spielt inzwischen beim SC Cham) war kein Wohler Akteur anwesend.

