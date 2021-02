Tokio 2021 Einfach nicht verrückt machen lassen: Wie die Aargauer Olympia-Kandidaten mit der Coronaunsicherheit umgehen Judoka Ciril Grossklaus, Karateka Elena Quirici und Schwimmer Yannick Käser gehören zu den Aargauer Sportlern, die sich auf eine Olympia-Teilnahme in Tokio Hoffnungen machen können. Corona macht die ganze Situation jedoch komplett unberechenbar. Wie geht man als Spitzensportler mit der Ungewissheit um? Marcel Kuchta 09.02.2021, 05.00 Uhr

Elena Quirici, Yannick Käser, Oliver Hegi und Ciril Grossklaus wollen an den Olympischen Spielen brillieren. key/san/sbi

Die Kunstturner Oliver Hegi (Schafisheim) und Christian Baumann (Leutwil) haben es gut. Sie wissen, dass sie sich für die Olympischen Sommerspiele in Tokio bereits qualifiziert haben. Sie können versuchen, sich angesichts der speziellen Umstände so gut wie möglich auf den Grossanlass vorzubereiten. Hegi tut das grossmehrheitlich auf eigene Faust im Aargauer Turnzentrum in Niederlenz. Baumann zusammen mit dem Nationalkader in Magglingen.

Oliver Hegi bereitet sich in Niederlenz auf seine Olympia-Teilnahme vor. Alexander Wagner

Die bereits Qualifizierten fürchten höchstens die Olympia-Absage

Ihre einzige Sorge ist, dass die Pandemie möglicherweise auch dieses Jahr dem Monster-Sportevent in der japanischen Metropole einen Strich durch die Rechnung macht und es somit zu einer neuerlichen Absage kommt - so wie es gerüchteweise immer mal wieder zu hören ist. Das wäre dann der Worst Case für alle Athleten, die teilweise seit Jahren auf die Erfüllung ihres grossen Traums, der Olympia-Teilnahme, hinarbeiten. So wie etwa Elena Quirici, die Karateka aus Schinznach-Dorf.

Für sie waren die letzten Monate doppelt bitter. Erst galt es, die Verschiebung der Spiele um ein Jahr zu verkraften. Dann kam bei ihr noch der Umstand dazu, dass bei der Olympia-Quali die Karten neu gemischt wurden und sie, die ihr Tokio-Ticket bereits auf sicher hatte, plötzlich damit konfrontiert wurde, den ganzen Qualifikationsprozess noch einmal durchlaufen zu müssen.

Aber eben: Das mit der Qualifikation ist in Coronazeiten so eine Sache. Oft weiss man lange nicht, welche Wettkämpfe überhaupt stattfinden werden. Und ebenso wenig weiss man, was ist, wenn die geplanten Quali-Anlässe abgesagt werden und neue Kriterien gelten. Wie geht man mit dieser Planungs-Unsicherheit und generell mit der Ungewissheit um?

Elena Quirici und der Selbstschutz

Bei Elena Quirici sind drei für die Olympia-Teilnahme relevante Turniere auf dem Programm gestanden. Das Erste, welches im Februar stattgefunden hätte, wurde bereits abgesagt. Was im Falle weiterer Absagen passieren würde, weiss Quirici nicht. Auch deshalb schützt sie sich selbst, indem sie alles, was sie nicht beeinflussen kann, ausklammert:

«Ich trainiere einfach so und stelle mich auch mental darauf ein, dass alles wie geplant läuft. Ich versuche, mich abzugrenzen von den ganzen Spekulationen, was jetzt stattfinden könnte und was nicht. Man darf sich nicht verrückt machen lassen.»

Die Aargauer Olympiahoffnungen Elena Quirici (Karate) und Ciril Grossklaus (Judo).

Sandra Ardizzone

Ähnlich tönt es bei Judoka Ciril Grossklaus (Windisch). Er sagt: «Inzwischen gehe ich das Ganze gelassen an. Ich kann es nicht ändern und nehme es, wie es kommt.» Bei den Judo-Kämpfern stehen inklusive EM und WM immerhin noch sechs Quali-Turniere auf dem Programm. Grossklaus: «Wenn eines von denen ausfällt, dann hat man wohl einfach eine Chance weniger.» Aber immerhin hat man noch welche.

Weniger kompliziert ist es bei Schwimmer Yannick Käser (Mumpf). Der 28-Jährige hat lediglich zwei Quali-Wettkämpfe, die für ihn von Bedeutung sind. Mitte April findet die Langbahn-Schweizer-Meisterschaft in Uster statt. Ende Mai dann die Europameisterschaften in Budapest. Diese beiden Events sollen gemäss dem Fricktaler auf jeden Fall durchgeführt werden. Auch deshalb sieht er die Gesamtsituation recht unaufgeregt: «Ich mache das, was für mich möglich ist und versuche, für jede Situation gewappnet zu sein. Wichtig ist, dass man im Training immer dran bleibt, egal, was passiert.»

Immer fokussiert bleiben: Yannick Käser. Patrick B. Kraemer / EPA

Wenn der Olympia-Zug definitiv abgefahren ist

Aline Seitz.

Severin Bigler

Solche Sorgen hätte die Radfahrerin Aline Seitz liebend gerne. Doch die Buchserin weiss, dass für sie der Olympia-Zug definitiv abgefahren ist. Während bei den Karatekas die Karten nach der Tokio-Verschiebung neu gemischt wurden, fror der Internationale Radsportverband UCI die Resultate im letzten Jahr ein. Unmittelbar vor dem grossen Ausbruch der Coronapandemie war noch die Bahn-WM in Berlin über die Bühne gegangen. Dort musste Seitz krankheitshalber passen, die Schweiz verpasste den erhofften Quotenplatz. Und daran wird sich nichts ändern. Seitz: «Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen.»