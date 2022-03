Mischa Lanz und Anina Lanz gewinnen Turnier-Premiere in Reinach

Tennis Lanz-Geschwister triumphieren an Turnier-Premiere in Reinach Bei der ersten Ausgabe des AKB Grand Prix im aargauischen Reinach sichern sich Mischa und Anina Lanz die Turniersiege. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 21.03.2022, 13.51 Uhr

Anina Lanz in Action beim AKB Grand Prix in Reinach. Alexander Wagner

Bei der Turnier-Premiere des AKB Grand Prix im aargauischen Reinach musste die Turniernummer eins, Lokalmatador Jonas Schär (N2,22), verletzungsbedingt früh die Segel streichen.

Damit war der Weg frei für die Konkurrenz. In der anderen Tableauhälfte kämpfte sich der Solothurner Mischa Lanz (N2, 28) in den Final , wo er überraschend auf Léo Galliano (N4, 137), den nominell schwächsten Spieler der gesamten Konkurrenz, traf. Lanz wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann den Final souverän mit 6:1, 6:3.

Mischa Lanz gewinnt die Turnierpremiere in Reinach. Alexander Wagner

Der Name Lanz tauchte am Finaltag des AKB Grand Prix gleich noch ein zweites Mal auf. Denn auch Mischas jüngere Schwester Anina (N3, 42) stand im Einsatz, war wie ihr Bruder an Nummer zwei gesetzt und erreichte ebenfalls das Endspiel.

Auf dem Weg dahin gab sie lediglich vier Games ab und forderte dort die top gesetzte Katarina Tsygourova (N3, 31). Dieses Duell hatte es bereits im Endspiel des zweiten von insgesamt vier Qualifikationsturnieren gegeben, in dem sich die Tessinerin Tsygourova durchsetzte. Und auch bei der Neuauflage des Endspiels gings über die volle Distanz: Anina Lanz gewann im Dritten nach einem 0:3-Rückstand sechs Games in Folge und konnte damit wie den Turniersieg bejubeln.

Turnierdirektor Freddy Blatter zieht ein positives Fazit nach der ersten Ausgabe des AKB Grand Prix. «Wir sind zufrieden, wie die Turnierserie angelaufen ist. Das Gros der teilnehmenden Spielerinnen und Spieler ist in der Schweizer Rangliste zwischen Rang 20 und 100 klassiert – genau für diese Spielerinnen und Spieler haben wir das Turnier auch organisiert», so Blatter. «Wir werden sicherlich den Spielmodus noch analysieren und allenfalls leichte Anpassungen vornehmen für den kommenden Winter. Klar ist, dass es den AKB Grand Prix sicher drei Jahre geben wird.»

Auch mit dem Niveau der Athletinnen und Athleten ist Blatter zufrieden. Und zwar nicht nur am Finalturnier. Besonders eine Partie hat es ihm im Verlauf dieser Hallensaison angetan. «Das Endspiel zwischen Jonas Schär und Mischa Lanz war unglaublich. Die beiden haben sich zweieinhalb Stunden auf höchstem Niveau duelliert. Ich bin noch immer geflasht von diesem Match.»

