Übernahmegerüchte Was läuft da zwischen dem FC Lugano und einem der Ponte-Brüder? Wir klären auf Der einst aus Italien ins aargauische Windisch ausgewanderte Unternehmer und Anlageberater Antonio Ponte verhandelt im Auftrag von amerikanischen Investoren über einen möglichen Kauf des FC Lugano. Bruder Raimondo steht als Sportchef in den Startlöchern. Ruedi Kuhn 26.04.2021, 22.15 Uhr

Die Fakten: Angelo Renzetti will den FC Lugano verkaufen. Momentan verhandelt der Präsident und Besitzer des Tessiner Super Ligisten mit mehreren Interessenten über den Kaufpreis und die rechtlichen Formalitäten. Der Deal soll in den nächsten Wochen, sicher aber noch vor Ende der Saison 2020/21 über die Bühne gehen und öffentlich gemacht werden.

Ein Interessent ist eine amerikanische Investorengruppe, die ihren Namen zum jetzigen Zeitpunkt noch geheim halten will. Sie ist im Sport und in der Unterhaltung tätig und möchte in Europa Fuss fassen. Antonio Ponte, der ältere Bruder des ­früheren Spitzenfussballers Raimondo Ponte, verhandelt im Namen dieser Gruppe mit Renzetti über die Höhe des Kaufpreises des FC Lugano.

Was ­vergangene Woche der «Blick» schrieb, nämlich dass Ponte selber die Tessiner kaufen will, ist gemäss AZ-Informationen eine Falschmeldung.

Die Betriebskosten sind höher als der Kaufpreis

Antonio Ponte und Renzetti ­haben sich in den vergangenen Wochen mehrmals getroffen. Es gab gute Gespräche, aber zu einem Vertragsabschluss ist es bis zum heutigen Tag noch nicht gekommen. Die Verhandlungen gestalten sich insofern schwierig, als dass es nicht nur um den Kauf des FC Lugano, sondern auch um den Unterhalt des Klubs geht – eine im Endeffekt viel teurere Angelegenheit als «nur» die Aktienübernahme.

Man spricht von einem Projekt von mindestens drei Jahren. «Es geht um den Kauf und die Übernahme des FC Lugano, aber es geht auch um die Aufrechter­haltung und Gewährleistung des Profibetriebs der ersten Mannschaft in den nächsten drei Jahren», sagt Ponte und ergänzt:

«Es ist so oder so ein grosses Projekt, welches genaueste Abklärungen nötig macht. Und in unsicheren Zeiten mit Corona sind solche Projekte und Investitionen natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden.»

Der 70-Jährige ist momentan in einer Prüfungsphase und wird den amerikanischen Investoren baldmöglichst Bericht erstatten. Er hat während dieser Phase auch Kontakt mit Claudius Schäfer, seines Zeichens CEO der Swiss Football League aufgenommen. In diesen Gesprächen ging es einerseits um die sportliche, anderseits um die rechtliche Seite eines möglichen Kaufs des FC Lugano durch ausländische Investoren.

Sein Handwerk lernte er in der Schweiz

Antonio Ponte ist ein Unternehmer, ein Macher, der den Fussball im Blut hat. Er ist am 20. Januar 1951 in Casalnuovo di Napoli geboren. Im Alter von zwölf Jahren kam er mit seinen Eltern und den zwei Brüdern Raimondo und Luigi nach Windisch und lebte während 17 Jahren im Aargau.

Heute wohnt er im zürcherischen Küssnacht und in Siena in Italien. Der Werdegang des italienisch-schweizerischen Doppelbürgers ist speziell und beeindruckend zugleich. Er hat eine Tellerwäscher-Karriere hingelegt. Nach einer Verkäufer-Lehre in der Migros in Windisch liess sich Ponte zum Bankfachmann ausbilden, arbeitete unter anderem für die Schweizerische Bankgesellschaft in Brugg, machte sich später selbstständig und war als Anlageberater für die First City Nationalbank in Zürich und in San Diego tätig. Daher kommen seine Kontakte in die USA.

Klappt der Deal, profitiert wohl auch der Bruder davon

In früheren Jahren machte sich Antonio Ponte als Präsident und Mitinhaber des Fussballklubs Siena und als Präsident und Besitzer des Fussballklubs Carrarese einen Namen. Ob ihm der grosse Deal mit der Vermittlung des Lugano-Verkaufes an die Investorengruppe gelingen wird, ist offen.

Raimondo Ponte, einst beim FC Aarau Sportchef, bald in Lugano?

Sollte es zu einem Vertragsabschluss kommen, käme womöglich sein Bruder Raimondo Ponte ins Spiel. Der frühere GC-Profi, langjährige Schweizer Nationalspieler und ehemalige Trainer und Sportchef des FC Aarau würde in diesem Fall höchstwahrscheinlich das Amt des Sportchefs des FC Lugano übernehmen.