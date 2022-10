EHC Olten: Garry Nunns Geduldsprobe und die Chance für andere

Swiss League Eine Geduldsprobe und die Chance für andere: Der EHC Olten bangt um verletzten Garry Nunn Der EHC Olten will die Ausfälle von Garry Nunn, Timo Haussener und Cédric Maurer mit einer starken Team­leistung kompensieren – mittendrin: Simon Sterchi, der die wichtige Position im Powerplay von Nunn übernimmt. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.03 Uhr

Simon Sterchi rutschte mit Garry Nunns Ausfall von der zweiten in die erste Powerplay-Linie. Pascal Muller/Freshfocus

Das Montagstraining vor dem dritten Spiel innert fünf Tagen stand beim EHC Olten ganz im Zeichen der aktiven Erholung. Und dabei schielten alle Augen auf die Verletzungen, respektive die Gesundheitszustände, von Garry Nunn, Timo Haussener und Cédric Maurer, die sich allesamt beim 5:2-Heimsieg am Freitagabend gegen die Ticino Rockets verletzt ­hatten.

Diagnosen zu den Verletzungen wurden für gestern Montag in Aussicht gestellt. Während sich Timo Haussener im roten Trainingsdress bereits wieder auf das Eis wagte (und eine kleine Chance besteht, dass er schon gegen GCK wieder spielen kann), liessen sich Garry Nunn und Cédric Maurer lediglich neben dem Eis blicken. Und schliesslich wurde ein Befund vertagt und für Dienstag in Aussicht gestellt. Der Kanadier etwa muss sich für einen Termin zur MRI-Untersuchung im Zofinger Spital noch bis am Dienstagmittag gedulden.

Nur zu gerne würde man wissen wollen, wie ernsthaft er sich nach seinem Zwick in den Oberschenkel tatsächlich verletzt hat. Und ob Sportchef Marc Grieder allenfalls schon mal ein Auge auf den Transfermarkt werfen sollte. Oder vielleicht doch etwas Glück im Unglück mitspielt und Garry Nunn allenfalls nach einigen Tagen Erholung wieder mittun könnte.

Der Kanadier selbst war am Montagmorgen zumindest nicht besonders optimistisch gestimmt. Er wisse, wie sich ein Muskelfaserriss anfühle, doch der Schmerz sei diesmal ungleich heftiger. Im schlimmsten Fall handelt es sich um eine ernsthafte Muskelverletzung, die eine monatelange Rehabilitation mit sich bringen könnte. Hinter vorgehaltener Hand glaubt Oltens zweitbester Skorer nicht wirklich daran, dass er vor der November-Natipause, welche vom 6. bis 13. November über die Bühne geht, wieder einsatzbereit sein wird. Das würde bedeuten, dass er ab sofort mindestens sechs weitere Spiele verpassen würde.

Ausfälle als Team auffangen

Insbesondere Garry Nunns Ausfall ist schwer zu kompensieren. Seine Führungsqualitäten hatte der EHC Olten bei der respektablen Wende in Visp gleichwohl arg vermisst. An seiner Stelle kam Benjamin Neukom zum Einsatz, der seine Sache zwar gut machte, aber den 32-jährigen kanadischen Teamleader dennoch nicht vollends ersetzen konnte. Doch wie reagiert ein Team auf den Ausfall seines wertvollsten Offensivantreibers? Es sei schwierig zu sagen, ob nun aufgrund von Nunns Ausfall einen Ruck durch das Team gegangen sei, sagt Simon Sterchi auf Nachfrage und hält fest: «Aber klar ist, dass eine Verletzung eines Mitspielers immer auch eine Chance für jemand anderes ist, der dadurch zu mehr Eiszeit kommt.»

Einen verletzten Teamleader Eins-zu-Eins zu ersetzen, sei immer schwierig bis unmöglich. «Aber wichtig ist vor allem, dass man als Team dazu im Stande ist, den Ausfall irgendwie auffangen zu können. Und ich bin überzeugt, dass wir diese Qualität in diesem Team haben und den Ausfall als geschlossene Einheit kompensieren können», so Sterchi weiter. Der 28-jährige Berner kam im Powerplay anstelle von Nunn als rechtsschützender Stürmer in der ersten Linie zum Zuge. Er rutschte damit von der zweiten in die erste Powerplay-Linie.

Er fühle sich wohl dabei, sagt er auf Nachfrage, wenn auch das Spiel in Überzahl gegen Visp stets «eine mühsame Angelegenheit» sei, weil der Schütze auf der klassischen Garry-Nunn-Position halbhoch auf der linken Seite von den Wallisern mit einem Gegenspieler permanent aus dem Spiel genommen werde. «Wir konnten aus den Powerplaysituationen zu wenig machen», bedauert Sterchi die vielen ausgelassenen Torchancen, der nebst Lukas Lhotak derjenige Spieler war, der in den Reihen der Oltner gegen Visp am meisten Abschlussversuche registrierte.

Déjà-vu-Erlebnis in Oerlikon

Sterchi erwartet heute Abend auswärts gegen die GCK Lions, die man im ersten Spiel zu Hause 4:2 besiegen konnte, ein anderes Spiel. Die Junglöwen sind auf bestem Wege dazu, sich in der oberen Tabellenhälfte der Swiss League festzusetzen. Unter Trainer Michael Liniger ist eine Konstanz auszumachen, mit welcher das Partnerteam der ZSC Lions stetig Fortschritte erzielt. «Sie sind seit Jahren sehr gut strukturiert und ich habe noch einmal verstärkt das Gefühl, dass sie sich von der Philosophie eines klassischen Partnerteams mit U23-Spielern distanziert haben. Sie haben ein gutes Kader, mich erstaunt ihr Erfolg nicht. Ich spiele gerne gegen sie. Wir werden gefordert sein», sagt Sterchi.

Ohnehin wird das Spiel für einige Oltner zu einem Déjà-vu-Erlebnis, findet das Spiel doch aufgrund von Sanierungsarbeiten in der Kunsteisbahn nicht in Küsnacht statt, sondern im «Stadiönli» auf der Kunsteisbahn Oerlikon. Dort spielte so manch ein Oltner letztmals zu Juniorenzeiten.

