Tour de France - Silvan Dilliers Video-Tagebuch Teil 23: Ein Hämatom ist kein Grund, zu jammern

Der Aargauer Silvan Dillier bestreitet zum zweiten Mal die Tour de France. Er gibt uns während der dreiwöchigen Rundfahrt mit kleinen Video-Beiträgen einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des wichtigsten Radrennens der Welt. Heute: Nach einer Etappe, in welcher Silvan Dillier lange an der Spitze stand, gabs noch einen Besuch in der Krankenstation.

Marcel Kuchta 17.07.2021, 12.44 Uhr