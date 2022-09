Ehemaliger FCA-Spieler Nicolas Schindelholz stirbt 34-jährig

Nicolas Schindelholz ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Marc Schumacher / freshfocus

Todesfall «Verlieren grossartigen Menschen»: Ehemaliger FCA-Spieler Nicolas Schindelholz ist an Krebs gestorben Nicolas Schindelholz, der zwischen 2018 und 2020 für den FC Aarau spielte, ist am Sonntag im Alter von 34 Jahren einer Lungenkrebserkrankung erlegen. Frederic Härri Aktualisiert 18.09.2022, 20.54 Uhr

Am Rande ihrer 1:3-Niederlage gegen den FC Basel in der zweiten Runde des Schweizer Cups erfahren die Aarauer Spieler von einer traurigen Nachricht. Nicolas Schindelholz, ihr ehemaliger Teamkollege, hat den Kampf gegen Krebs verloren. Am Sonntag ist er im Alter von 34 Jahren verstorben.

Im Spätsommer 2020 wurde publik, dass Schindelholz an Lungenkrebs erkrankt war. Was zunächst eine verschleppte Lungenentzündung zu sein schien, erwies sich als schwerwiegende Erkrankung. Zum Zeitpunkt der Diagnose befand sich der Krebs bereits in fortgeschrittenem Stadium. Hernach zog sich Schindelholz aus der Öffentlichkeit zurück. In Aarau hatte der Verteidiger noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/2021. Im Rahmen eines Heimspiels gegen Stade Lausanne-Ouchy wurde er im August 2021 als Spieler des FC Aarau (neben Miguel Peralta und Elsad Zverotic) offiziell verabschiedet.

«Verlieren einen grossartigen Menschen»

Schindelholz stand zwischen 2018 und 2020 für den FC Aarau auf dem Platz und absolvierte 37 Challenge-League-Partien. Mit der Mannschaft erlebte er 2019 etwa die Barrage gegen Xamax, in der Aarau nur knapp am Aufstieg scheiterte. Vor seiner Zeit in Aarau hatte er in der Super League für Luzern und Thun gespielt. Die fussballerische Ausbildung absolvierte der im basel-landschaftlichen Binningen geborene Schindelholz beim FC Basel, für den er allerdings nie in der höchsten Schweizer Spielklasse auflief.

Philipp Bonorand, der Präsident des FC Aarau, sagt:

«Wir alle beim FC Aarau sind sehr traurig und in Gedanken bei der Familie von Nicolas Schindelholz. Wir verlieren mit ihm nicht nur einen guten ehemaligen Spieler, sondern vor allem einen grossartigen Menschen. Der Fussball wird in solchen Momenten zu einer unwichtigen Nebensache.»

Die FCA-Spieler wurden nach Entscheidung der Klubführung am Sonntag erst nach dem Cupspiel gegen Basel über den Tod von Schindelholz informiert. Einige Spieler im aktuellen FCA-Team hatten noch gemeinsam mit Schindelholz gespielt.