Tennis Schwung geholt für die erste Saison bei den Profis: Tennistalent Jérôme Kym krönt sich zum Schweizer Meister bei den Aktiven Der 18-jährige Fricktaler Tennisprofi Jérôme Kym kürt sich zum Abschluss seines letzten Juniorenjahres auf souveräne Art und Weise zum Schweizer Meister der Aktiven. Nächstes Jahr spielt er erstmals eine komplette Saison bei den Profis und versucht sich stetig zu verbessern. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 20.12.2021, 11.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jérôme Kym gewinnt die Schweizer Meisterschaft bei den Aktiven. Urs Lindt / freshfocus

Vor drei Jahren stand Jérôme Kym aus Möhlin zum ersten Mal im Final der Schweizer Meisterschaften der Aktiven in Biel. Damals völlig überraschend, war der junge Fricktaler doch zum damaligen Zeitpunkt erst 15 Jahre alt und nur ganz knapp ins Hauptfeld gerutscht. Seither ist viel passiert.

Jérôme Kym ist zum jüngsten Schweizer Davis-Cup-Spieler der Geschichte geworden und hat sich zu einem der weltbesten Junioren entwickelt. Sein letztes Juniorenjahr hat er in den Top 10 abgeschlossen. Vergangene Woche nun ist Jérôme Kym wieder an den Schweizer Meisterschaften aufgelaufen. Und diesmal gehörte er als Nummer fünf des Turniers zumindest zum erweiterten Favoritenkreis.

Wie es um seine Form steht, wusste er vor Turnierbeginn allerdings nicht. Denn seit seiner Teilnahme am Challenger-Turnier in Biel Ende September hat der 18-Jährige keine Matches mehr bestritten. Auf dem Programm stand dafür ein intensives, zweimonatiges Aufbautraining in Kitzbühel, wo er seinen Trainingsstützpunkt hat.

Stilsicher: Jérôme Kym. Urs Lindt / freshfocus

Guter Start ins Finalspiel

«Die erste Runde war schon noch ein Knorz», blickt Kym zurück. «Aber danach bin ich von Runde zu Runde besser ins Turnier gekommen.» Und so spielte sich Jérôme Kym zum zweiten Mal in seiner noch immer jungen Karriere ins Final der nationalen Titelkämpfe. Damals vor drei Jahren musste er sich Henri Laaksonen klar geschlagen geben. Diesmal aber sah es anders aus. Gegen Remy Bertola war er aufgrund der Klassierung zwar nicht der Favorit, aber hatte dennoch intakte Chancen auf den ersten Titel.

Und diese Chance nutzte Kym konsequent. «Ich profitierte davon, dass ich die Situation schon kannte von meinem ersten Finalspiel. Das hat mir geholfen», sagt Kym. «Zum Glück bin ich richtig gut ins Match gestartet und konnte bei 4:3 ein Break realisieren.» Danach lief es für Jérôme Kym wie am Schnürchen. Zuerst holte er sich Satz eins mit 6:3 und wenig später auch den zweiten Durchgang mit demselben Resultat. Kym sagt:

«Dieser Titel bedeutet mir sehr viel. Natürlich waren nicht alle Schweizer Topspieler am Start, aber es ist trotzdem nicht irgendein Turnier, sondern die Schweizer Meisterschaft. Das musst du zuerst einmal gewinnen.»

Jérôme Kym zieht die Rückhand durch. Urs Lindt / freshfocus

Zuerst Skiferien, dann zurück nach Kitzbühel

Jetzt geht es für Kym darum, den Schwung in die neue Saison mitzunehmen. Für ihn wird es eine spezielle Saison, denn es wird seine erste volle Saison bei den Profis. Im Gegensatz zu den Junioren, wo er im vergangenen Jahr auf den grössten Plätzen dieser Welt spielen durfte, wird er in den kommenden Monaten wieder bei kleinen Turnieren antreten und versuchen, sich Schritt für Schritt im Profi-Ranking nach oben zu kämpfen. «Ich muss bei den Profis von Anfang an bei jedem Turnier absolut bereit sein. Wenn es mir gelingt, so gut zu spielen wie diese Woche an den Schweizer Meisterschaften, dann bin ich zuversichtlich. Mein Ziel ist es, sobald wie möglich eines dieser kleinen Profiturniere zu gewinnen», sagt Kym.

Bevor er aber wieder zum Tennisracket greift, geniesst der junge Fricktaler ein paar verdiente Ferientage. Skifahren im Wallis steht auf dem Programm. Ende Dezember kehrt er dann zurück nach Kitzbühel, wo er sich den Feinschliff für seine erste komplette Saison bei den Profis holt.

Jérôme Kym (hinterster) im September beim Schweizer Davis-Cup-Team inmitten der Schweizer Tenniszukunft mit Dominic Stricker, Leandro Riedi und Marc-Andrea Hüsler. Urs Lindt / freshfocus

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen