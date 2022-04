Jérôme Kym gewinnt in Lugano und macht grossen Sprung

Tennis «Ich darf stolz sein auf diese Woche»: Fricktaler klettert in der Weltrangliste dank jüngstem Exploit nach oben Beim Challenger Turnier in Lugano hat der 19-jährige Fricktaler Jérôme Kym erstmals die Viertelfinals erreicht. Dies dank vier Siegen in Folge gegen deutlich besser klassierte Spieler. Dank diesem Exploit macht er in der Weltrangliste einen grossen Sprung nach vorne. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Jérôme Kym am FlowBank Challenger Turnier Biel. freshfocus

Die erste Saison, die Jérôme Kym vollständig bei den Profis bestreitet, begann mit vielversprechenden Ansätzen. In Tunesien spielte er sich beispielsweise bei einem Future Turnier erfolgreich durch die Qualifikation und schlug dann in der ersten Runde den top gesetzten Filip Cristian Jianu, die Weltnummer 290. Oder beim Turnier im solothurnischen Trimbach. Dort nutzte er seine Wild Card und schlug den Bosnier Aldin Setkic, seines Zeichens die Nummer 364 der Welt.

Mit diesen Siegen deutete der 19-jährige Aargauer an, dass sein Spielniveau an guten Tagen wesentlich besser ist, als sein Ranking als Nummer 1025 der Welt vermuten lässt. Das Problem: Nach den Siegen gegen die deutlich besser klassierten Kontrahenten folgte in der darauffolgenden Runden nicht die Bestätigung, sondern jeweils die Niederlage gegen nominell schwächere Akteure. Die Konstanz fehlte also noch.

Nur ein Punkt fehlte fürs Halbfinale

Das änderte Jérôme Kym vergangene Woche beim Challenger Turnier in Lugano. Nur dank einer Wild Card durfte das Nachwuchstalent aus Möhlin überhaupt in der Qualifikation antreten. Dort eliminierte er mit den beiden Tschechen David Poljak (ATP 370) und Jonas Forejtek (ATP 327) zwei deutlich stärker klassierte Spieler und qualifizierte sich erstmals aus eigener Kraft für das Hauptfeld eines Turniers dieser Stufe. Damit aber nicht genug. Kym spielte auch im Hauptfeld gross auf. Zuerst schlug er den Franzosen Alexandre Muller, die Nummer 209 der Welt, in zwei Sätzen. Und gleich am Tag darauf die russische Weltnummer 177 Pavel Kotov.

Und beinahe hätte Kym noch einen fünften Sieg folgen lassen. Gegen den Italiener Luca Nardi (ATP 294) vergab er im Tie Break des dritten Satzes einen Matchball und musste sich letztlich hauchdünn geschlagen geben. Was also hat sich in Lugano verändert? Woher kam die plötzliche Konstanz auf diesem hohen Niveau?

«Ich war nicht zufrieden mit meinen Leistungen vor dem Turnier in Lugano. Ich hatte mir selbst etwas zu viel Druck auferlegt und mir auch zu viele Gedanken gemacht, was die andern von mir erwarten und von mir denken. In Lugano habe ich es geschafft, lockerer an die Sache heranzugehen und mich einfach nur auf mich zu konzentrieren. Vielleicht hat es mir sogar geholfen, dass ich in der Qualifikation antreten musste statt direkt im Hauptfeld. Jedenfalls darf ich stolz sein auf diese Woche», sagt Kym.

Sprung unter die Top 700

Die erstmalige Viertelfinalqualifikation bei einem Challenger-Turnier und die Finalteilnahme im Doppel mit Kollege Leandro Riedi gibt Selbstvertrauen. «Ich habe diese Woche gezeigt, dass ich auf hohem Level spielen kann, wenn ich mir und meiner Spielweise treu bleiben. Wenn mich jemand schlagen will, dann muss er wirklich gut spielen. Ich gebe keine Matches mehr einfach aus der Hand. Das war ein wichtiger Schritt für mich», sagt Kym.

Einen wichtigen Schritt hat Jérôme Kym auch in der Weltrangliste gemacht. 20 ATP-Punkte hat er in Lugano gewonnen. Das sind fast doppelt so viele, wie Kym bislang überhaupt auf seinem Konto hatte. Entsprechend gross ist der Sprung nach vorne. Neu wird der Fricktaler in der Weltrangliste in der Region von Platz 690 klassiert sein.

«Einerseits hilft mir das neue Ranking, weil ich so bei fast allen Future Turnieren direkt im Hauptfeld starten kann», sagt Kym. «Andererseits möchte ich so wenig Zeit wie möglich damit verbringen, mir Gedanken über mein Ranking, meine ATP-Punkte oder mein Preisgeld zu machen. Diese Gedanken hindern mich lediglich daran, mich aufs Tennis zu konzentrieren und meine beste Leistung abzurufen.» Dass Jérôme Kym diese Gedanken ausblenden und seine Leistung abrufen kann, hat er in Lugano bewiesen.

