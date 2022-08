FC Aarau holt Ex-Torjäger Varol Tasar zurück ins Brügglifeld

Top-Transfer Alter Bekannter aus der Barrage-Saison: Der FC Aarau holt Varol Tasar zurück ins Brügglifeld Wenige Tage vor Transferschluss verpflichtet der FCA einen weiteren Akteur für seine Offensive. Mit Varol Tasar kehrt ein Spieler zurück, der die Aarauer vor drei Jahren beinahe zum Aufstieg schoss. Vom FC Luzern wird der 25-Jährige für ein Jahr ausgeliehen – auf eigenen Wunsch. Frederic Härri 26.08.2022, 17.00 Uhr

Im Barrage-Hinspiel von 2019 steuerte Varol Tasar zwei Tore zum 4:0-Sieg gegen Xamax bei. Freshfocus

Bisher lagen die Transfers beim FC Aarau in diesem Sommer im Bereich des Erwartbaren. Begehrte Akteure wie Kevin Spadanuda, Donat Rrudhani, Randy Schneider und Léon Bergsma gingen. Für sie wurde entsprechend Ersatz geholt. Doch am Freitagabend gestaltete sich die jüngste Transfermeldung ein wenig anders. Da übermittelte der Verein eine Nachricht, die aufhorchen liess: Varol Tasar kehrt zurück ins Brügglifeld.

Die lebhaftesten Erinnerungen der Aarauer Fans an den deutsch-türkischen Flügelstürmer dürften aus dem Jahr 2019 stammen, aus der Barrage gegen Neuchâtel Xamax. Tasar, wie er beim 4:0 im Hinspiel in Neuenburg ausgelassen jubelt. Tasar, wie er nach dem Penaltydrama im Rückspiel fassungslos zurückbleibt. Die (unter anderem) beim Team Aargau U21 ausgebildete Offensivkraft war eine der prägenden Figuren jener Saison mit acht Vorlagen, elf Toren und weiteren zwei Treffern in der Barrage.

Mit dem FCA musste Tasar den verpassten Aufstieg verkraften. Marc Schumacher/Freshfocus

Als den Aarauern der Aufstieg verwehrt blieb, zog Tasar weiter und verwirklichte den persönlichen Traum von der Super League an anderen Orten. Nun, rund drei Jahre später, trägt er erneut das Trikot des FCA. Bis zum Ende der laufenden Saison wird der 25-Jährige vom FC Luzern ausgeliehen, vorerst ohne Option auf Verlängerung.

Wechsel in die Türkei ist gescheitert

Über die Jahre riss der Kontakt zwischen Tasar und dem FC Aarau nie ganz ab. Realistisch erschien eine Rückkehr aber erst im Laufe der vergangenen Tage so richtig. Vor wenigen Wochen sollte Tasar eigentlich an den türkischen Verein Girenunspor abgegeben werden. Die Leihe jedoch scheiterte, weil es Girenunspor aus finanziellen Gründen verboten war, Transfers zu tätigen, wie erst im Nachhinein bekannt wurde.

So stand Tasar in Luzern weiter auf der Liste der potenziellen Abgänge – und Aarau wurde zur Option. Wie zu vernehmen ist, soll es Tasars ausdrücklicher Wunsch gewesen sein, wieder beim FCA spielen zu können.

Nach seinem entscheidenden Tor im Cup-Halbfinal 2021 verzichtete Luzern-Spieler Tasar gegen die ehemaligen Aarauer Kollegen auf den Jubel. Martin Meienberger

Beim FC Luzern war Tasar zuletzt nicht mehr zufrieden gewesen. Denn spätestens nachdem Mario Frick im letzten Winter als Luzerner Trainer übernommen hatte, blieb Tasar meist aussen vor. Zwei Jahre zuvor hatte er sich nach einer sehr guten Saison bei Servette dem FC Luzern angeschlossen. Auch in der Innerschweiz lief es anfänglich prächtig: Tasar reüssierte in ungewohnter Rolle als Joker, regelmässig gab er den Spielentscheider.

Doch in der vergangenen Saison wurden die Einsatzminuten und auch die Tore weniger. In dieser Spielzeit kam Tasar noch zu drei Einsätzen in der Liga. Beim 1:4 in St. Gallen spielte er jüngst noch über 33 Minuten. Doch bereits beim Cupspiel in Schötz stand er nicht mal mehr im Kader.

Verlässt Almeida den FC Aarau?

Der Transfer nach Aarau kommt einigermassen überraschend, da die FCA-Offensive schon über ausreichende Tiefe verfügt. Im Grunde herrscht ein Überangebot: Acht offensiv ausgerichtete Spieler konkurrieren um vier Angriffspositionen. Mit Tasar kommt nicht nur ein neunter Spieler dazu, sondern auch einer, der den Anspruch hat, früher oder später zur Stammformation zu zählen.

Mickaël Almeida wünscht sich mehr als nur eine Jokerrolle. Marc Schumacher / freshfocus

Dass ein Spieler den FC Aarau bis zum Transferschluss am kommenden Mittwoch verlassen wird, ist nicht auszuschliessen. Am wahrscheinlichsten scheint ein Abgang von Mickaël Almeida. Der Stürmer kommt nach einem Formtief in der vergangenen Saison über Kurzeinsätze zurzeit nicht heraus und möchte sich umorientieren. Die Leihe des vielseitig einsetzbaren Tasars kann daher als vorsorglicher Zuzug verstanden werden: Sollte Almeida in der kommenden Woche gehen, haben die Aarauer schon Ersatz parat.

Am Samstag, im Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy (ab 18 Uhr im AZ-Liveticker), werden die Aarauer Fans ihrem Rückkehrer indes noch nicht zujubeln können. Eine entsprechende Spielberechtigung steht noch aus.