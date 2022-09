Liveticker HC Sierre EHC Olten

Nach fünf Siegen in den ersten fünf Meisterschaftsspielen wird der EHC Olten am Freitagabend in Sierre auf Herz und Nieren geprüft. Kann die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger auch im Unterwallis an die Erfolgsserie anknüpfen?

Marcel Kuchta 30.09.2022, 19.15 Uhr