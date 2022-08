TC Froburg Trimbach ohne seine Nummer eins Henri Laaksonen

Tennis Interclub Trimbachs Nummer eins Henri Laaksonen sagt kurzfristig ab Der TC Froburg Trimbach startet ohne seinen Teamleader Henri Laaksonen in die neue NLA-Saison, in der gleich drei Heimspiele auf das Team warten. Aber auch so ist die Finalrunde ein realistisches Ziel. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 01.08.2022, 14.19 Uhr

Mit Henri Laaksonen im Team hätte der TC Froburg Trimbach dieses Jahr zu den Favoriten gezählt. Leonie Horky/Freshfocus

Am Dienstag um 12 Uhr startet der TC Froburg Trimbach mit dem Heimspiel gegen GC in seine bereits neunte Interclubsaison in der NLA. Die Trimbacher waren auf dem Transfermarkt aktiv und haben sich – vor allem auf den so wichtigen Positionen der Schweizer Spieler – namhaft verstärkt im Vergleich zur letzten Saison.

Vor allem ein Name sticht auf der Trimbacher Spielerliste heraus: Henri Laaksonen, der bis vor wenigen Tagen der stärkste Schweizer in der Weltrangliste war. Der gebürtige Finne, der seit vielen Jahren für die Schweiz spielt, ist der Wunschspieler von Klubpräsident Marco Meyer.

«Wir haben uns extrem gefreut, als wir im November den Transfer mit ihm als Nummer eins im Schweizer Tennis unter Dach und Fach brachten», so Meyer. «Das war quasi das i-Tüpfchen nach acht Jahren NLA.»

Laaksonen bestreitet im August das ATP-Turnier in Mexiko und die US Open. Leonie Horky/Freshfocus

Die US Open haben für Laaksonen Priorität

Doch die Freude währte nur bis kurz vor dem Start in die neue Saison. Denn mittlerweile ist klar: Henri Laaksonen spielt doch nicht für den TC Froburg Trimbach. Er hat es kurzfristig ins Hauptfeld des ATP-Turniers von Los Cabos geschafft, das in dieser Woche stattfindet.

Eine Rückkehr zwischen dem Turnier in Los Cabos und den US Open wäre zeitlich zwar machbar gewesen, kommt für Laaksonen aber nicht in Frage. Dies, weil zusätzlich zur Reise auch noch ein Belagswechsel von Hartplatz auf Sand und zurück hinzugekommen wäre. «Somit verändert sich unsere Ausgangslage», sagt Marco Meyer. «Nun schlüpft unser Team wieder in die Aussenseiterrolle. Und die behagt uns.»

Ausserdem sei, fügt Meyer hinzu, ja auch in der regionalen Tennis-Szene stets der Wunsch und das Bestreben vorhanden, die besten Schweizer Aushängeschilder mögen international erfolgreich sein. «Insofern gehört es zum Interclub einfach dazu, dass die Topspieler ihre Chancen wahrnehmen, bei den ATP- und Grand-Slam-Turnieren anzutreten.»

Davon dürften aller Voraussicht nach nicht nur die Trimbacher betroffen sein, sondern auch weitere NLA-Teams. Unter anderem könnten Dominic Stricker, Marc-Andrea Hüsler und Alexander Ritschard aufgrund ihres Rankings an den US Open teilnehmen. Sie alle stehen im Kader von Seeblick Zürich.

Ehrat kehrt zurück, Bellier ist neu dabei

Doch auch wenn Henri Laaksonen kurzfristig abgesprungen ist, haben die Trimbacher zwei namhafte Transfers von Schweizer Spitzenspielern zu verzeichnen. Der Schaffhauser Sandro Ehrat kehrt ins Team der Trimbacher zurück. Er hatte bereits bis 2018 zum Team gehört und mit seiner cleveren Spielweise etliche Siege eingefahren.

Der 31-jährige Schaffhauser Sandro Ehrat spielt wieder für die Froburger. Fabio Baranzini

Ebenfalls für die Trimbacher spielt in diesem Jahr erstmals der Genfer Antoine Bellier. Und dieser Transfer könnte sich für die Trimbacher als Glücksgriff erweisen. Denn Bellier ist derzeit in sehr guter Form. In Mexiko hat er seinen ersten Challenger-Titel gewonnen und beim ATP-Rasenturnier auf Mallorca hat er als Qualifikant die Halbfinals erreicht, wobei er unter anderem den Top-20-Spieler Pablo Carreno Busta in zwei Sätzen geschlagen hat.

Der Genfer Antoine Bellier präsentierte sich zuletzt in sehr guter Verfassung. Cati Cladera/EPA

Dank dieser Erfolge gehört Bellier neu zu den Top 200 der Welt. «Wir freuen uns sehr, dass die beiden unser Team in diesem Jahr verstärken», sagt Marco Meyer.

Komplettiert wird die Equipe vom spanischen Spitzenspieler Pablo Andujar, der noch immer zu den besten einhundert Spielern der Welt gehört, und einem weiteren ausländischen Verstärkungsspieler. Wer das sein wird, entscheiden die beiden Teambetreuer Bartholomé Szklarecki und Peter Gubler kurzfristig aufgrund der Form und Verfügbarkeiten der Spieler.

Pablo Andujar geht auch dieses Jahr für den TC Froburg Trimbach auf Punktejagd. Claudio Thoma/Freshfocus

Auch wieder mit dabei sind Yann Marti sowie die beiden regionalen Aushängeschilder Mischa Lanz aus Hägendorf und Jonas Schär aus Oftringen. Neu zum ersten Mal im Kader aufgeführt ist das Oltner U18-Talent Nicolas Kobelt, der NLA-Luft schnuppern möchte.

Der Hägendörfer Mischa Lanz, ... Fabio Baranzini

... Jonas Schär ... Fabio Baranzini

... und Yann Marti laufen für die Trimbacher in der NLA auf. Claudio Thoma/Freshfocus

«In dieser Konstellation werden wir alles daransetzen, uns für die Finalrunde zu qualifizieren. Dafür kommen aber insgesamt fünf Teams in Frage, wovon eines in den sauren Apfel beissen muss», sagt Marco Meyer. Umso wichtiger wäre ein guter Start heute gegen die Grasshoppers, die ebenfalls zu den fünf Teams gehören, die für einen Finalrundenplatz in Frage kommt.

