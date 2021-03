Tennis Viele Favoritensiege und eine Überraschung an den Aargauischen Juniorenmeisterschaften Am Sonntag sind die Aargauischen Juniorenmeisterschaften im Sportcenter Baregg zu Ende gegangen. Das Turnier wurde wegen Corona unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen – weder Trainer, noch Eltern waren als Zuschauer in der Halle erlaubt. Fabio Baranzini 14.03.2021, 18.14 Uhr

Aargauische Juniorenmeisterschaften 2021: Janis Simmen gewinnt in der Kategorie U16. Bild: Fabio Baranzini

Das sportliche Highlight dieser kantonalen Meisterschaften des Tennis Nachwuchses war unbestritten das Finalduell in der Kategorie U16 zwischen Janis Simmen (N4, 115, TC Lenzburg) und Philip Orloff (R1, TC Zofingen). Die beiden bestklassierten Spieler dieser Meisterschaften trainieren miteinander in Zofingen und haben sich am Sonntagmorgen vor den Halbfinalpartien noch gemeinsam eingeschlagen.