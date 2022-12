Stefanie Vögele im Rücktritts-Interview «Habe fürs Tennis gelebt»

Tennis Stefanie Vögele im Rücktritts-Interview: «Meine Gedanken waren immer beim Tennis – ich habe dafür gelebt» 15 Jahre gehörte Stefanie Vögele aus Leuggern AG zu den 200 besten Tennisspielerinnen der Welt. Nun hat sie im Alter von 32 Jahren ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt gegeben. Im grossen Interview blickt sie zurück auf 17 Jahre Profitennis, spricht über das Leben aus den Koffern, Wertschätzung, Geld und ihre nächsten Herausforderungen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.03 Uhr

Vom einen grossen Lebensabschnitt zum nächsten: Stefanie Vögele beendet nach über 17 Jahren auf der Tour ihre Karriere und erwartet im kommenden März ein Mädchen: «Ich freue mich sehr.» Sandra Ardizzone (Leuggern, 30. November 2022)

Sie haben vor fünf Wochen via Instagram Ihren Rücktritt bekannt gegeben. War das Verkünden dieses grossen Schrittes eine Befreiung oder hat es auch wehgetan?

Stefanie Vögele: Es war zum Schluss eher eine Befreiung, weil der Rücktritt schon eine Weile lang präsent war. Ich hatte zunächst trotzdem noch weiter gespielt, obwohl es für mich nicht mehr hundert Prozent gestimmt hat. Dass ich es öffentlich machte, war für mich dann so etwas wie ein guter Abschluss.

Seit wann haben Sie sich damit auseinandergesetzt? War es ein Prozess oder hatten Sie einen Tag, an dem Sie sagten: So, das wars.

Einen solchen Tag gab es nie, es war schon ein längerer Prozess. Es wurde vor allem körperlich ermüdend. Aufgrund meiner Corona-Infektion wurde mein Asthma wieder schlimmer, ich konnte nicht mehr so gut atmen auf dem Platz, dadurch fiel auch die Erholungszeit viel länger aus. Das habe ich im vergangenen Jahr sehr stark gespürt, ich wollte lange nicht zu viel hineininterpretieren und hoffte, dass es wieder besser wird.

Das war nicht der Fall?

Es wurde in diesem Jahr viel besser, aber halt doch nicht so wie erwünscht, um sagen zu können: Komm, wir investieren noch einmal alles und holen alles aus mir heraus. Ich habe auch gemerkt, dass ich trotz unglaublich intensivem Training nicht mehr so viele Fortschritte erzielte, wie ich mir erwünscht hätte.

Wegen des Alters?

Es war mir sicher bewusst, dass es mit dem Alter nicht einfacher werden würde. Ich weiss nicht, ob ich die Kraft noch gehabt hätte, mich noch einmal von unten hochzukämpfen. Die ersten paar Monate dieses Jahres hatte ich eigentlich noch gut gespielt, aber mit der Heuschnupfen-Zeit und meinem Asthma hatte ich wieder Rückschläge erlitten, es erging mir deshalb auf dem Platz schlechter. Unter diesen Umständen musste ich einsehen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Wenn ich mehr mit meinem Körper beschäftigt bin, als mit meinem Spiel, dann macht es nicht mehr so viel Spass – und der war mir immer wichtig.

Sie haben sich in Ihrem Rücktritts-Post auf Instagram beim Tennissport bedankt, dass Sie Ihren Traum leben durften. Würden Sie rückblickend wieder Tennisprofi werden wollen?

Ja, sicher. Es war nicht immer einfach, aber die schönen Sachen überwiegen. Es hat sich gelohnt, alles zu geben. Es hat mir immer viel Spass gemacht. Es ist auch verrückt, dass ich eigentlich per Zufall zum Tennis fand. Ich habe als Juniorin gemerkt, dass ich talentiert bin. Ich war früh gut und wurde immer besser. Ich bin dankbar, dass ich dann so lange auf der Tour spielen konnte. Ich habe viele Erfahrungen gemacht, es hat mich viel gelehrt. Ich konnte mein Leben selbst bestimmen, ich konnte für mich entscheiden, was ich machen möchte. Und auch das Reisen hat mir viel Freude bereitet. Ich würde es sofort wieder tun.

Sie fanden im Alter von vier Jahren zum Tennis. Erinnern Sie sich an Ihre Anfänge?

Es war ein grosser Zufall. Als ich geboren wurde, zügelten meine Eltern nach Leuggern. Sie fingen an, Tennis zu spielen, weil es nebenan Plätze hatte. Und so ging ich auch auf den Platz und begann zu spielen. Es hat mir so viel Freude gemacht, dass ich weiter gemacht habe. Meine Eltern haben mich dann immer unterstützt, haben mich an viele Orte gefahren und viel Zeit investiert.

Sie sind sehr schnell sehr gut geworden. Mit 14 Jahren gaben Sie Ihr WTA-Debüt und setzten voll auf das Tennis. Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierten Sie keine weitere Ausbildung. War für Sie stets klar, dass Sie es auf die Profitour schaffen würden?

Nein, überhaupt nicht. Eine Garantie hat man nie, es kann sehr viel passieren in einer Karriere. Wir hatten damals den Entscheid getroffen, dass ich es nach der obligatorischen Schulzeit in Biel für einige Jahre als Profi versuchen kann. Ich hatte dann das Glück, dass ich es schnell unter die Top 200 geschafft hatte. Es hätte sicher anders ausgesehen, wenn ich ein paar Jahre herumgetingelt wäre und keine Fortschritte erzielt hätte. Dann wären wir wohl vor weiteren Entscheiden gestanden, aber das war zum Glück nicht der Fall.

Was machte das Leben auf der Tour so spannend?

Es war immer etwas los, es war sehr abwechslungsreich. Ich war voll in diesem Tennisleben, ich habe dafür gelebt. Meine Gedanken waren auf der Tour immer beim Tennis: Wie werde ich besser? Was habe ich nun nicht gut gemacht? Auf was müsste ich mehr achten? Der Fokus während der Karriere war schon sehr stark auf dem Tennis, aber ich wollte das auch. Es machte mich glücklich.

Tennis ist ein Einzelsport, in dem Sie viel unterwegs sind. Fühlten Sie sich manchmal auch einsam?

Eigentlich nicht. Ich war auf dem Platz gerne für mich. Ich war gerne verantwortlich für meine Leistungen. Ich schätzte es, dass ich selber dafür verantwortlich war und ich es auch selber steuern konnte.

Und neben dem Platz?

Da gab es sicher Momente, in denen ich dachte: Das würde ich jetzt gerne mit meiner Familie oder Freunden erleben. Aber von diesen Momenten gab es nicht sehr viele.

Stefanie Vögele im Sportcenter Leuggern, wo alles begann und es nun auch weitergehen soll. Sandra Ardizzone

Man reist als Tennisprofi sehr viel herum. Haben Sie das Reisen geschätzt oder wurde es auch sehr ermüdend?

Ich habe es viele Jahre extrem gerne gemacht. Aber zuletzt habe ich gemerkt, dass es mich müde macht und es ging mir ehrlich gesagt auch etwas auf die Nerven. Das ist sicher auch ein Aspekt, der dazu beigetragen hat, dass ich nicht mehr bereit dazu war, alles auf mich zu nehmen. Das Reisen ist ja nicht nur das Fliegen selbst, es ist auch der Jetlag, die Flughäfen, all die Dokumente, die man immer wieder brauchte und in der Coronazeit auch die Masken im Flieger. Man machte sich in den vergangenen Jahren an Flughäfen und in Fliegern schon seine Gedanken, wo man sich überall anstecken könnte.

Sie erkrankten selbst an Corona.

Der Verlauf an sich war mild. Aber die Erholung danach zog sich sehr in die Länge. Auch koordinativ hatte ich plötzlich Mühe, sodass ich mich teilweise fragte, was ich hier für Schritte mache – als müsste ich etwas neu lernen. Dann hatte ich manchmal geschwollene Beine nach Spielen oder ich erholte mich kaum mehr. Es war komisch.

Wie gingen Sie grundsätzlich mit Verletzungen um?

Ich blieb davon zum Glück etwas verschont. Eine Handgelenkverletzung im Jahr 2017, als ich einige Monate nicht spielen konnte, war die einzige schwerwiegendere Verletzung. Manchmal hatte ich noch Leisten- und Adduktorenprobleme, aber sonst hatte ich diesbezüglich grosses Glück.

Sie standen 2018 in Acapulco im Final. War das Ihr persönliches Karriere-Highlight?

Der Final in Acapulco gehört sicher dazu, aber auch die vielen Halbfinals auf der WTA-Tour. Und vielleicht der Moment, als ich mich mit 18 Jahren erstmals für das Hauptfeld meines Lieblingsturniers, die US Open, qualifizierte. Dann zählen auch die vielen Fed-Cup-Begegnungen zu meinen Highlights dazu. Aber es ist schwierig, etwas herauszupicken. Für mich war es eher das Gesamtbild, das zählt: Die ganze Karriere war ein Highlight.

An den Fed-Cup-Begegnungen nahmen Sie immer gerne teil.

Es waren die einzigen Wochen im Jahr, die man als Team verbracht hatte. Und auch neben dem Platz machte es in diesen Wochen immer sehr viel Spass, wir hatten es immer gut miteinander, es war lustig. Das bleibt für immer, dass wir zusammen lachen konnten.

Ihr Lieblingsturnier waren die US Open. Was machte es so speziell?

Es findet in New York statt, in der Stadt, die niemals schläft. Man konnte rausgehen und etwas unternehmen. Wir hatten die Unterkunft immer in der Stadt, man fuhr zwar immer etwas länger auf die Anlage, dafür konnten wir nebst dem Tennis viel profitieren und neben dem Turnier die Stadt geniessen.

Fanden Sie grundsätzlich die Zeit dazu, auch mal Touristin zu sein?

Nicht wirklich. Rückblickend denke ich, hätte ich an den Turnieren manchmal mehr Ausflüge unternehmen sollen. Andererseits ist man wegen des Tennis vor Ort und konzentriert sich darauf. Da fehlte mir oftmals auch die Energie, etwas zu unternehmen.

Sie würden also nicht sagen, Sie hätten die Welt gesehen?

Nein (lacht). Ich war sicher an vielen Orten, aber viel gesehen habe ich dabei nie. Man hält sich schon eher auf Tennisplätzen und in Hotels auf.

Wir sind hier im Sportcenter Leuggern. Sie sind nebenan aufgewachsen. Was bedeutet Ihnen dieser Ort?

Mega viel. Ich habe hier angefangen, Tennis zu spielen. Es war immer auch eine Zwischenstation meiner Trainings, zum Teil war es auch meine feste Trainingsbasis. Manchmal kam ich auch nur tageweise zurück, aber ich fühlte mich immer wohl, es war so etwas wie ein Zuhause. Ich werde hier immer mit offenen Armen empfangen.

Sie haben im Jahr 2013 mit Position 42 Ihre beste Platzierung erreicht. Waren Sie rückblickend dann auch wirklich am besten?

Das ist schwierig zu sagen. Ich fühlte mich sicher wohl zu dieser Zeit, ich glaube aber nicht, dass ich damals am stärksten war, es hat einfach alles Drumherum auch gestimmt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich auch danach noch spielerisch weiterentwickelt habe.

Danach fielen Sie aus den Top 100.

Im Jahr darauf starb mein Vater, das war eine besonders schwierige Zeit für mich, in der ich mich kaum auf das Tennis konzentrieren konnte. Nach der Handgelenkverletzung kämpfte ich mich 2018 in die Top 100 zurück. Es war immer ein bisschen ein Auf und Ab, ich kämpfte mich gleichwohl immer wieder nach oben.

Sie waren in Ihrer Karriere mehrheitlich in einem schwierigen Ranking zwischen Position 100 und 150 klassiert, weshalb Sie nie die Sicherheit hatten, im Hauptfeld der vier Grand Slams zu stehen. War das belastend?

Die Grand Slams sind das grosse Ziel jedes Tennisspielers. Nicht nur sportlich, es gibt mit den entsprechenden Einnahmen auch finanziell eine gute Basis, das Jahr zu bestreiten und die finanziellen Ausgaben decken zu können. Kommt man vier Mal ins Hauptfeld, kann man auch ein gutes Team bezahlen, das dir hilft. Weil das so viele Spieler erreichen wollen, ist eine Teilnahme nicht selbstverständlich. Für diese vier Grand-Slam-Teilnahmen spielt man auch die restlichen Turniere. Finanziell verdient man dort nicht sehr viel, aber es ist wichtig, dort die Punkte zu holen, damit man dann im Ranking für die Grand Slams gut dasteht.

Sie mussten immer kämpfen, dass Sie an den vier grossen Turnieren spielen konnten. War das auch in finanzieller Hinsicht eine Belastung?

Ich versuchte immer, alles sportlich zu sehen. Ich war immer am besten, wenn ich es locker nehmen konnte, mich aufs Tennis konzentrieren konnte und Spass am Spielen hatte. Wenn ich die Ruhe hatte und das Drumherum mich nicht zu kümmern brauchte, zeigte ich die besten Leistungen. Aber ja klar, man muss die Kosten decken, es ist für Tennisspieler sicher nicht immer einfach, das ausblenden zu können.

Die WTA weist bei Ihnen ein eingespieltes Preisgeld von etwas mehr als drei Millionen Dollar aus. Davon fliessen noch Steuern weg, Sie bezahlen die Löhne des Teams, es fallen immense Reisekosten an. Denken Sie, Sie konnten das, was in Sie investiert wurde, wieder herausspielen?

Ich denke schon. Zunächst hatten meine Eltern mich unterstützt, danach zu einem grossen Teil Swiss Tennis, worauf ich alles selber zahlen musste. Es bleibt viel hängen bei Steuern und Ausgaben, gleichwohl konnte ich mir etwas ansparen, was ich sehr schätze. Und dabei konnte ich das machen, was ich am liebsten tue. Und dann hat es sich auch finanziell noch ein bisschen gelohnt. Das ist doppelt schön.

Stefanie Vögele: «Ich muss etwa sechs Jahre alt gewesen sein. Ich war mit meinen Eltern in Zermatt in den Ferien und spielte vor dieser unglaublichen Kulisse, traumhaft! Ich finde das Bild köstlich: Ich als kleiner Knirps mit diesem grossen Schläger, wahrscheinlich reichte meine Hand kaum um den Griff herum.» Zvg / zvg «Ich war 13 Jahre alt, das war an einem der bedeutendsten Nachwuchs-Turniere in Frankreich. Ich habe schöne Erinnerungen an die Juniorinnenzeit, die schnell vorüber war. Mit sechzehn spielte ich bereits die Qualifikation zu den Grand Slams.» Zvg / zvg «Die US Open waren mein Lieblingsturnier. Ich war immer gerne in New York, auch weil man dort so viel unternehmen kann.» Zvg / zvg «Da war ich als Juniorin mit meinem Vater an einem Turnier. Die Eltern sind ein grosser Teil einer Karriere, ohne ihre Unterstützung geht es nicht. Ich verdanke ihnen sehr viel und bin dankbar, dass sie mir das alles ermöglicht hatten.» Zvg / zvg «Das war ein Konditionstraining in meiner Trainingsbasis in Prag, in welcher ich lange Zeit war. Diese Trainings mussten halt auch sein, damit ich eine gute Fitness-Basis hatte, um auf der Tour zu spielen. Meine Ausdauer war zum Beispiel immer gut, ich brauchte jeweils mehr Schnelligkeit- und Krafttrainings. Wenn ich diese Trainings mit jemandem zusammen absolvieren konnte, dann tat ich es eigentlich noch gerne.»

Sie waren fast 18 Jahre lang Profi – eine unglaublich lange Zeit. Woher hatten Sie die Motivation, immer wieder am Ball zu bleiben?

Das kam irgendwie automatisch, wie ein innerer Antrieb, weil ich es immer sehr gerne gemacht habe und Spass hatte am Tennisspielen.

Sie gehören zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen, die die Schweiz je hatte. Man kann die Spielerinnen fast an einer Hand abzählen, die über so viele Jahre hinweg zu den 200 Besten der Welt gehörten. Hatten Sie manchmal nicht etwas das Gefühl, dass die Wertschätzung Ihres Erfolgs gefehlt hat?

Ich kann das weniger beurteilen, für mich hat es gestimmt. Am Anfang meiner Karriere hatte ich schon eine grosse Aufmerksamkeit gespürt. Es kamen viele Anfragen rein. Aber ich war halt am Anfang eher schüchtern. Ich bin bis heute zurückhaltend geblieben, aber heute bin ich älter, habe mehr Erfahrungen und bin selbstbewusster geworden. Mir hat einfach das Tennisspielen Spass gemacht, das andere kam dann halt dazu. Ich fühlte mich dabei einfach nicht wohl, weshalb wir es auch nicht gepusht haben. Ich hatte auch nie einen Manager, der mir die Aufmerksamkeit beschaffte oder irgendwelche Deals einfädelte. Wir wollten das nicht und ich fühlte mich wohl so wie es war.

Sie sprechen auch die Medienarbeit an, die Sie nur ungern gemacht haben. Empfanden Sie das öffentliche Interesse als lästig? Sie wollten ja eigentlich nur Tennisspielen.

Am Anfang war es sicher so, wobei lästig ist der falsche Ausdruck. Ich wusste, dass die Medienarbeit auf diesem Niveau dazugehört, aber man konnte ja ohnehin nie steuern, was über einen geschrieben wird. Wenn es gut läuft und man gelobt wird, dann freut man sich. Und als ich ausschied, musste ich manchmal lesen: «Stefanie Vögele muss schon wieder die Koffern packen». Ich wollte das alles eigentlich gar nicht lesen.

Sie haben es trotzdem mitverfolgt.

Ich versuchte es natürlich nicht zu lesen, aber man nimmt es ja trotzdem immer wahr. Man wehrt sich dann noch mehr dagegen. Ich war nach einer Niederlage ja schon genug enttäuscht und wusste, dass es nicht gut genug war. Dann musste ich auch noch lesen, dass ich schlecht gespielt hatte (lacht). Mir war immer bewusst, dass die Medienarbeit dazu gehört und man in der Öffentlichkeit steht. Aber dennoch war es für mich nicht einfach, damit umzugehen.

Zur Öffentlichkeit gehört auch Social Media.

Ich war nie sehr aktiv. Als ich mit der Karriere begann, war das noch gar nicht wirklich ein Thema, das ist ja erst in den letzten Jahren so riesig und bedeutungsvoll geworden. Ich war auch nie die Person, die ihr Handy vor das Gesicht streckt und dann Filmchen dreht (lacht).

Es sind fünf Wochen seit Ihrem Rücktritt vergangen. Hat sich seither etwas verändert?

Das Karriereende ist für mich in der Zwischenzeit greifbar geworden. Es ist wie definitiv geworden, ich konnte damit abschliessen. Die grösste Veränderung ist sicher, dass ich schwanger bin. Wir erwarten im März ein Mädchen, ich freue mich sehr.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Sie wollen mit dem Tennis verbunden bleiben.

Ja, unbedingt. Das Tennis macht mir nach wie vor sehr viel Spass. Ich spiele immer noch sehr gerne und möchte meine Erfahrungen als Trainerin weitergeben. Wir würden sehr gerne mit Ivo Werner und dem Sportcenter hier in Leuggern etwas aufbauen und Juniorinnen und Junioren eine Trainingsbasis anbieten. Und dann absolviere ich in der AKAD, eine Fernschule, ein Handelsdiplom, für das ich Zeit aufwende. Und dann werden wir sehen, was die Zukunft noch bringt.

Stefanie Vögele zum Abschluss ihrer Profikarriere am Ort, wo alles begann: Im Sportzentrum in Leuggern. Sandra Ardizzone

