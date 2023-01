FC Aarau: Niederlage im ersten Testspiel in der Südtürkei

FC Aarau Erste Eindrücke aus Belek: Viel türkische Sonne, viel Trainingsschweiss und eine Niederlage im ersten Testspiel Seit letztem Mittwoch weilt der FC Aarau im Trainingslager in Belek in der Südtürkei. Hotel und Trainingsinfrastruktur lassen im Epizentrum der europäischen Fussball-Vorbereitungsphase keine Wünsche offen. Im Test gegen Chindia Targoviste aus Rumänien setzt es trotzdem eine unnötige 1:2-Niederlage ab. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 08.01.2023, 19.21 Uhr

Jan Kronig und Allen Njie im Testspiel des FC Aarau gegen Chindia Targoviste. Cristian Preda

«Der Ort (Belek) selbst lag inmitten von Pinienwäldern, die aber für Hotelneubauten und Golfplätze gerodet wurden.» So steht es auf Wikipedia. Nur: Der Beschreib von Belek ist unvollständig. Denn neben den unzähligen All-Inclusive-Hotels am Meer und den Golfanlagen dahinter bietet Belek noch etwas anderes so weit das Auge reicht. Fussballplätze. «Jedes Jahr gibt es wieder einige Anlagen mehr», sagt Petar Alexandrov. Er weilt als Mitglied des Trainer-Staffs seit letztem Mittwoch mit dem FC Aarau in Belek. Alexandrov muss es wissen. Er kommt seit 20 Jahren regelmässig im Januar an die türkische Riviera.

Wie der FC Aarau bereiten sich derzeit auch der FC Zürich und der FC Schaffhausen in Belek auf die Rückrunde vor. In einer Woche reist auch der FC Vaduz an. Es sind Klubs aus ganz Europa hier. Neben den Aarauern logieren in diesen Tagen auch der FK Aktobe aus Kasachstan sowie der frühere Meistercupsieger Roter Stern Belgrad im «Calista Luxury Resort».

Das Hotel mit seinen 600 Zimmern war über das Wochenende gut gefüllt, weil die orthodoxen Christen am Samstag ihre Weihnachten feierten. Viele Russen oder Menschen aus anderen, früheren Sowjetrepubliken sind für ein paar Tage angereist. Ansonsten ist der Januar in der Südtürkei sogenannte Tiefsaison. Das heisst: Die Hotels sind nur zu 40 bis 50 Prozent ausgelastet. Zum Glück haben die Türken Ende der Neunzigerjahre das Geschäft mit den Fussball-Trainingslagern entdeckt. Es wäre in diesem Monat sonst ziemlich trist hier.

Einige Klubs bringen sogar eine Hundertschaft an Fans mit. Ein Steinwurf entfernt von den Trainingsplätzen des FC Aarau im «Calista Sports Center» bereitet sich der Bundesligist Schalke auf die zweite Saisonhälfte vor. Wenn die «Knappen» zum Training auflaufen, ist auf der staubigen Strasse dorthin eine regelrechte, blauweisse Prozession zu beobachten.

Apropos «Calista Sports Center»: Dieses gehört, der Name verrät es, zum «Calista Luxury Resort», liegt aber rund sieben Kilometer im Landesinnern. Hier fehlt es dem FC Aarau an nichts. Die Anlage mit fünf Rasenplätzen, zwei kleinen Tribünen und einem luxuriös ausgestatteten Garderobentrakt ist hochmodern. «In der Umkleidekabine gibt es mehr Toiletten als im ganzen Brügglifeld», frotzelt einer.

Training des FC Aarau unter türkischer Sonne. Stefan Wyss

Und FCA-Präsident Philipp Bonorand träumt in der Südtürkei nicht mehr nur von einem neuen Stadion in Aarau. «Eine solche Anlage wäre für uns ideal. Die Garderoben zwischen zwei Trainingsplätzen, dazu eine kleine Tribüne für die Spiele unserer Frauen-Mannschaft. Das wäre doch eine Idee für den Schachen», sagt er.

Das «Calista Sports Center»: für zehn Tage die Trainings-Heimat des FC Aarau. (Belek, 08.01.2023) Stefan Wyss

Sechs Einheiten hat der FC Aarau bis und mit Sonntag hier absolviert. Die Beteiligten sprechen von intensiven Trainings. «Die Mannschaft hat meine Ideen gut angenommen und umgesetzt», so Trainer Boris Smiljanic. Im Testspiel am frühen Sonntagabend gegen Chindia Targoviste, den phasenweise rüde einsteigenden Zwölften der rumänischen Top-Liga, ist davon in Ansätzen etwas zu sehen.

Der Ball zirkulierte phasenweise gut in den Reihen der Aarauer, vor allem nach der Pause, nach neun Wechseln und dem Eintritt der Stammspieler Nikola Gjorgjev und Valon Fazliu. Die taktische Struktur stimmte einigermassen im System mit einem Zweimannsturm und einem Mittelfeld in der Raute-Anordnung.

Einige Experimente

Am Ende aber verlor Aarau trotzdem unnötig 1:2, weil der Schiedsrichter kurz vor der Pause einen strengen Penalty gegen Allen Njie pfiff, und die Rumänen nach einem Corner und zehn Minuten nach Fazlius Ausgleich zum Siegtor kamen. Und auch, weil die Aarauer in der ersten Halbzeit zwei grosse Chancen durch Milot Avdyli und Varol Tasar nicht nutzten.

Telegramm Aarau - Chindia Targoviste 1:2 (0:1) Belek. - 50 Zuschauer. - Tore: 38. Cooper (Foulpenalty) 0:1. 67. Fazliu 1:1. 77. Orozco 1:2.



Aarau (1. Halbzeit): Hübel; Wetz, Cvetkovic, Kronig, Njie; Krasniqi, Jäckle, da Silva; Avdyli; Vladi, Tasar.



Aarau (2. Halbzeit): Hübel; Qollaku, Thaler, Kessler, Conus; Gjorgjev, Schwegler, da Silva (70. Njie); Fazliu; Hunziker, Almeida.



Bemerkung: Aarau ohne Candé, Neuenschwander (beide krank), Bunjaku, Eberhard, Gashi (alle verletzt) und Enzler (nicht eingesetzt).

Im ersten Testspiel nach der Winterpause experimentierte Smiljanic auf einzelnen Positionen. So setzte er den Mittelfeldspieler Njie als linken Aussenverteidiger ein, weil er ihn «eher auf der Seite als auf der Halbposition» sieht. Smiljanic war mit dem Experiment zufrieden, genauso wie er Gefallen fand am Auftritt von Flügel Avdyli auf der Position hinter den Spitzen und an der Leistung von Stürmer Nuno da Silva im Mittelfeld.

Zweites Testspiel am nächsten Freitag

Smiljanic ist also durchaus gewillt, gewisse Muster aufzubrechen. Wie weit er gehen kann, seine Mannschaft sich umbauen lässt, wird sich am kommenden Freitag, einen Tag vor der Rückkehr in die Schweiz, im zweiten Test unter türkischer Sonne zeigen. Dannzumal trifft Aarau auf Turan-Tovuz aus Aserbaidschan.

Vorerst aber dürfen die Spieler am Montag nach der intensiven und schweisstreibenden ersten Vorbereitungsphase einen freien Tag geniessen. Auf dem Programm steht ein Bummel durch die Millionenstadt Antalya, ein Besuch des Basars inklusive. Denn bevor man es vergisst: Die Südtürkei hat dann nämlich doch nicht nur Luxushotels, Golfplätze und Fussball-Trainingsanlagen zu bieten.

