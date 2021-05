Triathlon «Olympia ist jetzt mein grosses Jahreshighlight»: Der Solothurner Triathlet Max Studer qualifiziert sich für Tokio Platz 3 im Team-Relay, Platz 2 im Single-Wettkampf beim Weltcup in Lissabon: Triathlet Max Studer aus Kestenholz qualifiziert sich für die Olympischen Spiele in Tokio. Für das Highlight des Jahres arbeitet der 25-Jährige weiter hart. Silvan Hartmann 24.05.2021, 13.40 Uhr

Der Solothurner Triathlet Max Studer am World Cup in Lissabon. Wouter/Itu / Wouter/ITU

Lange Zeit hatte er auf diesen Moment hingearbeitet, nun ist es Tatsache: Triathlet Max Studer wird an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Um die Qualifikation in trockenen Tüchern zu haben, brauchte es am vergangenen Freitag rund um den Weltcup in Lissabon im Mixed Team-Relay (2 Männer, 2 Frauen) aus 15 Nationen einen Podestplatz.

Und das Team bestehend aus Alissa König, Andrea Salvisberg, Nicola Spirig und Max Studer lieferten ab: Spirig hatte als Führende an Schlussathlet Studer übergeben. Der Kestenholzer wurde auf der Schwimmstrecke von Belgien überholt und verlor den Kampf um Platz zwei auf der Zielgerade gegen Italien, brachte aber den angepeilten Podestplatz dennoch eindrücklich mit über einer Minute Vorsprung auf Norwegen ins Ziel. Mit dem Podestplatz sicherte sich das Schweizer Team das Olympiaticket endgültig. Damit wird Studer und Co. nicht nur im Team Relay auf Medaillenjagd gehen können, sondern mit der Qualifikation ergatterten sie sich für die Olympia-Einzelrennen zugleich je zwei Quotenplätze, sowohl bei den Frauen wie bei den Männern.

Um welche zwei Athletinnen und zwei Athleten es sich handelt, will Swiss Triathlon mit der Teamselektion am 24. Juni bekannt geben. Alles andere als eine Selektion des Solothurners Max Studer wäre als bester Schweizer Athlet nicht nur überraschend, sondern auch unverständlich.

Der Einzelwettkampf am World Cup in Lissabon mit Max Studer auf Platz 2. ITU

Die Leistungskurve zeigt weiter stark nach oben

Mit der Vorfreude auf Olympia startete Max Studer tags darauf im Einzel beim Weltcup – und arbeitete wiederum mit einer ausgezeichneten Leistung tatkräftig an seinem Renommee: Aus 70 startenden Athleten kämpfte Max Studer bis zum Schluss um den Sieg, den sich schliesslich Kristian Blummenfelt für sich holte. Doch mit dem ausgezeichneten Platz zwei deutete Max Studer ein weiteres Mal sein immenses Potenzial an. «Es war ein super Rennen für mich und ein super Start in die Wettkampf-Saison», bilanzierte er zufrieden.

Max Studer klassiert sich aus 70 startenden Athleten auf Platz 2. Wouter/Itu / Wouter/ITU

Nach einem aussergewöhnlichen Fehlstart im Teilnehmerfeld konnte sich Max Studer im Schwimmen in einer Spitzengruppe etablieren. Auf dem Rad stand dann das Taktieren einer Gruppe von nicht weniger als 50 Athleten im Vordergrund, worauf Studer in der Schlussdisziplin als grosses Lauftalent aufs Tempo drückte. Eine Fünfergruppe setzte sich ab, aus welchem der Zweikampf Blummenfelt gegen Studer entsprang, den der erfahrene Norweger für sich entschied.

Auch aus den Wettkampfzeiten lässt sich ein positives Fazit ziehen: Die Rennstrecke absolvierte Studer als Schnellster des gesamten Feldes, im Schwimmen resultierte ein 20. Rang und auf dem Rad klassierte er sich aus dem taktierenden Feld auf Rang 34.

Starker Läufer: Max Studer zieht in der Schlussdisziplin das Tempo an. Wouter/Itu / Wouter/ITU

Studers Leistungskurve zeigt damit weiter stark nach oben. Nach seinem 10. Platz an der WM in Hamburg im vergangenen Jahr, gewann er vor einem Monat als Vorbereitung die Challenge Mogan auf Gran Canaria über die olympische Distanz. Und nun also das grosse Ausrufezeichen in Lissabon über die Standarddistanz (1,5 km Schwimmen, 40km Rad,10km, Laufen).

Aufgrund der Qualifikation für Olympia hat sich Max Studer mit Trainer Brett Sutton gegen eine Teilnahme am Sprint-Wettkampf vom kommenden Wochenende in Arzachena auf Sardinien entschieden.

Stattdessen bereitet er sich in den nächsten zwei Wochen in der Trainingsbasis in St. Moritz auf das WTC-Rennen von Leeds (World Triathlon Championships) vom 6. Juni vor. Wie die weitere Planung aussieht, steht noch offen. Klar ist: Die Konzentration gilt nun den Olympischen Spielen. Studer: «Olympia wird mein grosses Highlight sein in diesem Jahr.»