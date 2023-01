Leichtathletin Valentina Rosamilia und ihr Trip nach Afrika

Talentförderung Spontan nach Afrika: Wie die Aargauer Leichtathletin Valentina Rosamilia die Leichtigkeit des Laufens wieder fand Die Aargauer Leichtathletin Valentina Rosamilia hat nach einer schwierigen Saison die Basis für ein erfolgreiches Jahr 2023 gelegt. In einem Trainingslager in Südafrika konnte sie abschalten und lernen. Martin Probst Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

In Südafrika konnte sich Valentina Rosamilia ideal für die neue Saison vorbereiten. zvg

Fast endlos lange Sandstrassen, perfekt, um den Kopf zu lüften, um sich auf das Laufen und sich selbst zu konzentrieren. Genau das brauchte Valentina Rosamilia und fand es in Südafrika. Dass die Aargauerin am Ende eines Jahres, das für sie nicht immer einfach war, für drei Wochen in ein Trainingslager flog, war ein spontaner Entscheid. Aber kein zufälliger.

Nach einem erfolgreichen 2021, in dem die Athletin des BTV Aarau unter anderem WM-Silber und EM-Bronze bei der U20 über 800 m gewann, verlief 2022 zäh. Zu Beginn des Jahres stand ein erster Teil der Matur, die sie 2023 an der Alten Kanti Aarau abschliessen will, auf dem Programm. Und als Sportlerin verglich Rosamilia jedes Rennen mit dem Vorjahr. «Das hat mir nicht gutgetan.»

Rosamilia war klar, dass es nicht einfach immer aufwärtsgehen konnte. Doch so logisch das in ihrem Kopf klang, so schwer war es, diese Tatsache auf der Bahn zu akzeptieren. «Ich bin in einen Strudel geraten», sagt sie. «Ich wollte immer mehr und noch mehr. Das hat mich mental erschöpft.»

Viele Gespräche und ein Tagebuch

Aber – und das war wichtig – ihr war das alles bewusst. Selbstreflexion nimmt sie ernst. «Ich führe auch Tagebuch. Und vor allem habe ich sehr viel über die Situation gesprochen.» Mit ihrem Umfeld, mit ihrem Trainer, aber auch mit dem Nationaltrainer. Letzterer hat das Trainingslager mit internationaler Besetzung geleitet. «Mir wurde schnell klar, das ich mit will», sagt sie. Dass es das ist, was sie locker werden lassen kann.

Die Abwesenheit wurde von der Schule schnell genehmigt. Den verpassten Stoff erarbeitete Rosamilia abends, «wenn ich eigentlich nach den Trainings müde war und schlafen wollte». Nach der Rückkehr in die Schweiz kurz vor Weihnachten holte sie vier Prüfungen nach. Gelohnt hat es sich.

Die Alternative zum Training wäre die Cross-Saison gewesen. «Obwohl ich aus jedem Wettkampf lerne, fühlte ich mich nicht bereit», sagt Rosamilia. In Süd­afrika fand sie nicht nur ­perfekte Bedingungen vor, von ihren internationalen Trainingspartnerinnen konnte sie enorm profitieren. «Mich beeindruckt, wie sie mit Zielen umgehen und wie sie eine Saison planen.»

Aber auch technisch hat die Hunzenschwilerin, die am 27. Januar 20 Jahre alt wird, viele Dinge mitgenommen. «Vor jedem Dauerlauf machen sie Beweglichkeitsübungen. Das war neu für mich und habe ich jetzt übernommen. Es kräftigt den Körper und beugt gleichzeitig Verletzungen vor», sagt sie.

Im Programm der Hochtalentierten

In diesen Tagen steht bereits ein nächstes Trainingslager auf dem Programm. Zwei Wochen wird Rosamilia in Portugal trainieren, ehe Ende Januar die Hallensaison für sie beginnt. Ihre ehrgeizigen Ziele will sie behalten, sich aber auch mehr Zeit geben. «Es ist ein Prozess, wie man als Athletin mit Rückschlägen umgeht, wie man die Dinge optimiert und daraus lernt.»

Auf den langen Sandstrassen rückt das Laufen ins Zentrum. Zvg

Als eine von elf Athletinnen und Athleten gehört sie zum Programm «World Class Potentials» von Swiss Athletics. Zu Beginn setzte sie diese Ehre ebenfalls unter Druck. Heute sagt sie: «Es ist eine Chance. Ich muss mir und meinem Körper vertrauen und auch darauf, was die Leute in mir sehen.»

Und das ist viel: Rosamilia gehört zu den vielversprechendsten Leichtathletinnen des Landes. Die Basis, dass das neue Jahr erfolgreich wird, hat sie am Ende des vergangenen gelegt.

